Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","shortLead":"A magyar külügyminiszter szerint az ukrán elnök nem akarja, hogy véget érjen az öldöklés a hazájában. ","id":"20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4760b2e-3ac4-487b-b007-6891f5f93a95.jpg","index":0,"item":"ea58adc1-ac37-4e6e-9d51-8f5503ad9f94","keywords":null,"link":"/itthon/20250301_szijjarto-peter-volodimir-zelenszkij-donald-trump-talalkozo-feher-haz-orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 01. 08:36","title":"Szijjártó a Trump–Zelenszkij találkozóról: Az amerikai elnök kiállása a béke mellett az elmúlt három év legnagyszerűbb pillanata volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron vagy Donald Tusk. ","shortLead":"Dmitrij Medvegyev egykori orosz elnök is megnyilvánult, és nem meglepő módon ő más véleményen van, mint Emmanuel Macron...","id":"20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cc733f2-2be1-4b9b-9c1c-6168b74ebc71.jpg","index":0,"item":"58642658-54bc-4a59-a917-fe5ed58487be","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-jd-vance-volodimir-zelenszkij-feher-haz-europai-vezetok","timestamp":"2025. február. 28. 20:47","title":"Így reagáltak az európai vezetők arra, hogy sikertelenül zárult a megbeszélés Volodimir Zelenszkij és Donald Trump között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló pénzekből is – latolgatja Temmel András, a Bamosz főtitkára. A befektetőknek nem szegte kedvét a hozamok megemelt adója, ám azt változatlanul nehéz megítélni, melyik alap mennyire zöld. Interjú.","shortLead":"Az utóbbi időben a kockázatosabb befektetési alapokat szerették az ügyfelek, amelyekbe juthat a frissen felszabaduló...","id":"20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fb0204e9-3215-4cdd-99e3-a309c055d7f7.jpg","index":0,"item":"590c527f-606f-4545-a8f5-56eb326d5510","keywords":null,"link":"/360/20250228_hvg-temmel-andras-interju-bamosz-befektetesi-alapok-allampapir-befektetes-futottak-megbol-rekorderek","timestamp":"2025. február. 28. 17:30","title":"„Pénzeső” az állampapírokból: még egyszer nem lesz Budán kutyavásár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"299d96aa-d3d2-4db8-8f49-7e733fa3538a","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A teherszállító repülőgép madárral ütközött, kényszerleszállást kellett végrehajtania.","shortLead":"A teherszállító repülőgép madárral ütközött, kényszerleszállást kellett végrehajtania.","id":"20250302_Videon-ahogy-langolo-hajtomuvel-huz-el-New-Jersey-felett-a-FedEx-gepe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/299d96aa-d3d2-4db8-8f49-7e733fa3538a.jpg","index":0,"item":"6ee1ef4a-455c-470c-ac1a-ba1bbcf70a5c","keywords":null,"link":"/kkv/20250302_Videon-ahogy-langolo-hajtomuvel-huz-el-New-Jersey-felett-a-FedEx-gepe","timestamp":"2025. március. 02. 13:14","title":"Lángoló hajtóművel húzott el New Jersey felett egy repülőgép - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben rendezett kiállítás előkészületeiben még maga is részt vett. Ajánló.","shortLead":"Bill Viola művészetének különlegessége, ahogy a videó állóképszerűségével kísérletezik. A NEO Kortárs Művészeti Térben...","id":"20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e628011a-aebd-4301-ad90-f23c316de3a3.jpg","index":0,"item":"35ca4ee8-c354-4b16-b800-1b10d274dad6","keywords":null,"link":"/360/20250301_Bill-Viola-kiallitas-csend-videomuvesz","timestamp":"2025. március. 01. 15:45","title":"Közbeszólt Bill Viola halála – a budapesti megnyitón már nem tudott ott lenni a világhírű videóművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","shortLead":"Az ukrán elnök az elmúlt hetek feszült üzengetése után megérkezett Washingtonba. ","id":"20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31621274-b6f4-4099-9295-1adb7e2ccda6.jpg","index":0,"item":"5e3db692-102f-48e3-99d2-940becb8bb17","keywords":null,"link":"/vilag/20250228_donald-trump-volodimir-zelenszkij-feher-haz-targyalas","timestamp":"2025. február. 28. 18:05","title":"Trump a Fehér Házba érkező Zelenszkijnek: „Hogy ki van öltözve!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","shortLead":"Szombaton volt a Nemzeti Faültetés Napja, közel 5000 önkéntes ültetett őshonos csemetéket 218 helyszínen. ","id":"20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/791f5312-c015-4c00-a8e3-dc8e4122988c.jpg","index":0,"item":"145a2016-1557-4821-a530-2fc596358c9a","keywords":null,"link":"/zhvg/20250301_nemzeti-faultetes-napja-10-millio-fa-alapitvany-erdo-fenntarthatosag-klimaharc-termeszetvedelem-civil-onkentesseg","timestamp":"2025. március. 01. 16:39","title":"Majd százezer facsemete került a földbe a tavasz első napján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","shortLead":"A DK elnöke bejelentette, hogy a párt próbapereket indít a hatalmukkal visszaélő nagyvállalatok ellen.","id":"20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd2477f3-20ae-411f-b3f4-638024da5930.jpg","index":0,"item":"efc8d40a-519d-426a-a263-d9b5d1e887f7","keywords":null,"link":"/itthon/20250302_DK-Gyurcsany-Ferenc-probaper-nagyvallalatok","timestamp":"2025. március. 02. 14:47","title":"Ha ön érzéketlen, önző nagyvállalat, akkor jól vigyázzon, mert beperli Gyurcsány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]