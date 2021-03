Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7394c87-549a-4269-b5ed-f5af222bdde9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Siddak Singh Jhamat még karácsonyra kapott ajándékba egy kövületkereső szettet, az első felfedezéséért pedig csak a családi házuk kertjéig kellett elmennie.","shortLead":"Siddak Singh Jhamat még karácsonyra kapott ajándékba egy kövületkereső szettet, az első felfedezéséért pedig csak...","id":"20210329_asatas_kovulet_paleontologia_lelet_rugosa_korall","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7394c87-549a-4269-b5ed-f5af222bdde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"063e3a04-ee6a-41f4-9fef-8faf7cd40e5d","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_asatas_kovulet_paleontologia_lelet_rugosa_korall","timestamp":"2021. március. 29. 09:33","title":"Giliszták után kutatott a 6 éves fiú, több százmillió éves kövületre bukkant a kertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bebec5-dab1-4034-a769-ede67a80d8a7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Személyesen Merkely Béla adta be neki a Pfizer-vakcinát.","shortLead":"Személyesen Merkely Béla adta be neki a Pfizer-vakcinát.","id":"20210329_Beoltottak_a_36_hetes_terhes_Szaloki_Agit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=02bebec5-dab1-4034-a769-ede67a80d8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aefc4f6d-8e5f-4178-a173-2df4ff672252","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Beoltottak_a_36_hetes_terhes_Szaloki_Agit","timestamp":"2021. március. 29. 12:04","title":"Beoltották a 36 hetes terhes Szalóki Ágit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","shortLead":"Az infektológus azt kérte, mindenki tartson még ki egy kicsit.","id":"20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=64b992f0-050d-4cfc-ade3-ec9a794b7ee7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9dd5b1-2904-4bb1-a3fb-43f8e44c3c1b","keywords":null,"link":"/itthon/20210329_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_husvet_szlavik_janos","timestamp":"2021. március. 29. 12:08","title":"Szlávik János: Akkor sem szabad közösen ünnepelni húsvétkor, ha egyes rokonok be vannak oltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni az önkormányzatiságon alapuló modell mellett. Nagy Elek BKIK-elnök a kamarai hozzájárulást Parragh Lászlóhoz csatornázó törvénymódosítás-javaslat visszavonását kéri.","shortLead":"Felmérésben kérték ki tagjaik véleményét, az eredmény megerősítette őket abban, hogy ki kell állni...","id":"20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2d459a31-7397-489b-9319-9dab4bc997a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeca204b-0281-4906-a070-8ed9b0c28f9e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_mkik_bkik_kamarai_hozzajarulas_felmeres","timestamp":"2021. március. 29. 11:29","title":"BKIK: Elutasítják a Parragh-féle központosítást a budapesti vállalkozások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","shortLead":"A Xiaomi Mi 11 Ultra több szempontból is erős készülék. Ezek egyike a fotózás.","id":"20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8fee6d5-8584-4ec5-9973-f7a3853f5329&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e0eb01-65ac-4753-a583-f280e88320bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20210329_xiaomi_mi_11_ultra_kamera_fotozas_dxomark","timestamp":"2021. március. 29. 19:03","title":"A független tesztlabor szerint ez most a világ legjobb kamerájú mobiltelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","shortLead":"Az ország nyugati részén 20 fok fölötti hőmérséklet várható, északkeleten épp 10 fok fölött lehet a napi maximum.","id":"20210330_idojaras_omsz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318bbf0a-69f5-44e5-965a-7d9bf6f34056","keywords":null,"link":"/itthon/20210330_idojaras_omsz","timestamp":"2021. március. 30. 05:10","title":"Van olyan helye az országnak, ahol akár 22 fok is lehet ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé tartozott a Telenor.","shortLead":"Petr Kellner síelni ment, de gépe egy gleccserre zuhant rá Alaszkában. Az üzletember magyar érdekeltségei közé...","id":"20210329_petr_kellner_halal_helikopter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9694fc6-fe55-4ffd-94b7-73b9b3b8dc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9b8f30-7a72-4d24-a94f-90c2806a9829","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210329_petr_kellner_halal_helikopter","timestamp":"2021. március. 29. 07:17","title":"Egy alaszkai helikopterbalesetben meghalt Csehország leggazdagabb embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"142036dd-a63e-4e01-b50a-74b1ae457dff","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az ausztrál kormányt és parlamentet megrengető szexbotrányok hatására átalakította kabinetjét hétfőn Scott Morrison miniszterelnök, valamint létrehozott egy bizottságot a nemek közötti egyenlőség biztosítására, a nők nagyobb támogatására. ","shortLead":"Az ausztrál kormányt és parlamentet megrengető szexbotrányok hatására átalakította kabinetjét hétfőn Scott Morrison...","id":"20210329_Szexbotranyok_forgattak_fel_az_ausztral_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=142036dd-a63e-4e01-b50a-74b1ae457dff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa9fb6ba-28ec-48e8-b09e-8b1bc685bd68","keywords":null,"link":"/elet/20210329_Szexbotranyok_forgattak_fel_az_ausztral_kormanyt","timestamp":"2021. március. 29. 11:43","title":"Szexbotrányok forgatták fel az ausztrál kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]