[{"available":true,"c_guid":"e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület alpolgármestere.","shortLead":"„A Pride betiltásának célja nem a gyermekvédelem vagy a vallási vakbuzgóság, hanem az elterelés” – mondja a kerület...","id":"20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e94b4485-100f-4bbe-a5de-35443cb8ec71.jpg","index":0,"item":"1eaae572-8316-4475-8595-daa2227adf79","keywords":null,"link":"/itthon/20250325_obuda-varoshaza-szivarvany-zaszlo","timestamp":"2025. március. 25. 13:32","title":"Szivárványzászlót tűztek ki az óbudai városháza épületére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","shortLead":"A párt szerint az akciónak köze van a gyömrői horrormenhely ügyéhez.","id":"20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3002917-4036-425d-bada-454d204f71f4.jpg","index":0,"item":"9cda30b5-0fa7-4e8b-b275-0a677e849da6","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_kutyaurulek-mi-hazank-gyomro-kisberk-horrormenhely","timestamp":"2025. március. 23. 14:34","title":"Vízzel kevert kutyaürüléket öntöttek a Mi Hazánk egyik képviselőjének autójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10aa9ea7-7e1e-4963-b123-59966f520475","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Stereo MC’s az egyik legismertebb brit hiphop, elektronikus zenekar, hozzá fűződik a Connected című sláger is. 