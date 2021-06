Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter. Magyarország május 5-én kötött különmegállapodást Horvátországgal a védettségi kártya elfogadásáról.","shortLead":"A nyugati, és az orosz vakcina esetében lehet egy oltás után belépni az országba – közölte a horvát belügyminiszter...","id":"20210602_horvatorszag_oltas_utazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059577fb-58ec-4783-82e5-9b8713d7e68f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61558814-e7f8-40a9-ba1d-2eb7370ee979","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210602_horvatorszag_oltas_utazas","timestamp":"2021. június. 02. 16:52","title":"Szerdától már egy oltással is lehet utazni Horvátországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","shortLead":"Egy holttestet találtak a tűzoltók egy kigyulladt szigetszentmiklósi házban.","id":"20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9bcb1bc-df91-4986-abe5-b565a5c0ee9d","keywords":null,"link":"/itthon/20210601_haz_tuz_szigetszentmiklos","timestamp":"2021. június. 01. 08:22","title":"Leégett egy ház Szigetszentmiklóson, egy ember meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának élére került. Az eddig első helyezett Tescót a Spar is megelőzte.","shortLead":"138 milliárd forinttal növelte 2020-ban a Lidl a bevételét, így a napi fogyasztási cikkeket árusító üzletek listájának...","id":"20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3686268e-33e7-42b0-be0c-0412c7f160c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280c7c62-f1ef-414c-a69b-f152155fc10b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210601_lidl_tesco_bolt_fmcg","timestamp":"2021. június. 01. 13:15","title":"Megelőzte a Lidl a Tescót a boltok rangsorában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","shortLead":"Kate Winslet újabb színészi arcával ismerkedhetünk meg.","id":"202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=924ae09f-cc73-45be-83d2-d838b8f0ad1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d41fb3e-57ab-45cc-88a0-ea728a21de31","keywords":null,"link":"/360/202121_film__dacos_hallgatas_easttowni_rejtelyek","timestamp":"2021. június. 01. 12:00","title":"Ez a lassú, de fordulatos sorozat 2021 eddigi egyik legjobbja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659d1d4-3540-4ead-9a03-06b0cd867120","c_author":"Dezső András","category":"360","description":"Sokan pályáztak már a kriminalisztika történetében a legnagyobb magyar szélhámos címére, és méltán van köztük helye a magát dúsgazdag brazil milliárdosnak és attasénak kiadó Horváth Menyusnak. Dezső András magyar szélhámosokról szóló cikksorozatában most a húszas-harmincas évek csalókirályát mutatja be. ","shortLead":"Sokan pályáztak már a kriminalisztika történetében a legnagyobb magyar szélhámos címére, és méltán van köztük helye...","id":"20210602_A_legnagyobb_magyar_csekkhamisito_sztorija__Magyar_svindlerek_10_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4659d1d4-3540-4ead-9a03-06b0cd867120&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1013f8ee-926f-4b7b-84ad-cdb80db8aa1a","keywords":null,"link":"/360/20210602_A_legnagyobb_magyar_csekkhamisito_sztorija__Magyar_svindlerek_10_resz","timestamp":"2021. június. 02. 19:00","title":"Világsztár volt a csekkhamisításban verhetetlen csaló – Magyar svindlerek, 10. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan újabb fontos paraméterrel bővül a kínálat.","shortLead":"Az immár Google-tulajdonban lévő Fitbit eszközeivel korábban is lehetett bizonyos alvásjellemzőket figyelni. Hamarosan...","id":"20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d7640d6-bf99-4dd6-b5f2-e0e2be4ee6bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0342d9e-46f2-42ae-a9b0-8b5dbbcf8a8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210601_horkolaserzekeles_es_zajerzekeles_fitbit_karkotok","timestamp":"2021. június. 01. 10:03","title":"Szintet lép a Fitbit: a horkolást is figyelni fogja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","shortLead":"Jelenleg a Rimac Nevera a világ leggyorsabb elektromos autója.","id":"20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6bb8250a-f7d9-4be7-8569-0054813dc0bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9513e31d-288a-48a6-b8ae-aca84a4d36d6","keywords":null,"link":"/cegauto/20210601_Itt_a_horvat_elektromos_hiperauto_a_Rimac_Nevera","timestamp":"2021. június. 01. 16:45","title":"Bemutatkozott az 1914 lóerős horvát elektromos hiperautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","shortLead":"A férfi szombat este lőtt rá a csendőrökre, aztán hajtóvadászat indult ellene.","id":"20210531_francia_katona_hajtovadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=abdbe254-8bcc-47b9-a892-e60d50f1ea67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e2a9ef-d4d0-4980-b9d3-848eb868b0f7","keywords":null,"link":"/vilag/20210531_francia_katona_hajtovadaszat","timestamp":"2021. május. 31. 19:43","title":"Kommandósok fogták el azt a francia volt katonát, aki csendőrökre lőtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]