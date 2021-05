Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett az M3 Competition xDrive és az M4 Competition xDrive hazai árával is megismerkedtünk.","shortLead":"A bajor gyártó budapesti rendezvényén jártunk, ahol az M3 korábbi generációi és a legújabb versenyszimulátor mellett...","id":"20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1262d33-8b7b-432b-b6bf-f78db89a7e63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11acbc30-5b3b-4483-8442-b73f13a0806d","keywords":null,"link":"/cegauto/20210512_magyarorszagon_az_elso_osszkerekes_bmw_m3_es_m4","timestamp":"2021. május. 12. 12:17","title":"Magyarországon az első összkerekes BMW M3 és M4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","shortLead":"Önként dönthetnek, nem kötelező részt vállalniuk a mentőakcióban.","id":"20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07815582-aeb7-480b-82a9-b1dcb1bf9769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c325734-b564-4720-8050-88b5b46452a8","keywords":null,"link":"/sport/20210511_Inter_fizetes_foci_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. május. 11. 15:41","title":"Két hónapig nem fizetne a focistáinak az olasz bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet építeni a LEGO új szettjéből. A figurák közé bekerült a pulyka is, amelyet az egyik epizódban Monica húzott a fejére. ","shortLead":"Monica és Rachel, valamint Chandler és Joey New York-i lakását, illetve a kettőt összekötő folyósót is meg lehet...","id":"20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2091bcf-9073-4d04-83df-61ff2b7e0337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658c1fa8-3b8f-48b9-875d-00e5fb8e86d7","keywords":null,"link":"/kultura/20210511_A_Jobaratok_felejthetetlen_jeleneteit_epithetjuk_meg_a_LEGO_uj_szettjevel","timestamp":"2021. május. 11. 16:10","title":"A Jóbarátok felejthetetlen jeleneteit építhetjük meg legóból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","shortLead":"Solterra néven mutatkozik majd be a Toyotával közösen fejlesztett jármű.","id":"20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35bfd76e-c2af-4173-b651-cf2d1e6cd27c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f9bf996-b429-4674-aa33-2f836d96776f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210511_A_Subarunak_is_jon_az_elso_elektromos_autoja","timestamp":"2021. május. 11. 16:20","title":"Hamarosan a Subaru első elektromos autója is megérkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyükereső eszközét, az AirTaget. Bár a gyártó termékei híresek biztonságukról, egy kutatónak sikerült feltörnie ezt az eszközt.","shortLead":"Nagyjából három hete mutatta be az Apple kütyükereső eszközét, az AirTaget. Bár a gyártó termékei híresek...","id":"20210512_apple_airtag_feltorese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3691efc0-1bf0-4134-808f-8977b6a57167&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09ad520a-b7ce-40a1-9456-3396755f3c30","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_apple_airtag_feltorese","timestamp":"2021. május. 12. 10:03","title":"Rossz hír az Apple-nek: feltörhető az AirTag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A külföldieknek három napot mindenképpen az országban kell tölteniük, és vállalniuk kell, hogy hetekkel később visszatérnek a második dózisra.","shortLead":"A külföldieknek három napot mindenképpen az országban kell tölteniük, és vállalniuk kell, hogy hetekkel később...","id":"20210512_Otven_euro_turista_Szputnyik_V_San_Marino","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1521ec81-e35b-48ed-a8e4-b5930ec2d01e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44faea6e-c167-4268-bbc1-477e19b450bf","keywords":null,"link":"/vilag/20210512_Otven_euro_turista_Szputnyik_V_San_Marino","timestamp":"2021. május. 12. 21:29","title":"Ötven euróért árulják a turistáknak a Szputnyik V-t San Marinóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek hozzá.","shortLead":"A régi oprendszerhez több mint egy éve nem jár általános támogatás, így kritikus biztonsági javítások sem készülnek...","id":"20210512_windows_7_operacios_rendszer","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00186371-a7ce-48a2-885c-85b811a4f176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9d1c7ff-924b-4cc9-b619-ba470e3463a6","keywords":null,"link":"/tudomany/20210512_windows_7_operacios_rendszer","timestamp":"2021. május. 12. 18:13","title":"A számítógép-használók 22 százaléka még mindig Windows 7-en dolgozik, pedig ketyegő bombán ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon. Tudja ezt a Fidesz is, akadályozza, ahol éri. De az ellenzéki oldalon sem erőltetik az országos selejtezőt, inkább beállnának a bakival induló Karácsony Gergely mögé.","shortLead":"Fel tudná rázni a szavazóikat, ha az ellenzéki jelöltek valódi versenyt vívnának támogatásukért az előválasztásokon...","id":"202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d7cf04e-9fe6-4fc5-ba26-32221ab1098d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9436be56-63ac-463a-9c4d-34ea6ad62dfe","keywords":null,"link":"/360/202119__karacsonyra_varva__harom_nagy_es_harom_kicsi__megrendezett_elovalasztas__jobban_allnak_mint_4_eve","timestamp":"2021. május. 13. 06:30","title":"Előválasztásból show-mérkőzés: mindenki indul, de Karácsony nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]