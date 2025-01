Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","shortLead":"Óvodába siettek Bag határában, a buszmegállóhoz akartak átszaladni.","id":"20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/361a9f86-789a-46d0-b34f-6914b83b376f.jpg","index":0,"item":"d719f0b2-0dae-4451-8c7b-8782b38de671","keywords":null,"link":"/itthon/20250111_anya-lanya-halalos-baleset-gazolas-bag-karpatalja","timestamp":"2025. január. 11. 21:13","title":"Anyát és 3 éves lányát gázolták halálra Bagnál – új részletek derültek ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","shortLead":"A petíciót már közel 90 ezren írták alá.","id":"20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/00305054-be5e-4199-942e-22dae5a1c2e6.jpg","index":0,"item":"1bcae2a1-398f-4c1a-98f1-49bddf00b5d4","keywords":null,"link":"/elet/20250113_gisele-pelicot-nobel-bekedij","timestamp":"2025. január. 13. 15:03","title":"Petíciót indítottak azért, hogy Gisèle Pelicot kapja a Nobel-békedíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","shortLead":"Djimon Hounsou, az Amistad és a Véres gyémánt sztárja szerint rendszerszintű a rasszizmus Hollywoodban.","id":"20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b11b7413-dd98-4695-86ae-85a9c4ee5dcb.jpg","index":0,"item":"5568e819-829e-46e9-9500-d0ece8d62111","keywords":null,"link":"/kultura/20250113_Djimon-Hounsou-nem-tud-megelni","timestamp":"2025. január. 13. 10:39","title":"Dolgozott Spielberggel, DiCaprióval, van két Oscar-jelölése, játszott a Gladiátorban, mégsem tud megélni a sztár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","shortLead":"A következő napokban felerősödnek a régióban a sivatagi szelek, a tűzvédelem szempontjából így kritikus időszak jön.","id":"20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a0c10ca-7859-40c8-a052-148030d7d271.jpg","index":0,"item":"a19f1694-3924-4111-a131-e114c0d4144d","keywords":null,"link":"/vilag/20250112_Tizenhatra-emelkedett-a-Los-Angeles-i-tuzvesz-aldozatainak-szama","timestamp":"2025. január. 12. 09:32","title":"Tizenhatra emelkedett a Los Angeles-i tűzvész áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7","c_author":"Balla István, Németh Róbert","category":"kultura","description":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például cserihannának (polgári nevén Cseri Hannának) Hirtelen mélyül, Lenkke_-nek (Fehér Lili) pedig Törik a beton címmel új albuma, ennek apropóján nemcsak a dalokról és a csajos zenékről, hanem a Z generációról, a káromkodásról és a kommentekről is beszélgettünk.","shortLead":"Egyre több női előadó tör be a magyar popzenébe, érezhető egyfajta „girl power” a területen. Nemrég jött ki például...","id":"20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/713e1736-5c63-4a5e-b656-3a3d4361c5f7.jpg","index":0,"item":"8d0359ef-713c-4dc5-b26e-50e71384e7bf","keywords":null,"link":"/kultura/20250111_cserihanna-lenkke-girl-power-pop-Z-generacio","timestamp":"2025. január. 11. 20:00","title":"„Amúgy a nők is káromkodnak” – interjú cserihannával és Lenkkével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit, aki kedd hajnalban egy budapesti lakóházban randalírozott ittasan. Kovács András Pétert oly nagyon megihlette a történet, hogy egyenesen rímekbe szedte a megtévedt politikus mozgalmas és akciódús históriáját. ","shortLead":"Garázdaság és kábítószer birtoklásának vétsége gyanújával hallgatták ki a DK józsefvárosi elnökét, Abd El Rahim Alit...","id":"20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f5aa373-4287-4454-bc3f-ea824b544cf1.jpg","index":0,"item":"869be1ca-115c-4708-93a2-47d470953ecc","keywords":null,"link":"/360/20250111_duma-aktual-ali-rendorok-jozsefvaros","timestamp":"2025. január. 11. 19:30","title":"Duma Aktuál: KAP versben mondja el a lekapcsolt józsefvárosi DK-s krimibe illő történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható. Csizmadia Ervin publicisztikája.","shortLead":"Amerikai típusú közvélemény alakul ki ezekben a hónapokban Magyarországon, legfontosabb jellemzője, hogy mindenható...","id":"20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b634daf4-ad23-4842-af9c-f5000221346c.jpg","index":0,"item":"447aa1a6-243b-4e95-b58c-3641fceec609","keywords":null,"link":"/360/20250113_csizmadia-ervin-a-kozvelemeny-es-a-politikai-maglya","timestamp":"2025. január. 13. 09:00","title":"Csizmadia Ervin: A közvélemény és a politikai máglya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem szerint balszerencsét jelent. Bár sokan tudják, hogy ez csak buta elképzelés, valami mégis ott motoszkál a tudatalattijukban, és inkább elkerülik az állatot.","shortLead":"Az egyik legelterjedtebb babona a fekete macskához kötődik. Ha egy ilyen állat átszalad valaki előtt, az a hiedelem...","id":"20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eca58ab5-fbf5-425f-8ab0-4e33e80caf4d.jpg","index":0,"item":"af8a74ad-3b44-4f34-97d5-56d186dd9c49","keywords":null,"link":"/360/20250113_hvg-fekete-macska-babonak-allatok-szine-biologia","timestamp":"2025. január. 13. 17:30","title":"Idétlen dolog az embertől, hogy színe alapján tart veszélyesnek egy állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]