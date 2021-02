Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","shortLead":"Megnéztük, hogy milyen élőben a közel 8,5 millió forintos alapárú Suzuki Swace.","id":"20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ebcdd3a-cfb2-4a19-acd0-cb93790e8f40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fea0b757-e6d0-47a4-a77f-d22b88b8a1e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210210_alruhas_toyota_kiprobaltuk_a_suzuki_swacet","timestamp":"2021. február. 10. 11:10","title":"Álruhás Toyota: kipróbáltuk a hibrid Suzuki Swace-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"360","description":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós bírósági ítéleteket sem hajtja végre. Az EU egyetlen fegyvere a támogatások feltételekhez kötése lehet, bár a magyar kormány úgy tesz, mintha nem ijedne meg ettől.","shortLead":"A jogállamiság megsértését Brüsszel jogi eszközökkel eddig képtelen volt szankcionálni, Magyarország sokszor az uniós...","id":"20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0fe62e9f-55fe-4e7c-8f87-09a211ecf768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76cd89d-04c8-44c0-baa2-cc80fb83cf31","keywords":null,"link":"/360/20210210_EU_Europai_Bizottsag_Magyarorszag_jogallamisag_Klubradio","timestamp":"2021. február. 10. 06:30","title":"A Klubrádiót nem menti meg az EU, de megtehetné, hogy nem engedi Orbánékat a pénzcsaphoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","shortLead":"Nem valami mágneses vihar miatt zavarodott meg egyszerre az autók elektronikája. ","id":"20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f9dd842-bd99-4b8c-9bc4-65a0ffa12815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da0773e-fc75-4824-a9af-5fff54929bb3","keywords":null,"link":"/cegauto/20210208_Itt_eppen_egyszerre_frissitenek_le_tobb_ezer_Teslat","timestamp":"2021. február. 08. 17:06","title":"Így néz ki, amikor egyszerre frissítenek le több száz Teslát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt megakadályozzák, hogy a vírus az emberre is átterjedjen.","shortLead":"Tudósok egy csoportja a brazil arany oroszlánmajmocskákat oltja be sárgaláz ellen, hogy óvják a populációt, másrészt...","id":"20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ef7975e-94ab-4e33-861a-d2ea7b491c71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"689934ab-9e93-4adb-85c9-07aee322607c","keywords":null,"link":"/zhvg/20210209_majom_vilagjarvany_sargalaz_pandemia_brazlia_erdoirtas_vedooltas","timestamp":"2021. február. 09. 16:22","title":"Ha az emberek nem hagyják, az oroszlánmajmocskákat oltják be Brazíliában sárgaláz ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil szervezetek munkatársai bevezetik őket a mindennapi küzdelmeikbe, hogy milyen napi gondokat jelenthet akár csak egy zuhanyzás is. Migrációs Tanulmányok, első rész. ","shortLead":"Egy amerikai egyetem diákjai a magyar határkerítés szerbiai oldalán szembesülnek először a menekültválsággal. Civil...","id":"20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36ec5301-ba75-42b8-9f0c-ab6cca3dc30b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9ecbaf4-bc86-4568-ba6f-d45a8935315b","keywords":null,"link":"/360/20210209_Doku360_Migracios_Tanulmanyok_elso_resz","timestamp":"2021. február. 09. 19:00","title":"Doku360: Amikor meglátod, sokkol. Hihetetlen, hogy ide térünk vissza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","shortLead":"Leonyid Volkov Németországból szervezte a demonstrációkat, az oroszok elfogását és kiadatását szeretnék elérni. ","id":"20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e05699c-8564-4d27-a9c7-c1d47c635161&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e13c79-163e-4e6a-9699-1b89b96beb0d","keywords":null,"link":"/vilag/20210210_volkov_nemzetkozi_korozes","timestamp":"2021. február. 10. 12:52","title":"Az oroszok nemzetközi körözést adtak ki Navalnij alapítványának vezetője ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android 12-ben a felhasználók védelme is hangsúlyosabb lesz.","shortLead":"A jelek szerint a kinézet és a funkciók tekintetében is változtat a Google az Androidon. Az ősszel érkező Android...","id":"20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3805a805-946a-4618-94b0-5ad70afeff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e951d2c-b0d0-4d9a-a9ae-955a370e3430","keywords":null,"link":"/tudomany/20210209_google_android_12_mobil_operacios_rendszer_kepernyokepek","timestamp":"2021. február. 09. 14:03","title":"Kiszivárgott képeken látni, milyen lesz az Android 12","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285","c_author":"Jeszenszky Géza","category":"360","description":"Pályáink nem versenyképesek ugyan a szomszédos országokéival, de tanulásra, gyakorlásra, egészséget és élményt adni alkalmasak, és sokak számára elérhetőek. A sísportban többrendbelileg érintett volt külügyminiszter reakciója a hvg.hu cikkére.","shortLead":"Pályáink nem versenyképesek ugyan a szomszédos országokéival, de tanulásra, gyakorlásra, egészséget és élményt adni...","id":"20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5adce115-fde9-4b99-84c6-55105b039285&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3103cd6d-aff8-42fb-996d-533b93790db7","keywords":null,"link":"/360/20210209_Jeszenszky_Geza_Tobbet_is_lehetne_sizni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. február. 09. 18:00","title":"Jeszenszky Géza: Többet is lehetne sízni Magyarországon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]