[{"available":true,"c_guid":"3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván külügyminiszter szerint kevesebb orosz kém kéne az EU-ba.","shortLead":"Múlt pénteken Lettország, Litvánia és Észtország is kiutasított összesen négy orosz diplomatát. A litván...","id":"20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f506a51-585b-44eb-8f6a-da40d5d59e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5273a779-854f-4e74-9b07-b40738fdf359","keywords":null,"link":"/vilag/20210427_oroszorszag_szlovakia_balti_orszagok_nagykovetek","timestamp":"2021. április. 27. 20:38","title":"Moszkvában bekérették Szlovákia és a három balti állam nagykövetét, de nem mondták meg, miért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","shortLead":"Az érintett terméket az üzletlánc bármely magyarországi egységében blokk nélkül visszaveszik.","id":"20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=296d3884-917b-405b-bfd5-1e695bc0f89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8875fac7-ebb2-4915-b7be-74f3de85e486","keywords":null,"link":"/kkv/20210427_aldi_gabonakeverek_rakkelto_visszahivas","timestamp":"2021. április. 27. 17:52","title":"Rákkeltő anyaggal szennyezett müzlit hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv szerint.","shortLead":"Nem lesz kötelező karantén a sportolóknak, de szigorú szabályok szerint kell utazniuk és készülniük az új szabálykönyv...","id":"20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f7abd9f5-cfe0-4bbf-8f5e-580884ec2655&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1e7d53d-3992-4ef7-ab04-51ee9c014f35","keywords":null,"link":"/sport/20210428_tokio_olimpia_koronavirus_teszt_sportolok_szabalykonyv","timestamp":"2021. április. 28. 16:12","title":"Kijöttek az új szabályok, naponta tesztelik majd az olimpikonokat Tokióban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888","c_author":"Dezső András","category":"itthon","description":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott alakítani – médiapiaci szereplők és a piacot ismerők szerint erről szól az az új rendelet, amely nemzetstratégiai ágazattá nyilvánította a hazai egyetemek mellett a kiadói ágazatot, a film és televíziós műsorgyártó és műsorszolgáltató szektort is. Arról egyelőre mindenki csak találgat, miért kellett éppen most kihozni egy ilyen rendeletet. Van olyan vélekedés, hogy Soros György pénzétől tart a kormány.","shortLead":"Mostantól még nagyobb kontroll alatt tudja tartani a kormány a médiapiacot, amit eddig is kénye-kedve szerint tudott...","id":"20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb8ed9e-7dcd-42ad-ba6a-d303f860f888&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1435ef-77eb-42f8-8796-124f2bd7adac","keywords":null,"link":"/itthon/20210428_Be_akarnak_szoritani_minket_errol_szol_ez_a_sztori","timestamp":"2021. április. 28. 13:55","title":"\"Beszorítanak minket, erről szól ez a sztori\" – mire készül a médiában a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","shortLead":"Az üzemanyagcellás autózás alapfeltétele, hogy lehessen valahol tankolni is az autókat.","id":"20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3da4db90-d525-4b02-b7f7-a1490bd75007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90076e4-0e16-4307-8b72-718f04de77a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20210429_Mar_hidrogent_is_lehet_tankolni_Magyarorszagon","timestamp":"2021. április. 29. 15:35","title":"Már hidrogént is lehet tankolni Magyarországon - igaz, nem mindenkinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kapcsolatot mutattak ki bizonyos vércsoportok és 49 betegség fokozott kockázata között a svédországi Karolinska Intézet kutatói, akik több mint ötmillió svéd ember adataira és csaknem ezer betegségre terjesztették ki a tanulmányukat, megállapítva egyebek között, hogy a B-s vércsoport védelmet nyújthat a vesekövek ellen.","shortLead":"Kapcsolatot mutattak ki bizonyos vércsoportok és 49 betegség fokozott kockázata között a svédországi Karolinska Intézet...","id":"20210428_vercsoport_betegseg_kutatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=adc6294d-cfbd-458c-af66-a38d48b8400b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a854dfc5-bf00-4b21-a586-3d5e625afeab","keywords":null,"link":"/tudomany/20210428_vercsoport_betegseg_kutatas","timestamp":"2021. április. 28. 20:03","title":"Átnézték 5 millió ember betegadatait, összefüggést találtak a vércsoportok és bizonyos betegségek kialakulása között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit az amerikai nagykövetség álláspontja szerint.","shortLead":"Peking bizonyítottan befolyásszerzésre és a szellemi szabadság elfojtására használja a felsőoktatási intézményeit...","id":"20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0df0dae-4e82-47a8-b454-ab067696db49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4a67ff9-690f-4c7a-b156-0a82f88d8552","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210428_Amerika_kinai_Fudan_Egyetem_Magyarorszag","timestamp":"2021. április. 28. 17:59","title":"Amerika is aggódik a kínai Fudan Egyetem magyarországi kampusza miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus fizetésre, az elfogadóhelyek száma azonban csak 11 ezerrel emelkedett.","shortLead":"A kormány 60 ezerre becsülte azoknak a szolgáltatóknak a számát, amelyeknél korábban nem volt mód elektronikus...","id":"20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b61f516a-3b88-4a69-94bc-b3efe1095832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f152c395-9b5d-45a8-b911-81f2af6c5851","keywords":null,"link":"/kkv/20210428_bankkartya_elektronikus_fizetes_online_kassza_mbn","timestamp":"2021. április. 28. 13:29","title":"Hiába tették kötelezővé, alig nőtt az elektronikus fizetést elfogadó helyek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]