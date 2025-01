Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","shortLead":"A Biró Ferenc elleni egyik vád, hogy az ingatlanjára költötte a hatóság pénzét.","id":"20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2bbfd36-7af8-4db9-bf87-c7bb1e536c04.jpg","index":0,"item":"7136f33f-e7cb-4957-af87-f90b054eb4a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_Az-Integritas-Hatosag-elnokenek-van-egy-rejtett-2-hektaros-birtoka-de-jogszeruen-nem-vallott-rola","timestamp":"2025. január. 19. 14:01","title":"Az Integritás Hatóság elnökének van egy rejtett, 2 hektáros birtoka, de jogszerűen nem vallott róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60","c_author":"Tornyos Kata","category":"itthon","description":"Még hátravan a középiskolai felvételi neheze, hiába van túl az írásbeli részen a diákok többsége. Az elkövetkező időszakban kell ugyanis eldönteni, milyen gimnáziumokba adjuk be a jelentkezést. Hogy gördülékenyebb legyen a folyamat, hasznos tudnivalókat szedtünk össze a leendő gimnazistáknak a legjobb alapítványi és egyházi iskoláktól kezdve a gimnáziumigazgatók jótanácsain át. ","shortLead":"Még hátravan a középiskolai felvételi neheze, hiába van túl az írásbeli részen a diákok többsége. Az elkövetkező...","id":"20250121_Kozepiskolai-felveteli-rangsor-oktatas-iskola-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be354b55-3b06-45b2-bc43-75db50198e60.jpg","index":0,"item":"ff4c2834-560f-4910-9beb-1d1bedd37191","keywords":null,"link":"/itthon/20250121_Kozepiskolai-felveteli-rangsor-oktatas-iskola-ebx","timestamp":"2025. január. 21. 13:06","title":"Elit, egyházi, alapítványi? Milyen középiskolát válasszunk, és hol vannak a legjobb gimnáziumok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","shortLead":"A bejelentést a gázai tűzszünet első napján tették.","id":"20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f83f431a-4d71-4e19-a32d-fab5574ebf14.jpg","index":0,"item":"572bb05b-a263-4c20-ae00-c79554ac71bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_jemen-huszik-tuzszunet-izraeli-hajok","timestamp":"2025. január. 20. 15:50","title":"A jemeni húszik bejelentették, hogy mostantól a Vörös-tengeren csak az izraeli hajókat támadják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","shortLead":"A megválasztott elnök már beszélt is telefonon a kínai elnökkel.","id":"20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38737fb7-039b-454a-9366-f9e164622e30.jpg","index":0,"item":"176840c4-8511-489e-8ea6-8771cbcff874","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250119_donald-trump-kina-latogazas-hszi-csin-ping","timestamp":"2025. január. 19. 18:12","title":"Kínába vezethet Donald Trump első útja elnökként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee","c_author":"Domokos László","category":"360","description":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem várható, de adósságuk nőhet, az agrárium fejlesztését pedig sosem késő elkezdeni – mondja Kementzey Ferenc, a Raiffeisen Bank vezérigazgató-helyettese. Interjú.","shortLead":"Drágán kaphatnak hitelt azok a vállalkozások, amelyek nem termelnek exportra, az önkormányzatoknál adósságválság nem...","id":"20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5039db8-802a-4690-b98e-4fa3833b5bee.jpg","index":0,"item":"c3959610-8e01-4381-9cca-45be257034a1","keywords":null,"link":"/360/20250120_hvg-kementzey-ferenc-kkv-szektor-hitelezes-banki-verseny-tobbszereplos-modell","timestamp":"2025. január. 20. 11:00","title":"Kementzey Ferenc, Raiffeisen-vezérhelyettes: Az utóbbi 15 évben ennyire soha nem kellett segítség a kkv-knak, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem akármilyen művészeknek” tartja őket. ","shortLead":"Azt mondja, nem érti, és nem is akarja érteni, min veszett össze Vidnyánszky Attila és Cserhalmi György, de „nem...","id":"20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4f6b929-2acc-4df7-94f1-d5632201bd63.jpg","index":0,"item":"7370bae2-9293-4f50-b0ab-90430900e34c","keywords":null,"link":"/elet/20250120_Foldes-Laszlo-Hobo-80-eves-interju-Cserhalmi-Gyorgy-Vidnyanszky-Attila-Nemzeti-Szinhaz","timestamp":"2025. január. 20. 12:51","title":"Hobo: Olyat is mondtak rám, hogy fasiszta színházban játszom, és kérdezték, nem félek-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres az eltérés.","shortLead":"2024 végén ezen a szinten állt, ami 9,1 százalékos emelkedés az előző év végéhez képest. Egyes régiók között kétszeres...","id":"20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13a21bd4-0393-423b-b5c4-3346f2940498.jpg","index":0,"item":"47868d8f-6a72-4e92-b840-4e105a4180e4","keywords":null,"link":"/kkv/20250121_munkaber-fizikai-dolgozok-orabere-kozepvezetok-berezese-vallalkozas-kkv-trenkwalder-moore-hungary-felmeres","timestamp":"2025. január. 21. 07:35","title":"2100 forint felett a fizikai dolgozók átlagos órabére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","shortLead":"Az ukránok január elején az oroszországi Kurszk megyében fogtak el két észak-koreai katonát.","id":"20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"4368d0eb-adb1-45f0-80fe-fa0eb6aaf1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20250120_Megszolalt-az-ukran-hadifogsagba-esett-eszak-koreai-katona-allitja-fogalma-se-volt-hova-viszik","timestamp":"2025. január. 20. 19:41","title":"Megszólalt az ukrán hadifogságba esett észak-koreai katona – állítja, fogalma sem volt, hová viszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]