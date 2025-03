Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hárompárti koalícióval megalakult vezetés hivatalba lépésével véget ért az öt hónapja tartó politikai patthelyzet, Christian Stocker, az ÖVP elnöke lesz a miniszterelnök.","shortLead":"A hárompárti koalícióval megalakult vezetés hivatalba lépésével véget ért az öt hónapja tartó politikai patthelyzet...","id":"20250303_Beiktattak-az-uj-osztrak-kormanyt-fpo-ovp-spo-neos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d087787-b7c5-41c6-94b2-1ad232795a0a.jpg","index":0,"item":"69626a89-f1ca-4f61-b5ec-9dd4a9a8b6ec","keywords":null,"link":"/vilag/20250303_Beiktattak-az-uj-osztrak-kormanyt-fpo-ovp-spo-neos","timestamp":"2025. március. 03. 12:22","title":"Beiktatták az új osztrák kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","shortLead":"Az Egyesült Államok április 2-án kezdődően vámokat vet ki a „külső” mezőgazdasági termékekre.","id":"20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/584728b4-b919-4065-a0ab-f0e9c7179d96.jpg","index":0,"item":"776c3ac3-2bd2-4246-88f9-b1fed0940c0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250303_Trump-ujabb-a-mezogazdasagi-importra-kivetett-vamokat-iger-aprilis-2-tol","timestamp":"2025. március. 03. 21:34","title":"Trump újabb, a mezőgazdasági importra kivetett vámokat ígér április 2-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat ugyanakkor akad bőven.","shortLead":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat...","id":"20250303_bkk-rendeszet-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac.jpg","index":0,"item":"6ddb593f-ff9d-42f4-8b3c-31b5822896d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bkk-rendeszet-budapest","timestamp":"2025. március. 03. 13:25","title":"Napi 50 esetben intézkednek a BKK rendészei, pedig nincsenek elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei főispán ezt hálálkodva bejelentette. Az aznap este megjelent Magyar Közlönyben már meg is jelent két kormányhatározat, az egyikből pedig kiderült, mennyit szánnak „rendkívüli intézkedésként” a vidéki klubnak a közpénztartalékból.","shortLead":"Hétfőn írtuk meg, hogy a kormány fogja – közpénzből – megmenteni a szombathelyi Haladás VSE-t, miután a Vas megyei...","id":"20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9788731-e6cb-4072-881e-3a698ccf4f6d.jpg","index":0,"item":"88a70049-54fd-4cc9-996f-c5bbdbef242c","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Az-Orban-kormany-470-millioval-tolja-meg-a-szombathelyi-sportklubot","timestamp":"2025. március. 04. 08:08","title":"Már itt is a döntés: az Orbán-kormány 470 millióval tolja meg a szombathelyi sportklubot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták, hogy a kínai kormány befolyása alatt áll.","shortLead":"Az eddigi tulajdonos CK Hutchinsont az amerikai politikusok, köztük Donald Trump elnök rendszeresen azzal vádolták...","id":"20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62cba61c-da70-4ecd-8820-723a1e82cb00.jpg","index":0,"item":"44748e5d-5247-4b7e-b4c5-66f17f456ebc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_usa-panama-csatorna-kikoto-blackrock-donald-trump","timestamp":"2025. március. 04. 19:50","title":"Hongkongi kézből a BlackRockhoz kerülhet a Panama-csatorna két kulcskikötője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","shortLead":"A belarusz elnök szerint meg kell tudniuk, milyen lelőhelyeik vannak.","id":"20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26599b30-2680-4e0a-b521-df8fb7e185d4.jpg","index":0,"item":"f62c7a54-f884-42aa-9b65-ff3801bd5b1a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_lukasenka-ritkafoldfem-asas","timestamp":"2025. március. 04. 14:25","title":"Lukasenka beszállna a ritkaföldfém-bizniszbe, és kiadta a parancsot: Ásnunk kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","shortLead":"A tárgyalás fő témája az orosz–ukrán háború lesz.","id":"20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c9c9948-954f-46d4-81e3-5d92919f2f61.jpg","index":0,"item":"99968963-4713-44d4-97e4-3fb2153cd35a","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_orban-macron-meghivas-parizs-haboru","timestamp":"2025. március. 04. 14:55","title":"Orbán Viktor szerdán Emmanuel Macron meghívására Párizsban tárgyal a francia elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","shortLead":"Most még csak figyelmeztetnek, ha valaki megszegi a szabályt, de később jön a bírságolás is. ","id":"20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6091040d-1eaa-41ec-b9e0-81a3788715b0.jpg","index":0,"item":"7dd72459-8f69-4181-bf67-f291d3103fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Kulon-savot-kaptak-Parizsban-azok-az-autok-amelyekben-legalabb-harman-ulnek","timestamp":"2025. március. 04. 10:00","title":"Külön sávot kaptak Párizsban azok az autók, amelyekben legalább hárman ülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]