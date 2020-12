Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 12-én fedezték fel, de április 9-e óta létezhetett azt a biztonsági rés, ami miatt illetéktelenek kezébe kerülhetett néhány felhasználó személyes adata.","shortLead":"November 12-én fedezték fel, de április 9-e óta létezhetett azt a biztonsági rés, ami miatt illetéktelenek kezébe...","id":"20201211_spotify_adatszivargas_jelszo_biztonsagi_res","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a34b7e8e-1ffe-4921-87a5-0101ff307f8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b6255c9-e7d6-4527-9ed0-1573a9a4e4fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20201211_spotify_adatszivargas_jelszo_biztonsagi_res","timestamp":"2020. december. 11. 20:03","title":"Ismét adatszivárgás volt a Spotifynál, figyelje az e-mailjeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi szervezet.","shortLead":"Hatvan százalékkal zsugorodtak Olaszország alpesi gleccserei 150 év alatt – közölte a Legambiente olasz környeztvédelmi...","id":"20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=499c7140-540b-4fb0-a67c-1b1ebaa466c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1311dcce-0f89-4225-9c95-4793931e9b30","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_klimavaltozas_olaszorszag_alpesi_gleccserek_zsugorodasa","timestamp":"2020. december. 13. 14:03","title":"Elszomorító alpesi gleccsermérleg: 150 év alatt -60 százalék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A szenátusnak még jóvá kell hagynia a törvénytervezetet, ahol szoros szavazás várható.","shortLead":"A szenátusnak még jóvá kell hagynia a törvénytervezetet, ahol szoros szavazás várható.","id":"20201211_argentina_abortusz_torveny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afd15441-4c73-4449-b4af-e355f45d9440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3398282-be3d-4eb7-b94e-644d246892e2","keywords":null,"link":"/vilag/20201211_argentina_abortusz_torveny","timestamp":"2020. december. 11. 15:59","title":"Elfogadta az argentin alsóház az abortuszt legalizáló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70 tonnányi élelmiszeradományt juttat el rászorulókhoz.","shortLead":"A 116,9 milliárd forint értékű Mészáros Csoport a Magyar Vöröskereszt segítségével 50 millió forint értékben 70...","id":"20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=72c4d499-9718-4cb0-9c8c-ad5be5a32b7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5efbdd9-b3c5-4996-a3bb-9ffbb7a78341","keywords":null,"link":"/kkv/20201212_50_millio_forintnyi_elelmiszert_adakoznak_Meszaros_Lorincek","timestamp":"2020. december. 12. 13:08","title":"50 millió forintnyi élelmiszert adakoznak Mészáros Lőrincék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt évvel ezelőtt a háromgyerekes, azonos nemű házasságban élő Andrea Ruberát a katolikus egyház feje. A hívő melegjogi aktivistával a gyereknevelésről, az őszinteségről és a hazugság áráról beszélgettünk. Portréinterjú.","shortLead":"\"Rubera úr, én vagyok Ferenc pápa, kétszer is kinyomta a hívásomat, alkalmas időben telefonálok?\" – ezzel hívta fel öt...","id":"202050_andrea_rubera","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cd0d41fb-576e-4613-b80b-292ed85b07f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9281a2-d470-430b-bc8c-b4ac312db018","keywords":null,"link":"/360/202050_andrea_rubera","timestamp":"2020. december. 13. 11:00","title":"Nagy család, két apa, egy Isten: \"Az őszinteségünk a gyerekeknek szól\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","shortLead":"A külügyi államtitkár csak baloldali cigarettacsempészetként írta le az esetet.","id":"20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52ed545e-d105-4e27-96b8-79ea586d93be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27ebd19a-c41a-492c-ab00-21b4c5207908","keywords":null,"link":"/itthon/20201211_Menczer_Tamas_legeny_zsolt_csempeszcigi","timestamp":"2020. december. 11. 16:42","title":"Menczer Tamás szerint az MSZP kérésére kapott diplomata-útlevelet a cigicsempész politikus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend is vasárnaptól érvényes.","shortLead":"A vállalat ígéretei alapján az új rendszer sokkal könnyebben áttekinthető és használható, mint elődje. Az új menetrend...","id":"20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d77606-6769-4f4d-8250-118199a23748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360b12e9-aa38-45f3-9113-a2117015d1c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20201213_Megujult_a_MAV_jegyvasarlasi_rendszere","timestamp":"2020. december. 13. 10:27","title":"Megújult a MÁV jegyvásárlási rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a covidos betegeket. A DK a miniszterelnököt kérdezte volna, a házelnök szerint viszont ez nem kormányzati hatáskör. ","shortLead":"Szarvas fideszes polgármestere még novemberben leprásozta le a covidos betegeket. A DK a miniszterelnököt kérdezte...","id":"20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bc7c818-c909-4546-84e1-fd28699bc198&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5342d4c2-59b1-4020-ac31-7002e2c773ac","keywords":null,"link":"/itthon/20201213_A_DK_Kover_Laszloval_csortezik_a_covidosokat_leprazo_polgarmester_miatt","timestamp":"2020. december. 13. 12:53","title":"A DK Kövér Lászlóval csörtézik a covidosokat leprásozó polgármester miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]