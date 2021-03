Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","shortLead":"A legsikeresebb izraeli színész két kislányával és producer férjével együtt pózol a bejelentéshez kapcsolt képen.","id":"20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5fde4de4-f104-482c-9401-0f8f3366bf6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e823f06d-7078-4ddd-982c-25200d4f0ad2","keywords":null,"link":"/elet/20210302_Bajos_fotoval_jelentette_be_a_Wonder_Womant_jatszo_Gal_Gadot_hogy_ujra_terhes","timestamp":"2021. március. 02. 11:19","title":"Bájos fotóval jelentette be a Wonder Womant játszó Gal Gadot, hogy újra terhes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési képviselő kérdésére, és véletlenül olyan levelet is elküld, amit csak a kollégáknak szánt.","shortLead":"A hatóság szerint az nem bűncselekmény, hogy az országos tiszti főorvos nem válaszol érdemben egy országgyűlési...","id":"20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=207dae6d-5229-44b0-8a66-433bd62b0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fe9db1-4c55-4d38-bd2e-9df2733489bd","keywords":null,"link":"/itthon/20210303_muller_cecilia_level_hadhazy_akos_szel_bernadett_feljelentes_orfk","timestamp":"2021. március. 03. 09:18","title":"\"Nincs erre jobb szövegünk?\" – a rendőrség szerint nem követett el bűncselekményt Müller Cecília","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","shortLead":"A vadonatúj Mokka designelemeivel támadó újdonságnak megkezdődött a hazai forgalmazása.","id":"20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d192a04d-2276-4ab8-a6f9-e7e159e82413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60815375-eeea-415e-aa3c-1a23aa2219e8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210304_magyarorszagra_erkezett_az_uj_opel_crossland","timestamp":"2021. március. 04. 06:41","title":"Magyarországra érkezett az új Opel Crossland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy egyedét, amelyekről kiderült, képesek világítani a sötétben.","shortLead":"A belga és az új-zélandi kutatók még 2020 januárjában gyűjtötték be a három, már eddig is ismert cápafaj egy-egy...","id":"20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d9d2aa-ed02-4fed-99a1-dcbb84834e83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"557e9ab1-da60-471c-ba65-8075c1a35cfd","keywords":null,"link":"/tudomany/20210303_vilagito_capa_uj_zeland_biolumineszcencia","timestamp":"2021. március. 03. 19:03","title":"Világító cápákra bukkantak a tudósok Új-Zélandnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","shortLead":"Oscar Wilde-ot örökíthette meg a képen a világhírű graffitis.","id":"20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1e6394fa-eac3-4498-9ef7-d894f855f9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"753f2d2d-d5fb-4e4f-9cb5-fad68e3416fd","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_banksy_readingi_fegyhaz_graffiti","timestamp":"2021. március. 02. 15:05","title":"Banksy festhetett menekülő rabot a híres readingi fegyház falára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét hetente legalább egy napra a vállalatok kicsit több, mint fele tartaná meg.","shortLead":"Egy 300 cégnél végzett felmérés szerint a vállalatok 38 százaléka tervez létszámbővítést. A home office lehetőségét...","id":"20210304_cegek_felmeres_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10de7d4b-5948-4bda-ab6a-534efe8d6a2a","keywords":null,"link":"/kkv/20210304_cegek_felmeres_munka","timestamp":"2021. március. 04. 05:55","title":"A közepes és nagy magyar cégek 70 százaléka ígér fizetésemelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel a következő hét évben megtoldja az uniós támogatásokat. A feltételeket ráadásul nem Orbán Viktor diktálja.","shortLead":"Megkésve próbál becsatlakozni a kormány a nemzetközi élelmiszerpiacra azzal a 4-5 ezermilliárd forinttal, amellyel...","id":"202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb06d39e-24ff-4dcd-a072-0c7811993187&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb380c0-0674-4159-84ec-9bb03a29c475","keywords":null,"link":"/360/202108__gazdak_es_babuk__usa_es_kina__meggybefott_es_genetika__globalis_foldkozosseg","timestamp":"2021. március. 02. 15:00","title":"Orbán ott áll a világ zöldségespultjánál, de kérdés, lesz-e vevő az árujára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98","c_author":"Fekő Ádám","category":"kultura","description":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb portrét elképzelni egy olyan emberről, akit egyszerre ünnepel hősként a Nyugat, miközben hazájában a pokolba kívánják. ","shortLead":"A Gorbacsov. Mennyország című dokumentumfilm semmiről sem rántja le a leplet, viszont nehéz méltóbb és személyesebb...","id":"20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f4503179-24d1-4fd7-a3d0-12a53b9bbe98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066873e9-3851-4d48-b433-c7acd307a572","keywords":null,"link":"/kultura/20210302_Mihail_Gorbacsov_mennyorszag_dokumentumfilm","timestamp":"2021. március. 02. 20:00","title":"Mihail Gorbacsov már nem magyarázkodik, csak mesél, amiről épp akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]