[{"available":true,"c_guid":"b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","shortLead":"Schobert jogsértően használt zenéket a fitnesz DVD-ken.","id":"20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1076421-08cd-43f7-9a42-bcb9385bd499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f90f762e-4a0d-49e1-91c5-b31c6870dc53","keywords":null,"link":"/kkv/20210610_schobert_norbert_dvd_zenek_jogsertes","timestamp":"2021. június. 10. 07:39","title":"15 milliós kártérítést kellett fizetnie Schobert Norbertnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","shortLead":"Budapest környéki utakon ismerkedtünk meg röviden a dél-koreai gyártó két új szabadidő-autójával.","id":"20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c71ead80-61dc-4bfa-9c4d-3763ce8bb996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9dc893-55af-46ba-8e62-58a919d3ceea","keywords":null,"link":"/cegauto/20210609_magyarorszagon_a_zold_rendszamos_hyundai_tucson_es_az_uj_bayon","timestamp":"2021. június. 09. 11:21","title":"Magyarországon a zöld rendszámos Hyundai Tucson és az új Bayon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb enyhítés.","shortLead":"Újabb enyhítés.","id":"20210608_falunap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=681a622c-5584-49a9-bb8b-002c8553bf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0dcf9dc-5f55-4247-bab9-b55fbf6d74f2","keywords":null,"link":"/itthon/20210608_falunap","timestamp":"2021. június. 08. 21:01","title":"Június 14-től falunapot is lehet tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9dcd2e-8f94-4bea-a00c-a61fec271942","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újságírás szempontjából Magyarország a régió „legszomorúbb barakkja” a Mérték Médiaelemző Műhely legfrissebb kutatása szerint. 