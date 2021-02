Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","shortLead":"Azt feltételezik, hogy külföldre szállítják az ampullákat.","id":"20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b9aa7a6-00df-47f8-916f-23238eda8ccf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5de9692a-67fb-413c-b987-c94614e55c66","keywords":null,"link":"/kkv/20210203_Hamisitott_vakcina_a_feketepiacon_Kinaban","timestamp":"2021. február. 03. 13:57","title":"Hamisított vakcina a feketepiacon Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk szövetségeseinkkel és partnereinkkel, hogy elszámoltathassuk Oroszországot\" – fogalmazott Anthony Blinken.","shortLead":"\"Miközben együtt dolgozunk Oroszországgal, hogy érvényesítsük az Egyesült Államok érdekeit, szorosan egyeztetni fogunk...","id":"20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbd7da8d-c250-47b3-b40b-7a13f9e2b5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1607471-6ed5-4982-91d9-7a3cb3c82d2d","keywords":null,"link":"/vilag/20210202_amerikai_kulugyminiszter_navalnij_oroszorszag","timestamp":"2021. február. 02. 21:19","title":"Navaljnij \"azonnali és feltétel nélküli\" szabadon bocsátását követeli az amerikai külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és az immunrendszert, véli egy kutató.","shortLead":"Feltehetően a súlyos mentális betegségek korai biológiai öregedést idéznek elő, meggyengítik az egészségi állapotot és...","id":"20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ede714e7-b2d1-4860-9940-375bf8782dbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f7d15e0-88b9-4ac4-90f6-67df0ddf4175","keywords":null,"link":"/tudomany/20210203_Koronavirus_halalozas_sulyos_mentalis_rendellenesseg","timestamp":"2021. február. 03. 21:51","title":"Növeli a koronavírus okozta halálozás kockázatát a súlyos mentális rendellenesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4793e2ae-15af-45c7-85fa-14158edadc67","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lezajlott a medveárnyék-észlelés, Balu megjósolta az időjárást. 