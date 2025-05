Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ea36a969-1678-464c-be2c-c18fae563dc2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Országos terjeszkedésbe kezd a a világ első spray termékeket újratöltő automatája, a Respray, a tesztidőszakának sikerét követően már 30 Rossmann-üzlet kínálja a rendszert.","shortLead":"Országos terjeszkedésbe kezd a a világ első spray termékeket újratöltő automatája, a Respray, a tesztidőszakának...","id":"20250512_rossmann-drogeria-bolt-respray-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea36a969-1678-464c-be2c-c18fae563dc2.jpg","index":0,"item":"cc14eec3-d583-467c-9249-a01be780ba43","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_rossmann-drogeria-bolt-respray-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 12. 19:08","title":"Országszerte elérhetőek lesznek a Respray-automaták a Rossmann üzleteiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","shortLead":"A tisztán elektromos hajtású Baltasar Revolt R sokkal könnyebb a Mazda MX-5-nél.","id":"20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d88853e-cd40-400a-952c-4d9ee94667f1.jpg","index":0,"item":"6fe06d4b-c37d-4bd2-84fc-03cd906bb2b7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_5-perc-alatt-feltoltheto-pillekonnyu-es-meregdraga-a-legujabb-villanyauto-baltasar","timestamp":"2025. május. 12. 07:21","title":"5 perc alatt feltölthető, pillekönnyű és méregdrága a legújabb villanyautó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","shortLead":"Az Egyesült Államok repülőgépet küldött Johannesburgba 49 emberért, akiket diszkrimináció áldozatának tekintenek.","id":"20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0a405d9-6298-4933-a445-b661219afab3.jpg","index":0,"item":"ed6081a4-6ba1-4228-beb0-8b5872f01538","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_del-afrika-feherek-menedekjog-egyesult-allamok","timestamp":"2025. május. 12. 11:18","title":"Dél-afrikai fehéreknek ad menedékjogot Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok korai felismerésében, amikor a klinikai tünetek még nem jelentkeztek. A ferritin szintjének ellenőrzése kulcsfontosságú a súlyosabb vashiányos állapotok megelőzésében, különösen terhes nők és sportolók esetében, ahol nincs idő a hosszadalmas kezelésre.","shortLead":"A ferritin a vashiány és a vérszegénység egyik legfontosabb biomarkere, amely már akkor segíthet a vashiányos állapotok...","id":"20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efcb893f-961c-41f3-a16e-22221c707ea4.jpg","index":0,"item":"485cced7-f36f-495a-93ca-d4204f54abef","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250428_Ezt-az-erteket-ellenorizze-a-laboreredmenyben-maltofer","timestamp":"2025. május. 12. 07:30","title":"Aktívan sportol, esetleg kisbabát vár? Akkor ezt az értéket mindenképpen ellenőrizze a laboreredményben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"b5850ba1-e583-4d22-9186-688d82b8c838","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének köszönhető.","shortLead":"Szingapúrban mind több feladatot látnak el robotkutyák, amelyek elterjedése az egyre több robotikai cég megjelenésének...","id":"20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4c6e65b-ed13-40f2-ab2b-51f40371bad2.jpg","index":0,"item":"096d82bd-9600-47a2-a71a-2d2ffa6bbf39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250513_szingapur-robotkutya-vakvezeto-kutya-jarorozes","timestamp":"2025. május. 13. 14:03","title":"A vakvezető kutyákat is kiválthatja a szingapúri robotkutya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek alkalmazása ellen tiltakozzanak. A hivatalos rész után a Bem József térre vonultak, Hadházy Ákos itt is tartott egy rövid beszédet, majd többen átmentek egy újabb helyszínre. ","shortLead":"Kedden ismét többen gyűltek össze a Ferenciek terén, hogy a gyülekezési jog korlátozása és az arcfelismerő rendszerek...","id":"20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a808deca-3924-4405-85df-231631b9baf6.jpg","index":0,"item":"25883d6b-d03b-4145-9ee9-0567abd84eb0","keywords":null,"link":"/itthon/20250513_hadhazy-akos-tuntetes-gyulekezesi-jog-ferenciek-tere","timestamp":"2025. május. 13. 17:27","title":"Ismét tüntetett a Ferenciek terén Hadházy Ákos, majd a tömeggel a Külügyminisztériumhoz vonult, és volt, akivel még a Honvédelmi Minisztériumhoz is átgyalogolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bolla Tiborról olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyeken F. Zsolttal látható, aki egy BKV-ba beépült bűnszerevezt irányítója volt.","shortLead":"Bolla Tiborról olyan képek kerültek nyilvánosságra, amelyeken F. Zsolttal látható, aki egy BKV-ba beépült bűnszerevezt...","id":"20250512_varoshaza-karacsony-igazolo-jelentes-bolla-tibor-bkv-nagymester","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ea8c2b3-64b9-416f-90fa-73dae194f836.jpg","index":0,"item":"988e0f50-4242-4acf-9c22-181c90809bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20250512_varoshaza-karacsony-igazolo-jelentes-bolla-tibor-bkv-nagymester","timestamp":"2025. május. 12. 15:50","title":"Igazoló jelentést kér Karácsony a BKV-vezér „Nagymesterhez” fűződő kapcsolatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit a Stratolaunch fejleszt.","shortLead":"Sikeres tesztrepüléseket hajtott végre a Pentagon megrendelésére készülő Talon-A2 hiperszonikus légi jármű, amit...","id":"20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e74d4f0-3f11-48c5-9e6d-ec1187ce9f51.jpg","index":0,"item":"a49c6997-5926-4a6f-8ad5-befa4b5d9695","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_pentagon-hiperszonikus-dron-teszt-stratolaunch-talon-a2","timestamp":"2025. május. 12. 18:03","title":"6200 km/h-val száguldott a Pentagon hiperszonikus drónja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]