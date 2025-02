Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"701a76a7-0427-4495-b459-4fea9e36f6be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mik a gyermekkori elhízás első jelei? Milyen fizikai és lelki következményekkel jár? Mit tehet ellene a család? Megérkezett a HVG egészségpodcastjának legújabb évada, amelynek első adásában a gyermekkori elhízással foglalkozunk. ","shortLead":"Mik a gyermekkori elhízás első jelei? Milyen fizikai és lelki következményekkel jár? Mit tehet ellene a család...","id":"20250212_Kosz-jol-gyermekkori-elhizas-tulsuly-endokrinologus-Gacs-Zsofia-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/701a76a7-0427-4495-b459-4fea9e36f6be.jpg","index":0,"item":"fdafc22e-b6de-41c8-ab65-b1088a54620c","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Kosz-jol-gyermekkori-elhizas-tulsuly-endokrinologus-Gacs-Zsofia-podcast","timestamp":"2025. február. 12. 16:00","title":"Kösz, jól: A gyerek azért eszik sokat, mert szereti az ízeket, vagy azért, hogy leküzdje a szorongását?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Pénzjutalmat és dicséretet kaptak a tűz megfékezésén dolgozó vasutasok.","shortLead":"Pénzjutalmat és dicséretet kaptak a tűz megfékezésén dolgozó vasutasok.","id":"20250211_mav-keleti-palyaudvar-tuzeset-kigyulladt-futomozdony-nem-gyujtogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3848d23d-652b-469d-ac4f-f8046f783cd1.jpg","index":0,"item":"b523183e-c988-4555-94ef-e26c00ef4d07","keywords":null,"link":"/kkv/20250211_mav-keleti-palyaudvar-tuzeset-kigyulladt-futomozdony-nem-gyujtogatas","timestamp":"2025. február. 11. 16:08","title":"A MÁV szerint műszaki hiba okozhatta a januári mozdonytüzet a Keletiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","shortLead":"Az ügy érdekében létrehozott szatirikus petíciónak már több mint 200 ezer aláírója van.","id":"20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fd7ff39-3728-4d0b-bf7c-443c404a7fe2.jpg","index":0,"item":"22c87722-9230-4ec1-a36a-369a17294505","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250212_Visszavag-Dania-Kalifornia-megvasarlasaert-inditottak-peticiot","timestamp":"2025. február. 12. 12:57","title":"Visszavág Dánia: petíciót indítottak Kalifornia megvásárlásáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania, hogy megfordult a fejében a visszavonulás gondolata, és hogy hogyan készült a párizsi olimpiára. Mesélt a motivációjáról is, végül bocsánatot kért mindazoktól, akiket megbántott.","shortLead":"Megtörte a hosszú csendet Milák Kristóf úszó, aki egy podcastben beszélt arról, hogy miért kellett szünetet tartania...","id":"20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1905fa6d-de4a-4e1c-9f3f-078d65620692.jpg","index":0,"item":"64d59c27-95c3-40a0-9072-0c5c102a162d","keywords":null,"link":"/sport/20250211_milak-kristof-interju-mol-podcast-parizsi-olimpia-uszas","timestamp":"2025. február. 11. 11:51","title":"Milák Kristóf: Megbántottam olyanokat, akiket nem szerettem volna, igyekszem ezen változtatni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője a villamosenergia-ellátásért felelős miniszteri biztos, de egyelőre nem történt előrelépés az ügyben.","shortLead":"Sajóivánkáról vagy akár Szolnok felől kellene új nagyfeszültségű vezetéket kiépíteni. A térség képviselője...","id":"20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/924debd2-b3c6-431a-9878-ba169c4b911a.jpg","index":0,"item":"5689c329-60e4-4ad4-82ce-9e71e80734b0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250211_nincs-eleg-aram-ozdon","timestamp":"2025. február. 11. 11:58","title":"Nincs elég áram Ózdon, az ipartelep sem tud bővülni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték a politikai korrektséget. ","shortLead":"Az autómárka friss reklámkampányán a nőjogi szervezetek kiakadtak, a rádiós műsorvezető szerint csak túlzásba vitték...","id":"20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91fca16f-aba1-4ec7-8325-b53742b0f9ee.jpg","index":0,"item":"292aff67-5228-473b-b5e1-f2eab64e9c79","keywords":null,"link":"/elet/20250212_Sebestyen-Balazs-Nissan-reklam","timestamp":"2025. február. 12. 14:03","title":"„Nem tudtok parkolni, ez ilyen egyszerű” – mondta a nőkről Sebestyén Balázs a Nissan-reklámot elemezve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ed8d1b8-cb49-4a0c-afd5-ab4f09cc6690","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 72 éves nőre még tavaly kért letöltendő büntetést az ügyészség.","shortLead":"A 72 éves nőre még tavaly kért letöltendő büntetést az ügyészség.","id":"20250212_Meghalt-az-orvos-aki-sooldatot-adott-be-Covid-oltas-helyett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1ed8d1b8-cb49-4a0c-afd5-ab4f09cc6690.jpg","index":0,"item":"77c23d2c-eba9-405c-8c20-4cce93634316","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Meghalt-az-orvos-aki-sooldatot-adott-be-Covid-oltas-helyett","timestamp":"2025. február. 12. 13:07","title":"Meghalt az a jánoshalmai orvos, aki sóoldatot adott be Covid-oltás helyett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak a vállalkozók a tőkeprogramra.","shortLead":"A VOSZ nélkül kötött alkut az MKIK Nagy Márton minisztériumával, így kizárólag rajta keresztül pályázhatnak...","id":"20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e14f56a-418d-46ed-8cd5-d98dceab8ecc.jpg","index":0,"item":"9d5f5568-ed72-4d7a-b818-ba0447305d7b","keywords":null,"link":"/360/20250212_Parraghnal-is-ugyesebben-manoverezett-a-Kamara-uj-elnoke-maris-szazmilliardos-tokealapon-ul","timestamp":"2025. február. 12. 06:00","title":"Parraghnál is ügyesebben manőverezett a Kamara új elnöke, máris százmilliárdos tőkealapon ül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]