Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","shortLead":"Az országos tiszti főorvos szerint egyelőre semmi jele nincs annak, hogy túl volnánk a harmadik hullám tetőzésén.","id":"20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7625696e-284a-4c9e-af7c-3ad914ab1854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a03108c-d8dd-414b-ba3e-007a395002ba","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_operativ_torzs_kedd_muller_cecilia","timestamp":"2021. április. 06. 12:27","title":"Müller Cecília: Kritikával kell kezelni az alacsony fertőzésszámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","shortLead":"A brit színész 54 éves volt. Agytumor következtében hunyt el.","id":"20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=554dea49-9117-4203-a682-abb3dbf94aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6641b34c-5d4b-4a81-bb41-f4870cf27ed3","keywords":null,"link":"/kultura/20210406_paul_ritter_agytumor_szinesz","timestamp":"2021. április. 06. 16:31","title":"Elhunyt Paul Ritter, a Harry Potter és a Csernobil színésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","shortLead":"A határozatot Pintér Sándor belügyminiszter jegyzi.","id":"20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e7f44a8-788b-4478-8537-85cfdc868f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"197b90de-1cd2-4db8-b143-8caf02e6c480","keywords":null,"link":"/itthon/20210406_boltok_uzletek_nyitas_rendelet_magyar_kozlony","timestamp":"2021. április. 06. 20:15","title":"Megjelent az újranyitásról szóló rendelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A nagyvállalatok az MNB programján keresztül már nagyjából 900 milliárd forintnyi forrást vontak be.","shortLead":"A nagyvállalatok az MNB programján keresztül már nagyjából 900 milliárd forintnyi forrást vontak be.","id":"20210406_mol_kotvenykibocsatas_mnb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e96d2f4-4fd7-4eae-b1a7-1ec608f0b55f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98f3da6-9680-4f1f-a283-b15eb84a5625","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_mol_kotvenykibocsatas_mnb","timestamp":"2021. április. 06. 15:45","title":"35,5 milliárd forintért bocsátana ki kötvényeket jegybanki segítséggel a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az összecsapásban több rendőr megsérült, egy tüntető pedig rosszul lett.","shortLead":"Az összecsapásban több rendőr megsérült, egy tüntető pedig rosszul lett.","id":"20210406_roma_zarlat_kereskedok_tuntetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e9bece-efb6-4ef2-9f20-126ceb066c58","keywords":null,"link":"/vilag/20210406_roma_zarlat_kereskedok_tuntetes","timestamp":"2021. április. 06. 20:54","title":"Összecsaptak a rendőrökkel a zárlat ellen tüntető kereskedők Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","shortLead":"Egy online tanóráról készült előadás a Szegedi Nemzeti Színházban Töréspont címmel, Tölgyfa Gergely rendezésében.\r

\r

","id":"20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9b0a177-e4a6-4890-97a2-d2706527a1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8c80fd-e842-4d71-8d51-03f7fc4ef34f","keywords":null,"link":"/elet/20210406_Online_tanorarol_keszult_eloadas_Szegeden","timestamp":"2021. április. 06. 08:54","title":"Mennyi dráma fér egy online tanórába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","shortLead":"Hegyeshalomnál és Tornyiszentmiklósnál is kilométeres sorra kell számítani a határátkelőnél.\r

","id":"20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06d1575-0fa1-4b36-b77d-4dce7135b628","keywords":null,"link":"/cegauto/20210407_Baleset_volt_az_M7esen_teljes_az_utzar","timestamp":"2021. április. 07. 07:56","title":"Teljes az útzár az M7-esen baleset miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két hónap alatt szoktak csak hozzá.","shortLead":"Ritkábban mennek az emberek a boltba, de akkor nagyobb bevásárlásokat tartanak, azonban a kijárási korlátozásokhoz két...","id":"20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1cd4ff05-7c6b-4d66-84f6-363c02b0bacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf7b9f4-7580-48e1-a0ed-1dc6aeadbc88","keywords":null,"link":"/kkv/20210406_tesco_vasarlas_boltok_jarvany","timestamp":"2021. április. 06. 12:04","title":"10 helyett 15 négyzetméterenként engednek majd be a Tescóba vevőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]