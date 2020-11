Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump a szavazatok megszámlálásának leállítását követeli.","shortLead":"Az amerikai elnök saját szavait fordította ellene, mert már a 17 éves klímaaktivista sem bírja nézni, hogy Donald Trump...","id":"20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=49ce61e6-4565-43fd-ba1d-885a31f57389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e66e6eb0-c271-44ef-af11-3ed719833989","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Nyugi_Donald_nyugi__Greta_Thunberg_a_legjobb_pillanatban_szolt_vissza_Trumpnak","timestamp":"2020. november. 06. 10:25","title":"\"Nyugi, Donald, nyugi!\" – Greta Thunberg a legjobb pillanatban szólt vissza Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A kiélezett amerikai elnökválasztási küzdelemmel foglalkozik most a világsajtó. Egyvalamiben egyetértenek: az Egyesült Államok jövője bizonytalan.","shortLead":"A kiélezett amerikai elnökválasztási küzdelemmel foglalkozik most a világsajtó. Egyvalamiben egyetértenek: az Egyesült...","id":"20201105_Nemzetkozi_sajto_Amerika_bajban_van_de_Europa_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a541c4a5-3b1c-448d-be02-582142dcfb82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d63aed1-8118-4ba6-a312-a5f6deb25718","keywords":null,"link":"/360/20201105_Nemzetkozi_sajto_Amerika_bajban_van_de_Europa_is","timestamp":"2020. november. 05. 07:42","title":"Nemzetközi sajtó: Amerika bajban van, de Európa is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","shortLead":"Svéd Tamás szerint hamarosan már az enyhe tünetekkel rendelkező egészségügyiektől is elvárják majd, hogy dolgozzanak.","id":"20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55483997-a38f-417c-8a40-e59bda8bf0e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fa6ab4e-deb3-4d22-a657-ac4c2750cdce","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_Orvosi_kamara_titkar_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. november. 06. 06:54","title":"Az orvosi kamara titkára szerint a tavaszi olasz helyzethez hasonló következhet be Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","shortLead":"A rendőrség a lakosság segítségét kéri.","id":"20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=579d3c52-be8f-4115-a552-d385216a6d46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4d9d218-6f7f-41cd-afd5-1da1d4be4927","keywords":null,"link":"/itthon/20201104_Eltunt_12_eves_lany_XIII_kerulet","timestamp":"2020. november. 04. 21:57","title":"Eltűnt egy 12 éves lány a XIII. kerületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541e38dd-86db-4a52-aa04-5ff422b3aa70","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök egykori kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","shortLead":"A 67 éves költő, Orbán Viktor miniszterelnök egykori kulturális főtanácsadója koronavírusos volt.","id":"20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=541e38dd-86db-4a52-aa04-5ff422b3aa70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3675ae36-1fda-4f28-a681-d88e1e5f69ce","keywords":null,"link":"/kultura/20201105_Meghalt_Szocs_Gezakoronavrus","timestamp":"2020. november. 05. 22:14","title":"Meghalt Szőcs Géza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű képviselőtestületét a \"homoszexuális propaganda betiltásának\" szükségességéről.","shortLead":"Nagykáta kisgazdapárti képviselője büszkén számolt be arról, hogy meggyőzte a város jobboldali többségű...","id":"20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04a9f8e0-d057-41ef-9ecc-9f2d8ba91845&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"967728b9-d088-4d9d-9c6a-856c560e343e","keywords":null,"link":"/elet/20201106_Betiltotta_a_Meseorszag_mindenkie_cimu_mesekonyvet_egy_fideszes_kepviselotestulet","timestamp":"2020. november. 06. 11:01","title":"Betiltotta a Meseország mindenkié című mesekönyvet egy fideszes képviselőtestület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel azt mondta, pár órán belül döntenek a nem sürgős műtétek elhalasztásáról.","shortLead":"Orbán Viktor miniszterelnök péntek reggel azt mondta, pár órán belül döntenek a nem sürgős műtétek elhalasztásáról.","id":"20201106_operativ_torzs_sajtotajekoztato_mutetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2c30a8f8-fd7c-4e7b-938b-77dca65bafae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c79898d7-df01-4582-b820-7400b0b1e06a","keywords":null,"link":"/itthon/20201106_operativ_torzs_sajtotajekoztato_mutetek","timestamp":"2020. november. 06. 12:29","title":"Müller: Valószínűleg ma meglesz a rendelet a halasztható műtétek átütemezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el az adott SMS-ünket.","shortLead":"A Google már teszteli az Üzenetek alkalmazása új funkcióját, amely segítségével beállíthatjuk, az app mikor küldje el...","id":"20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c7bb65e-fffe-44ee-b5d4-31ce154d8d1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2d0ce69-0122-4117-9e33-42337597a115","keywords":null,"link":"/tudomany/20201105_sms_uzenet_google_uzenetek_messages_idozitett_sms_kuldes","timestamp":"2020. november. 05. 13:03","title":"Szokott SMS-ezni? Hamarosan időzítve is megteheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]