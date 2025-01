Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A sértett feljelentést tett.","shortLead":"A sértett feljelentést tett.","id":"20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25079c2f-ab48-4206-90b5-9df9d930244c.jpg","index":0,"item":"94d013aa-a15d-4680-83e8-ed53d1e51347","keywords":null,"link":"/itthon/20250118_Megpofoztak-a-Tisza-Part-onkenteset-az-Ors-vezer-teren-garazdasag-miatt-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. január. 18. 13:57","title":"Megpofozták a Tisza Párt önkéntesét az Örs vezér téren, garázdaság miatt nyomoz a rendőrség, ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett évszázadokon át az új amerikai elnök beiktatásának ceremóniája, és hozott időnként szokatlan, rendkívüli és bizarr elemeket is.","shortLead":"Hétfőn teszi le hivatali esküjét Donald Trump, ennek alkalmából felidézzük, hogyan alakult ki és színesedett...","id":"20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ce37044f-75de-4d37-a5a9-ba0a2e5a6be9.jpg","index":0,"item":"a72b1c9a-173b-4cac-9b3d-698d9501313a","keywords":null,"link":"/vilag/20250119_amerika-elnoki-beiktatasok-menete-tortenete","timestamp":"2025. január. 19. 18:10","title":"Az amerikai elnök, akinek menekülnie kellett a részeg dúvadak elől, és halálos betegséget kapott a saját beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok a magyarok?, a Sok kicsi sokk, és a Boldog új évet című dalokkal. A hvg.hu-n már most végighallgatható a lemez.","shortLead":"Elkészült a Sziámi AndFriends negyedik, a teljes Sziámi-történelem 17. albuma, rajta többek közt a Kik azok...","id":"20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53474328-03c8-463c-a1e4-b07066852b6d.jpg","index":0,"item":"9cf15961-16fd-43fd-848e-9fd0d4194d60","keywords":null,"link":"/kultura/20250118_Gyere-te-barki-Sziami-AndFriends-albumpremier","timestamp":"2025. január. 19. 18:00","title":"Gyere, te bárki - Sziámi AndFriends albumpremier a HVG-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre tett ígéretet, többek között az illegális bevándorlás megállítására, a transzneműek jogainak csorbítására és titkosított kormányzati dokumentumok nyilvánosságra hozatalára.","shortLead":"A beiktatása előtti utolsó napon Washingtonban tartott gyűlést Donald Trump, ahol egy sor első napos elnöki rendeletre...","id":"20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6ddc578-4743-4758-9085-73ecc2ded443.jpg","index":0,"item":"f68e740c-240b-4d1b-96dc-a50101b400d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250120_donald-trump-beiktatas-elnoki-rendelet","timestamp":"2025. január. 20. 06:08","title":"Donald Trump bekezdene: elnöki rendeletek sorát ígérte be első hivatali napjára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb közösségi platformjain. Az egyelőre Európára nem vonatkozó lazítást a konzervatívok a cenzúra végeként ünneplik, a liberálisok a gyűlöletbeszéd elszabadulásától tartanak.","shortLead":"Nem is titkoltan Donald Trump győzelmére reagálva megszünteti a tényellenőrzést Mark Zuckerberg a Facebookon és egyéb...","id":"20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7379bfc-2393-43b9-b8b5-304950ef5127.jpg","index":0,"item":"feda2d24-1948-415c-b593-1b393110f98c","keywords":null,"link":"/360/20250119_hvg-a-capitoliumtol-akapitulalasig-facebook-trump-tenyellenorzes","timestamp":"2025. január. 19. 11:00","title":"Zuckerberg azt mondja, a szólásszabadságot védi, de mások szerint csak becsicskult Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","shortLead":"A Netflixen látható dán sorozat rávilágít arra, hogy az emberiség vékony jégen táncol, ha a biztonságáról van szó.","id":"20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c0b5c331-977e-4314-b404-35869c238b0c.jpg","index":0,"item":"3d658a47-131a-4eb4-aaa1-0a39bc473b43","keywords":null,"link":"/360/20250118_hvg-Borgen-A-kastely-kiralysag-hatalom-es-dicsoseg-Dania-Gronland-USA-sorozat-netflix","timestamp":"2025. január. 18. 16:00","title":"Jósnak bizonyultak a Borgen alkotói, amikor a negyedik évadban a Grönlandra lecsapni készülő Amerikáról beszéltek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína 17 repülőgépe és hat hajója közelítette meg Tajvant szombat hajnalban – közölte a tajvani védelmi minisztérium.","shortLead":"Kína 17 repülőgépe és hat hajója közelítette meg Tajvant szombat hajnalban – közölte a tajvani védelmi...","id":"20250118_Kinai-repulogepek-es-hajok-kozelitettek-meg-Tajvant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dd18eb9-d851-4f0b-9954-c7c8d50a995d.jpg","index":0,"item":"944b5c48-aae4-439f-9675-6acafebc8f1a","keywords":null,"link":"/vilag/20250118_Kinai-repulogepek-es-hajok-kozelitettek-meg-Tajvant","timestamp":"2025. január. 18. 09:20","title":"Kínai repülőgépek és hajók közelítették meg Tajvant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","shortLead":"Ha ez nem így lenne a kormány kész beavatkozni.","id":"20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95252c1c-d6f2-4b15-a8a5-917ce2b00d29.jpg","index":0,"item":"1d93100d-1d74-4fb2-acac-618f3d2b6abb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250118_NGM-garantalni-kell-hogy-hazai-uzemanyagarak-a-szomszedos-orszagok-atlagara-alatt-maradjon","timestamp":"2025. január. 18. 08:35","title":"NGM: garantálni kell, hogy a hazai üzemanyagárak a szomszédos országok átlagára alatt maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]