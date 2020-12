Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","shortLead":"Az augusztusi detonációban több mint 200 ember életét követelte, több ezren pedig megsebesültek.","id":"20201210_bejrut_robbanas_vademeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb94a965-c19f-4b1c-bbe1-76b5f6c33ebe","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_bejrut_robbanas_vademeles","timestamp":"2020. december. 10. 15:24","title":"Bejrúti robbanás: több miniszter és a kormányfő ellen is vádat emeltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét a Newsmax amerikai konzervatív hírtévé, amely akár Trump új bázisa is lehet a Fehér Házból való távozás után. \r

","shortLead":"Donald Trump álláspontjának kritika nélküli támogatásával az elnökválasztás után alaposan megnövelte nézettségét...","id":"202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1dee23ce-a4b8-480c-a11b-9ca456a1a19f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c483c2-e081-4765-b329-03e85654a30b","keywords":null,"link":"/360/202049__newsmax__trump_uj_kedvence__megugrott_nezettseg__elnoki_figyelem","timestamp":"2020. december. 08. 17:00","title":"Trump új kedvenc hírtévéjében még mindig ő nyerte az elnökválasztást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","shortLead":"Soha annyi esetet nem regisztráltak még a szigetországban, mint szerdán.","id":"20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b2d39b5-a301-45e3-8bdd-898641bfc40e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd7b9b71-ac76-4f49-888b-e9905a0cfe3f","keywords":null,"link":"/vilag/20201210_Japanba_mar_a_koronavirus_harmadik_hullama_erkezik","timestamp":"2020. december. 10. 14:31","title":"Japánba már a koronavírus harmadik hulláma érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta, hogy karácsonykor lehetőleg ne ünnepeljen együtt több család, tudatosítsuk, hogy ez csak átmeneti időszak.



","shortLead":"Az oltások hasznosak – mondta az infektológus főorvos, aki szerint a járványhelyzet javulni fog. Azt javasolta...","id":"20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7b8ec8b4-73d7-4cd9-aed1-c217352d8061&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67a04a2c-d6a5-4caa-9cec-b8e6cd549046","keywords":null,"link":"/itthon/20201209_szlavik_janos_koronavirusoltas_karacsonyi_idoszak","timestamp":"2020. december. 09. 10:14","title":"Szlávik János: Aki teheti, kérje a koronavírus elleni oltást!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti szerelmükről, és mint kiderült, Lang Györgyi várandós volt Kulka Jánostól.

","shortLead":"Az énekesnő és a színész megdöbbentő őszinteséggel beszélt a Propaganda című műsorban a több tíz évvel ezelőtti...","id":"20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44852cf6-e232-4504-a66a-07ff571fb8e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70a32dd7-8537-4f1a-bd64-b6e87f522431","keywords":null,"link":"/elet/20201209_Lang_Gyorgyi_Kulka_Janostol_volt_terhes","timestamp":"2020. december. 09. 10:38","title":"Lang Györgyi Kulka Jánostól volt terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról: felelősséggel kell viselkedni.","shortLead":"A most kezdődő uniós csúcstalálkozó előtt a holland miniszterelnök fenntartásairól beszélt, Orbán Viktor pedig arról...","id":"20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22c83db2-d424-4ea9-93c7-06a2f96e89e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb5fa6e-748b-4fc1-bca7-fb6756723ee6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201210_Akadekoskodik_a_holland_ficko_feltetelei_vannak_Mark_Ruttenak","timestamp":"2020. december. 10. 13:09","title":"Akadékoskodik a “holland fickó”: feltételei vannak Mark Rutténak az EU-csúcs előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kikapott a Ferencváros Kijevben, visszadobta a feljelentést a rendőrség az MTVA-s hangfelvételek ügyében. A hvg360...","id":"20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f99e002-a918-4b48-8b48-1cf33c6e06ee","keywords":null,"link":"/360/20201209_Radar360_Hatastalan_az_orosz_vakcina_ha_raiszunk_orbani_uton_a_lengyelek","timestamp":"2020. december. 09. 08:16","title":"Radar360: Hatástalan az orosz vakcina, ha ráiszunk, orbáni úton a lengyelek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e","c_author":"Csányi Nikolett - Ká Zoltán - Czeglédi Fanni","category":"kultura","description":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék, dalok, akár bábok segítségével mondják el, mit jelent számukra az ünnep. A negyedik videóban Kedves Csaba negyedéves színművész-bábszínész szakirányos hallgató az általa írt Meglepetés című bábjátékot adja elő.","shortLead":"Arra kértük a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatóit, hogy töltsék velünk az adventi időszakot: versek, mesék...","id":"20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=66cb9049-f196-4ef7-b245-b14f8d1bf62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"508566cd-9146-408b-bc13-7f10cad8f74f","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_SZFE_advent_karacsony_videosorozat_4_resz","timestamp":"2020. december. 08. 18:05","title":"„Emlékszem, mesélte, az volt az álma, hogy Superman száll az ablakába” – SZFE-advent a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]