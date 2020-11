Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","shortLead":"Napsütéses szombat délután Amerikában, új elnökkel.","id":"20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4269a1f7-6da7-4447-8446-e499b02f29d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"096f3993-2a3d-49f0-a224-814dfb5469c9","keywords":null,"link":"/vilag/20201107_Tomegek_unneplik_Biden_gyozelmet_Amerikaszerte","timestamp":"2020. november. 07. 19:48","title":"Tömegek ünneplik Biden győzelmét Amerika-szerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","shortLead":"Rövid videóval jelentkezett a Facebookon a miniszterelnök.","id":"20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f59a02ad-c082-4b0f-9211-34b6763dce45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0351e197-3260-40dd-a0e6-2ec5d14e0ade","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_A_vakcina_a_megoldas__uzente_Orban_Viktor","timestamp":"2020. november. 07. 20:07","title":"A vakcina a megoldás – üzente Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","shortLead":"Mindkét Forma-1-es versenyhétvégét minimális nézőszámmal rendezik meg Bahreinben a koronavírus-járvány miatt.","id":"20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3be15516-7545-461b-a988-e2e5aea25f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc9ed4-93fe-4baa-a460-ef12b15ebea2","keywords":null,"link":"/cegauto/20201107_Jotekonysagi_esemenykent_mehetnek_nezok_a_a_Forma1es_Bahreini_futamra","timestamp":"2020. november. 07. 14:48","title":"Csak egészségügyi dolgozók és családtagjaik mehetnek ki az F1-es Bahreini Nagydíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","shortLead":"5803 ember van kórházban, 417-en lélegeztetőgépen.","id":"20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=037d155f-8fba-4232-9c95-643a532b3d99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff6352dd-af35-4aeb-aa19-bd39144abfe6","keywords":null,"link":"/itthon/20201108_81_koronavirusos_beteg_meghalt_4673_uj_fertozottet_talaltak","timestamp":"2020. november. 08. 09:30","title":"81 koronavírusos beteg meghalt, 4673 új fertőzöttet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött a depresszió és a poszttraumás stressz. Tolnainé Kassai Margit 1944–1945-ös budapesti beszámolója, az Óvoda az óvóhelyen a HVG ajánlójában.","shortLead":"Vállalt mindent, amit más nem, ment élelemért a város túlsó végébe, vagy fel a tűz alatt lévő Várba. Aztán jött...","id":"202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a52b3bb9-30af-4578-9080-d0f7fa7fca81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d218f8d3-8d5c-4245-8b0d-025550a75e7a","keywords":null,"link":"/360/202045_konyv__egy_vizisarkany_memoarja_tolnaine_kassai_margit_ovoda_azovohelyen","timestamp":"2020. november. 08. 08:30","title":"Kedélyes jelentés a budapesti pokolból - Könyvajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes kórháznak fogadnia kell a koronavírusos betegeket. Emellett a kórházi ágyak 40 százalékát a fertőzöttek gyógyítására kell felhasználni vagy fenntartani.","shortLead":"Az emberierőforrás-miniszter elrendelte, hogy keddtől minden halasztható műtétet fel kell függeszteni és az összes...","id":"20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee61f95-8902-4e38-82eb-a7862249434b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10682ce-3a16-4665-9271-f9709aef6c8b","keywords":null,"link":"/itthon/20201107_Keddtol_minden_korhaz_fogad_covidos_betegeket_az_osszes_halaszthato_mutetet_felfuggesztik","timestamp":"2020. november. 07. 11:52","title":"Keddtől szinte minden kórház fogad covidos betegeket, az összes halasztható műtét elvégzését felfüggesztik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A most távozó szakembert 2019 júliusában nevezték ki a török jegybank élére, miután elődje ellenállt annak a kormányzati törekvésnek, hogy az alapkamat leszállításával próbálják fellendíteni a gazdasági növekedést.","shortLead":"A most távozó szakembert 2019 júliusában nevezték ki a török jegybank élére, miután elődje ellenállt annak...","id":"20201107_Annyira_meggyengul_a_torok_lira_hogy_Erdogan_kirugta_a_jegybankelnokot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a017c37-69d3-4b7f-b688-9809338d030e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c1a6549-b818-491a-b0c3-b60a4b66ecc7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201107_Annyira_meggyengul_a_torok_lira_hogy_Erdogan_kirugta_a_jegybankelnokot","timestamp":"2020. november. 07. 09:08","title":"Annyira meggyengül a török líra, hogy Erdogan kirúgta a jegybankelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak, megpróbálta meggyőzni Trumpot a vereség elfogadásáról. ","shortLead":"A CNN két forrása szerint is Jared Kushner, aki nemcsak veje, de külpolitikai tanácsadója is Donald Trumpnak...","id":"20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e02d1be5-0090-49c4-a50b-edfabf3e3924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30d23e5d-85de-4f4a-a7f0-aaa6fd96d6db","keywords":null,"link":"/vilag/20201108_Mar_Trump_veje_is_arra_keri_az_elnokot_fogadja_el_a_valasztas_eredmenyet","timestamp":"2020. november. 08. 08:15","title":"Veje is arra kéri Trumpot: fogadja el a választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]