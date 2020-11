Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc9ed4-93fe-4baa-a460-ef12b15ebea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","timestamp":"2020. november. 07. 14:48","title":"Csak egészségügyi dolgozók és családtagjaik mehetnek ki az F1-es Bahreini Nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főigazgató arról beszélt, náluk az ellenőrzés során katonás fegyelmet tapasztalt a kormányhivatal, amin el is volt képedve.","shortLead":"A főigazgató arról beszélt, náluk az ellenőrzés során katonás fegyelmet tapasztalt a kormányhivatal, amin el is volt...","id":"20201108_A_Szent_Janos_Korhaz_foigazgatoja_szerint_nincsenek_bergamoi_allapotok_itthon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52dcb6bd-ae0c-4867-9ce4-c0e66063f170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2757f2c0-539a-4b63-8fea-ff8aa2005001","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_A_Szent_Janos_Korhaz_foigazgatoja_szerint_nincsenek_bergamoi_allapotok_itthon","timestamp":"2020. november. 08. 13:22","title":"A Szent János Kórház főigazgatója szerint nincsenek \"bergamói állapotok\" itthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány növekedésének mértéke.","shortLead":"A kelet-afrikai hegyi gorillák populációjának sűrűbbé válása és az élőhely hiánya miatt csökkent az állomány...","id":"20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=44390c77-660a-4ba5-ad41-4fc5efe57d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8d60f3-a7b3-4dae-81dc-66b7fd53fba5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201107_hegyi_gorillak_allomanya_elohely_hianya_afrika","timestamp":"2020. november. 07. 18:03","title":"Az élőhely hiánya és az erőszakos területvédés miatt bajba kerültek a hegyi gorillák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","shortLead":"De előtte még bocsánatot kért a nézőktől és a stábtól is. ","id":"20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b73e5c9-6dd1-4448-97dd-9c70681728a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcd4c46-19e8-4fb1-8fa8-07fa4c4ffff0","keywords":null,"link":"/elet/20201108_Curtis_Sztarban_sztar_musor","timestamp":"2020. november. 08. 21:49","title":"Curtis ismét fellépett a Sztárban sztár színpadán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió totális erkölcsi talajvesztését mutatja. Mindez nyílegyenesen vezet a szakadékba, az Európai Unió felbomlásához.","shortLead":"Kövér László szerint a jogállamiságra hivatkozva tapossák sárba az unió működési szabályait, ami az Európai Unió...","id":"20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436263d3-f8c1-4025-bc86-33e5c5536723","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201108_Kover_szerint_az_EU_Magyarorszaggal_kiserletezik","timestamp":"2020. november. 08. 08:46","title":"Kövér goebbelsi propagandáról és az EU felbomlásához vezető útról beszélt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb részleteket árult el a kamarai elnök arról, miket kért Orbán Viktortól.","shortLead":"Újabb részleteket árult el a kamarai elnök arról, miket kért Orbán Viktortól.","id":"20201109_Parragh_Budapest_vendeglatosok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6292aa-9730-4ad1-ab30-f1cc03d2ea88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2f911f-a0ea-4f0f-a845-9c732021e285","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Parragh_Budapest_vendeglatosok","timestamp":"2020. november. 09. 09:37","title":"Parragh: Budapest takarékoskodjon, a vendéglátósokat segítse ki a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közleményben a Twitter helyett.","shortLead":"Közleményben a Twitter helyett.","id":"20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ec679925-1b78-421a-b005-4f41358ff7a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b17fb135-ad9f-470d-a5c8-ac113b3eac2c","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Igy_koszonte_meg_a_valasztok_bizalmat_Joe_Biden","timestamp":"2020. november. 07. 18:08","title":"Itt az ideje a gyógyulásnak - írta közleményében Joe Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","shortLead":"Petrovics Eszter A mi Kodályunk című dokumentumfilmjét mutatja be a Budapest Music Center.","id":"202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c7df6d9d-e967-4685-b416-498187fbc1e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba00c00-89bb-4f6f-b9b6-9088f134b418","keywords":null,"link":"/360/202045_film__afiatal_kodaly_petrovics_eszter_ami_kodalyunk","timestamp":"2020. november. 07. 13:45","title":"Film és zene: díjazott alkotást láthatunk Kodály Zoltánról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]