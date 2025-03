Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"1822cc11-8570-4f8a-b5c7-d2777f6f2773","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Eltekintve attól, hogy Magyarország ismét kimaradt az uniós csúcson az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásból, nem történt izgalomra okot adó esemény Brüsszelben. A két naposra tervezett találkozó egy nap alatt véget ért.","shortLead":"Eltekintve attól, hogy Magyarország ismét kimaradt az uniós csúcson az Ukrajnával kapcsolatos állásfoglalásból, nem...","id":"20250320_EU-csucs_versenykepesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1822cc11-8570-4f8a-b5c7-d2777f6f2773.jpg","index":0,"item":"f7400da9-6647-4af2-898a-7641041a253a","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_EU-csucs_versenykepesseg","timestamp":"2025. március. 20. 23:45","title":"EU-csúcs: ebben az évben jelentősen javulnia kell az uniós versenyképességnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése szerint. Az év jelentős részében a piaci bizonytalanságok miatt maradhat a változékony kereskedés, be kell rendezkedni a 410-es euróárfolyamra – mondták el a bank szakértői.","shortLead":"Jó lenne gyorsabb ütem, de idén reálisan 2 százalékkal nőhet a magyar gazdaság az Erste Bank elemzői előrejelzése...","id":"20250319_erste-prognozis-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21444142-7a38-4ad1-bfd1-df9113d9be41.jpg","index":0,"item":"1528be79-a05e-4b9c-9d43-8c5db64ca77b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_erste-prognozis-gazdasag","timestamp":"2025. március. 19. 14:49","title":"A vártnál lassabb növekedés és a hitelminősítők miatt is aggódhatunk – ezt várja az Erste erre az évre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést. Hacsak nem cél az is, hogy a baráti vagyonok eltüntetését könnyítse.","shortLead":"A gazdaság fehérítését teszi kockára a kormány, amikor pár százaléknyi szavazatért alapjoggá teszi a készpénzfizetést...","id":"20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/66116a0f-f081-4d33-8c60-86e4178a6cdd.jpg","index":0,"item":"33cb85d6-c74f-4374-a548-48ebd56d385b","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-keszpenz-alkotmanyos-jog-menekitoeszkoz-penz-ugyeseknek","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Nem véletlenül válhatott ilyen fontossá Orbánéknak az alkotmányba foglalt készpénzhasználat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","shortLead":"A mérce csak az volt, mit mond az alkotmány és mit mondanak a jogszabályok – állította. ","id":"20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4d456fa-d208-4d51-9b85-79e632ff4446.jpg","index":0,"item":"d277725e-bf9a-4797-916b-4d68bfb3301c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Ader-Janos-szerint-ebben-a-formaban-semmi-szukseg-nincs-az-Europai-Parlamentre","timestamp":"2025. március. 20. 08:19","title":"Áder János azt mondta, mindig csak a jogszabályok alapján döntött arról, hogy aláír-e egy törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás című rövidfilmje képviseli Magyarországot Annecyban.","shortLead":"Buda Flóra Anna tavalyi sikere, a 27 és Turai Balázs 2022-es Amok című animációs filmje után Tőkés Anna Az utolsó dobás...","id":"20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/adf4809c-9771-4997-9a15-942e504c52d7.jpg","index":0,"item":"6120a5c6-2820-42ef-a9af-0b0162d856e9","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_MOME-diplomafilm-Annecy-Filmfesztival-versenyprogram-Tokes-Anna-Utolso-dobas","timestamp":"2025. március. 20. 18:02","title":"Az edzői lelki terrorról szóló magyar animációs film indul az Annecy Filmfesztivál versenyprogramjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fea927da-be07-4a92-8a38-04317b3ab687","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A legújabb kormányzati ígéret szerint a kisvállalati adó (kiva) igénybevételét meghatározó értékhatárok megdupláznák. Ezt hozná a változás.","shortLead":"A legújabb kormányzati ígéret szerint a kisvállalati adó (kiva) igénybevételét meghatározó értékhatárok megdupláznák...","id":"20250321_kiva-ado-csokkentes-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fea927da-be07-4a92-8a38-04317b3ab687.jpg","index":0,"item":"e0dbeee1-97f0-41c0-a089-dd9948fce95c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_kiva-ado-csokkentes-kkv","timestamp":"2025. március. 21. 07:47","title":"Mire elég a magyar kormány legújabb adócsökkentése?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","shortLead":"A kézbesítőt Ráckevén ütötték el, azóta kórházban küzdöttek az életéért. Mindössze 39 éves volt.","id":"20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a19276c6-ace2-495a-aabe-f56126b057c6.jpg","index":0,"item":"88664b04-ffc3-4134-9d3a-b7399dd960f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_meghalt-rackeve-elgazolt-postas","timestamp":"2025. március. 20. 14:17","title":"Meghalt a február végén elgázolt postás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni Magyarország számára – ez derült ki az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz a kohéziós alapok miatt nem, de az Erasmus miatt komolyan aggódott.","shortLead":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni...","id":"20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e.jpg","index":0,"item":"f6288670-7914-41a0-8443-2e028878b95e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","timestamp":"2025. március. 19. 18:05","title":"Már a következő egymilliárd euró a tét: folyamatosan apad a magyar uniós kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]