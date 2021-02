Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","shortLead":"Visszatér a szerelmes-bérgyilkosos történet a képernyőre Phoebe Waller-Bridge-nek és Donald Glovernek köszönhetően. ","id":"20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42a353a7-9459-4c4e-a337-dc494bf12681&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aea0abf-e020-415b-a2ff-cd76548afe03","keywords":null,"link":"/elet/20210215_Phoebe_WallerBridge_Donald_Glover_sorozat_Mr__Mrs_Smith","timestamp":"2021. február. 15. 11:10","title":"Sorozat készül a Mr. & Mrs. Smith című filmből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott. A hatodik ellenőrzött járművezető eltiltás hatálya alatt közlekedett egy kisteherautóval.","shortLead":"Öten feltehetően ittasan vezetettek, közülük egynek vezetői engedélye sem volt, míg egy másik sofőr balesetet okozott...","id":"20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6c96b06-c6c8-490b-9727-e136f888f21e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca286bcd-a549-46ea-a73a-8514778d22be","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Nemcsak_reszeg_volt_de_jogsival_sem_rendelkezett_egy_19_eves_sofor","timestamp":"2021. február. 14. 11:28","title":"Nemcsak ittas volt, de jogsival sem rendelkezett egy 19 éves sofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A főpolgármester szerint az iparűzési adó csökkentése kihathat a budapesti ivóvízellátásra, a szemétszállításra vagy a közvilágítás működésére.\r

","shortLead":"A főpolgármester szerint az iparűzési adó csökkentése kihathat a budapesti ivóvízellátásra, a szemétszállításra vagy...","id":"20210214_Budapest_vallalat_iparuzesi_ado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3d8661fc-875c-47fa-b4ca-24bf699d5b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3eef7b4-8973-4a86-987e-d2fe3dd9380a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210214_Budapest_vallalat_iparuzesi_ado","timestamp":"2021. február. 14. 14:57","title":"Karácsony Gergely levélben kéri a budapesti vállalkozások segítségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban rámutatnak, hogy - bár a munkakörülmények nyugati szemmel valóban gyalázatosak - ezek az állások fontos szerepet játszanak az alacsony jövedelmű országok gazdasági fejlődésében. Tiltakozó kampányokkal azonban igenis változtathatunk a cégek hozzáállásán.","shortLead":"Számos kampány indul a fejlődő világ munkásnyúzó üzemeiben gyártott termékek bojkottálására. A közgazdászok azonban...","id":"20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35dc3d20-e34b-4768-8f50-4aeb6ee71e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bb6c44f-d850-404d-884d-b967f4d3ea29","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20210214_Bojkottaljuke_a_munkasnyuzo_uzemekben_gyartott_termekeket","timestamp":"2021. február. 14. 19:16","title":"Bojkottáljuk-e a munkásnyúzó üzemekben gyártott termékeket?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","shortLead":"Egy svéd kísérleti projektben közösségi térré alakítják az utcai parkolóhelyeket.","id":"20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7777771e-2d7c-4cc1-97d7-c78b43788337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e84fe8d-9019-4e02-b4c7-6fb042c6e3c6","keywords":null,"link":"/zhvg/20210214_svedorszag_varostervezes_fenntarthatosag_parkolo_automentes_kozter","timestamp":"2021. február. 14. 11:30","title":"Svédországban minden ház mellett kinőhet a földből egy közparkocska","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány politikájának – mondta a hvg.hu-nak Daniel Rzasa, a 300gospodarka.pl nevű gazdasági portál főszerkesztője. Ám szerinte nem biztos, hogy a javaslatból törvény lesz, mert Kaczynskiék tartanak az amerikai reakcióktól.","shortLead":"Nem egy nap alatt végzik ki a független médiumokat, a most tervezett adótörvény csak egy eleme a varsói kormány...","id":"20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e89dfe0d-39a8-4b00-a5b4-effd22ee971d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a19c46-3367-42e4-8f8b-f9200de353fb","keywords":null,"link":"/360/20210215_Igy_szalamizzak_le_a_fuggetlen_mediumokat_Lengyelorszagban","timestamp":"2021. február. 15. 14:10","title":"Lengyelországban így szalámizzák le a független médiumokat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","shortLead":"A mentési akció alatt egy második lavina is megindult, három hegymászó veszítette életét hétvégén Szlovéniában.","id":"20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=42abd8fc-dc38-45c1-b55a-2b1e3890a2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c5678aa-12ea-4267-a4e4-d43c7a3f6276","keywords":null,"link":"/vilag/20210214_Harman_meghaltak_egy_lavina_miatt_a_szloven_Alpokban","timestamp":"2021. február. 14. 08:13","title":"Hárman meghaltak egy lavina miatt a szlovén Alpokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","shortLead":"A szomszédok próbálták kimenteni a férfit az autójából.","id":"20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6006c4f7-2b01-41c8-97de-87b448cf6f81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf025549-9e88-432e-af2c-2a2a2e2b8548","keywords":null,"link":"/cegauto/20210214_Betonatjaro_autos_Rabapatona","timestamp":"2021. február. 14. 18:51","title":"Betonátjárónak csapódott és meghalt egy autós Rábapatonán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]