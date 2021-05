Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök elképzelésein – állapítja meg a Bloomberg.","shortLead":"Paolo Gentiloni uniós gazdasági biztos terve, mely a Business in Europe nevet viseli, túlmegy Biden amerikai elnök...","id":"20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5eb40d1c-6d4f-49bc-872d-c9329ae4ff19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01330512-c0e1-4626-8fac-65b6eeaf7d61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_Ez_nem_fog_tetszeni_Varga_Mihalynak_az_EU_egyseges_tarsasagi_adozast_akar","timestamp":"2021. május. 19. 17:15","title":"Ez nem fog tetszeni Varga Mihálynak: az EU egységes társasági adózást akar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","shortLead":"A csapat 2026-ig tolta ki a fiatal magyar szerződését. ","id":"20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fee9d860-4988-4dfa-8770-5f829ea81953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b20698-c465-46f0-a7ef-0efeffb7c214","keywords":null,"link":"/sport/20210519_Szoboszlai_uj_szerzodes","timestamp":"2021. május. 19. 17:07","title":"Egy percet nem játszott, mégis szerződést hosszabbított Szoboszlaival a RB Leipzig","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan százalékát lefoglalták, és az előrejelzések szerint a teljes nyári szezon jobb lesz, mint a tavalyi volt. Az idegenforgalom először a vidéki településeken tér magához, Budapesten még csend van.","shortLead":"Magyarok vendégrohama várható a szálláshelyeken, a pünkösdi hétvégére már a szállodai helyek mintegy nyolcvan...","id":"20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57440c24-b64b-46a7-b6aa-266a8c768cc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c9a5b6b-3d53-45de-a0eb-ab36e789ccf4","keywords":null,"link":"/360/20210519_nyar_hazai_turizmus_vendeglatas_szallashelyek_szezon_2021","timestamp":"2021. május. 19. 19:00","title":"A hazai turizmus hasíthat a nyáron, de a külföldiek még nem hódítják vissza Budapestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit kutatóknak van egy rossz hírük a borkedvelőkre nézve is. ","shortLead":"Nincs olyan, hogy biztonságos mennyiségű alkohol, a szürkeállományunkat már a kevés alkohol is csökkentheti, és a brit...","id":"20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14d440b2-1870-4810-9ed2-c7354e99488d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184a6c60-7303-4455-b3fa-b06d8e390b8a","keywords":null,"link":"/elet/20210519_Mar_egy_keves_alkoholtol_is_butulunk","timestamp":"2021. május. 19. 12:00","title":"Már egy kevés alkoholtól is butulunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A díjak növekedése elsősorban a fővárosi személyautókat érinti.","shortLead":"A díjak növekedése elsősorban a fővárosi személyautókat érinti.","id":"20210519_mnb_kgfb_dijak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb0c5531-8700-4ae8-a4f1-8b64548afb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ac771c-e5eb-44f1-9050-1151a6bf7e1c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210519_mnb_kgfb_dijak","timestamp":"2021. május. 19. 12:01","title":"MNB: Egy év alatt 4 százalékot drágultak a kötelező biztosítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","shortLead":"A szolgáltató hivatalosan még nem is közölte, hogy élnek a csatornák, de valaki már rá tudott csatlakozni.","id":"20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d9921e0e-7f62-4db5-902f-aff1142a752b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4f1d60-4b96-4802-9996-7412e3266d43","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_telenor_5g_halozat_magyarorszag_sebesseg","timestamp":"2021. május. 20. 17:11","title":"A Telenor több városban is bekapcsolta az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani egy ilyet, ahol a legkevésbé sem számítottak rá.","shortLead":"A modern kori programokban csaknem hetente bukkannak különféle gyenge pontokra. Ezúttal ott sikerült beazonosítani...","id":"20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18276414-7cf7-4eec-b7ce-d97e9201ce54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af5d8f9-6d86-4a3b-a8b8-1feb6a2690f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210520_sebezhetoseg_biztonsagi_res_szamitastechnika_universal_turing_machine_utm","timestamp":"2021. május. 20. 11:03","title":"54 éve létező biztonsági hibát találtak egy számítógépes rendszerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","shortLead":"Kilencven napot kapott az építtető a bontásra.","id":"20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c66d2d5-5a90-495c-a02a-89dc5ee6539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f990479c-d840-4dff-9b97-120b8f28a2b0","keywords":null,"link":"/ingatlan/20210519_csipak_villa_harmashatar_hegy_bontas","timestamp":"2021. május. 19. 16:11","title":"El kell bontani a Csipak-villát a Hármashatár-hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]