"A dél-koreai után a német hatóságtól is megkapta a tanúsítványát a Samsung 65W-os töltője, amit a Samsung Galaxy Z Fold3 támogathat először."
"Az eddigi legerősebb töltőjét dobná piacra a Samsung, most újabb helyen engedélyezték"
"A felvétel készítőjének és csapatának nem esett baja."
"Videóra vette egy hómobilos, ahogy betemeti a lavina a társaságát"
"Elutasította a Fővárosi Törvényszék a keresetét, így a csatorna már csak néhány napig használhatja egyetlen frekvenciáját."

"Le kell kapcsolni a Klubrádiót"
"Durván visszaestek a söreladások a járvány miatt, erre hivatkozva kezd elbocsátásokba a söróriás." "Az nem egyértelmű, hogy a lépés magyarországi munkahelyeket is érint-e." "8000 embert küld el a Heineken"
"A kocsi lényegében mintha fejest ugrott volna a mélybe." "Húszméteres zuhanást élt túl egy sofőr, aki autójával lerepült egy felüljáróról - videó"
"A buszon nem voltak utasok, a sofőr, pedig idejében el tudta hagyni."
"Teljesen kiégett egy BKV-busz Újbudán"
"A bizottság számos gyártóval kötött megállapodásokat."
"Az EU további 300 millió Pfizer-vakcinát szerez be"
"A sofőr, amikor meglátta a rendőröket a szalagkorláton átugorva az úttestre menekült."
"Halálra gázoltak egy menekülő embercsempészt az M6-os autópályán"