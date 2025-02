Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kialakult az út a döntőig.","shortLead":"Kialakult az út a döntőig.","id":"20250221_liverpool-psg-nyolcaddonto-bajnokok-ligaja-sorsolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1fe8506-a721-41ac-bafb-e868a76cd550.jpg","index":0,"item":"253a6e77-84c8-4a31-9bcb-24c91260927d","keywords":null,"link":"/sport/20250221_liverpool-psg-nyolcaddonto-bajnokok-ligaja-sorsolas","timestamp":"2025. február. 21. 13:38","title":"Összejött a Liverpool–PSG-nyolcaddöntő, összesorsolták a német és a spanyol csapatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311","c_author":"Bábel Vilmos","category":"360","description":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár hónapja sörrel kellett becsalogatni az embereket, most tömve volt a német szocialisták kampányzárója. Különösen a fiatalok körében népszerűek, amihez kellett egy jó beszéd és hogy tudják használni a TikTokot. A program az elmúlt napok után abszurd, de Németországban még van erre tér. ","shortLead":"A Linke az egyetlen német parlamenti párt, amelyiknek érdemben változott a támogatottsága az elmúlt hónapokban. Pár...","id":"20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd13e0c-ad86-400e-b1d8-73df12ad2311.jpg","index":0,"item":"7c13a023-6616-45f9-876b-b636a0570bf6","keywords":null,"link":"/360/20250222_nemetorszag-valasztas-linke-kampanyzaro-riport","timestamp":"2025. február. 22. 09:00","title":"Elmentem a német szocialisták kampányzárójára, hogy megnézzem, mekkora luxus demokráciában élni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c78cfbbc-a4dc-4e87-995c-319417eabd95","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A kivitelezőket egyébként is szorítja az idő, már egy év sincs hátra a játékok megnyitójáig.","shortLead":"A kivitelezőket egyébként is szorítja az idő, már egy év sincs hátra a játékok megnyitójáig.","id":"20250221_szabotazs-bobpalya-milano-cortina-olasz-kormany-teli-olimpia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c78cfbbc-a4dc-4e87-995c-319417eabd95.jpg","index":0,"item":"7acaddc7-c4a5-4e01-a428-6917f2d59748","keywords":null,"link":"/sport/20250221_szabotazs-bobpalya-milano-cortina-olasz-kormany-teli-olimpia","timestamp":"2025. február. 21. 17:58","title":"Szabotázsról beszél az olasz kormány, miután megrongálták a téli olimpiára épülő bobpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","shortLead":"Huszonnégy interjú egy kötetben.","id":"20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ec7339a-336c-48b6-9553-078530cb5ebb.jpg","index":0,"item":"9ec27e03-7b13-4389-89b9-a58819e90852","keywords":null,"link":"/360/20250220_Foszerepben-Alfoldi-Robert-beszelget","timestamp":"2025. február. 20. 16:30","title":"Hogy újra reflektorfénybe kerüljenek: Alföldi Róbert beszélget színésztársaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","shortLead":"A Hainan Airlines Kőbányán aktivizálta magát.","id":"20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0fd58d31-25da-4acc-8bed-bc4ae58ccfe7.jpg","index":0,"item":"f82d3afa-8eea-42aa-9d61-563672fd7368","keywords":null,"link":"/360/20250222_hvg-fioktelepet-nyitott-cegvilag-hainan","timestamp":"2025. február. 22. 08:40","title":"Már nem csak járatokat indít Budapestre a legnagyobb kínai magán-légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","shortLead":"A mallorcai település szépen kéri a sussexi hercegnét, hogy változtassa meg a cége új logóját. ","id":"20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"c2c35358-96ae-41e2-8832-b0db240e586c","keywords":null,"link":"/kultura/20250221_A-spanyol-polgarmester-szerint-Meghan-Markle-lenyulta-a-varos-cimeret-de-nincs-penze-perelni","timestamp":"2025. február. 21. 09:35","title":"A spanyol polgármester szerint Meghan Markle lenyúlta a városa címerét, de nincs pénzük perelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","shortLead":"A Paks2 kitelepülésein lehet majd találkozni a legóerőművekkel.","id":"20250221_lego-paks2-atomeromu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/661aa02a-e19f-4bf7-83b5-f8a018ca480c.jpg","index":0,"item":"28949b43-7ac3-4a88-8250-e7023c2b3ddc","keywords":null,"link":"/elet/20250221_lego-paks2-atomeromu","timestamp":"2025. február. 21. 20:13","title":"Legóból már elkészült a Paks2 atomerőmű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","shortLead":"Nő a várható életkor, viszont sokkal kevesebben születnek, mint akár egy évtizeddel ezelőtt.","id":"20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df34099a-96fa-4565-8a1d-46f0ef6d2ef5.jpg","index":0,"item":"d330a583-9c15-4902-a621-bd5ae43e2c55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250222_eletkor-eloregedes-kor-eurostat","timestamp":"2025. február. 22. 12:26","title":"Gyorsabban öregszik el a magyar társadalom, mint a legtöbb európai országé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]