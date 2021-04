Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján juttatható a szervezetbe. \r

","shortLead":"A fertőzés megelőzésére és gyógyítására egyaránt jó lehet az oroszok gyógyszere, ami orron át vagy belégzés útján...","id":"20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fcf3cdc-d17c-4041-ba4e-aff2350f147b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b80340-eb68-41a2-b527-576d29c0ed00","keywords":null,"link":"/itthon/20210411_MIR19_neven_johet_az_orosz_koronavirusgyogyszer","timestamp":"2021. április. 11. 15:54","title":"MIR-19 néven jöhet az orosz koronavírus-gyógyszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már regisztrált a koronavírus elleni védőoltásra.","shortLead":"A beiratkozás jövő héten lesz, de a Klebelsberg Központ online jelentkezést javasol. A tanárok háromnegyede már...","id":"20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9556869-1967-466d-a3b5-3d85ae2c2422&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2706175a-f39b-45ef-8cd4-a87d83db6522","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_altalanos_iskolai_beiratkozas_klebelsberg_kozpont_iskolakezdes","timestamp":"2021. április. 10. 12:05","title":"Mától elérhető az online felület az általános iskolai beiratkozáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy neve elhallgatását kérő szemész szerint amit az intenzíves kollégái tudnak, az a Covid esetében nem működik, a megszokott lélegeztetési stratégiák rengeteg embernél nem válnak be. ","shortLead":"Egy neve elhallgatását kérő szemész szerint amit az intenzíves kollégái tudnak, az a Covid esetében nem működik...","id":"20210410_Covid_osztalyos_orvos_Zsakbamacska_hogy_melyik_beteggel_mi_tortenik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbb2b9b2-e69b-42ab-8292-2cdb5beddfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2648089-0796-45b9-9653-0697e411c4cf","keywords":null,"link":"/itthon/20210410_Covid_osztalyos_orvos_Zsakbamacska_hogy_melyik_beteggel_mi_tortenik","timestamp":"2021. április. 10. 19:59","title":"Covid osztályos orvos: Zsákbamacska, hogy melyik beteggel mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm fűződik a nevéhez.","shortLead":"A Magyar Televízió nagy korszakának egyik termékeny rendezője 89 éves volt. Számos hazafias témájú történelmi tévéfilm...","id":"20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6bd89dc-eaa3-4139-ad8f-cfcf707274ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f3c3817-570e-4e92-a33e-f68d747516bc","keywords":null,"link":"/kultura/20210410_Elhunyt_Hajdufy_Miklos_televizios_filmrendezo","timestamp":"2021. április. 10. 08:59","title":"Elhunyt Hajdufy Miklós televíziós filmrendező","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","shortLead":"Tavaly is növekedett az intermodális fuvarozás volumene, de nem eléggé.","id":"20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83abc0fd-869b-487e-8bb9-91e30fba5581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a138dbd2-d129-4ee4-bd2c-c4651eb4e17b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210411_kamion_aruforgalom_klimacelok_europai_unio","timestamp":"2021. április. 11. 08:47","title":"50-100 ezer kamiont kellene leterelni a magyar utakról, hogy teljesíteni tudjuk az EU klímacéljait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes kiskereskedelmi portálra Kínában, amiért a vállalat a versenyszabályokat megsértve visszaélt monopolhelyzetével.","shortLead":"Rekordösszegű, 18 milliárd jüanos (mintegy 2,75 milliárd dolláros) büntetést szabtak ki az Alibaba kínai internetes...","id":"20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=199a48d9-4d52-480a-b005-2983acfb9d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42ed988f-0c82-4fe8-897c-a70468e853c8","keywords":null,"link":"/kkv/20210410_Tobb_mint_800_milliard_forintos_buntetest_kapott_az_Alibaba_Kinaban","timestamp":"2021. április. 10. 11:59","title":"Több mint 800 milliárd forintos büntetést kapott az Alibaba Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami gyorsan alátámasztotta ezt az állítást.","shortLead":"Ha a szabályok engedik, akkor az emberek kimennek az utcára: megnéztük a főváros első igazán tavaszi estéjét, ami...","id":"20210410_budapest_pentek_korlatozasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b72316eb-2698-43d2-8553-727d6dd2742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75fe28ad-6d05-4975-bb97-3c0510fffaa9","keywords":null,"link":"/elet/20210410_budapest_pentek_korlatozasok","timestamp":"2021. április. 10. 10:08","title":"“November óta alig találkoztam emberekkel, ennyi kockázatot vállalhatok” - kirajzott az utcára Budapest péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság a magyar követségen című regényében.","shortLead":"A szovjet–magyar szocializmus hétköznapi és kulisszák mögötti világába pillanthatunk be Kulcsár István Gyilkosság...","id":"202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22ff5224-be21-4b6b-b20a-4df67c60e820&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"708db89e-63e9-4e30-b018-f3bb4ed30ea3","keywords":null,"link":"/360/202114_konyv__nem_krimirajongoknak_ajanlott_kulcsar_istvan_gyilkossag_amagyar_kovetsegen","timestamp":"2021. április. 11. 13:45","title":"Egy moszkvai gyilkosság, ami feltárja a közelmúltunk faramuci históriáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]