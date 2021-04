Megelőzte Peking New Yorkot a dollármilliárdosok listáján New Yorkot, így most már a Forbes szerint Kína fővárosában él a legtöbb szupergazdag a világon. Ráadásul a növekedés is ijesztően gyors: az előző évhez képest harminchárommal több él ott, így összesen most száz. Ez eggyel több, mint az Egyesült Államok gazdasági központjában.

A BBC szerint Kínában a koronavírus gyors visszaszorítása, a tech-cégek és a tőzsdék felemelkedése segített nagyon sokat, bár azt is hozzá kell tenni, hogy New York 99 dollármilliárdosa összességében több pénzt birtokol, mint Pekingé (80 milliárd dollár az ötvennel szemben).

Peking leggazdagabbja a TikTok alkalmazás mögött álló Csang Ji-ming lett, ő egy év alatt megduplázta vagyonát, így lett 35,6 milliárdja.

A listán Makaót és Hongkongot is teljesen magába foglaló Kína is jól teljesített, hiszen ők adták a legtöbb új milliárdost: 210 ember lépte át a bűvös határt, de az is sokatmondó adat lehet, hogy világszinten tavaly nagyjából 17 óránként került be valaki újonnan ebbe az elit klubba.