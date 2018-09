Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","shortLead":"Káló Sándor a zuglói helyszínről ismeretlen helyre távozott.","id":"20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93ff8549-58b4-4560-861b-28ed62b5fe3c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_Megszokott_a_hazi_orizetbol_keresi_a_rendorseg","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:06","title":"Megszökött a házi őrizetből, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar miniszterelnököt. Azt nem tudni, miről diskuráltak.","shortLead":"A hivatalos találkozó után teljesen váratlanul négyszemközti megbeszélésre hívta az orosz államfő Orbán Viktor magyar...","id":"20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9318f3fb-d67b-4951-9c8d-08792c950770&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ef6ce59-c6a4-4c6a-b019-6f3bb278884b","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_putyin_orban_negyszemkozti_talalkozo_megbeszeles_moszkva_kreml","timestamp":"2018. szeptember. 19. 07:18","title":"Putyin akart még valamit Orbántól, 45 percre el is rabolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","shortLead":"Terence Hill egész nap Budapesten promózza a Nevem: Thomas című filmjét, Budán is megfordult a Montevideo utcában. ","id":"20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa0f7b09-f4c0-47ca-914a-ba382096fe3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e8b8815-d0fa-4f89-b6eb-19f6f5278fb7","keywords":null,"link":"/elet/20180920_Karnyujtasnyira_volt_tolunk_Terence_Hill","timestamp":"2018. szeptember. 20. 14:30","title":"Karnyújtásnyira volt tőlünk Terence Hill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","shortLead":"Közgyűlést tartottak a Mátrai Erőműnél.","id":"20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5336c327-295b-4360-a7ca-db9dfbcde34c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa3d3f6-b3a3-46ae-8d5e-2aedaf5f0242","keywords":null,"link":"/kkv/20180919_Naperomuvet_is_epit_Meszaros_Lorinc","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:01","title":"Naperőművet is épít Mészáros Lőrinc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit csináljanak, ha találkoznak az állattal.","shortLead":"Több településen is medvét láttak az elmúlt időkben, a Bükki Nemzeti Park szerint jobb az embereket felkészíteni, mit...","id":"20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=763ec85f-51b8-4976-8b0e-3a74def67c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825a4306-4da1-4dc2-9a6e-1ae26b49b192","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Lakossagi_forumokat_tartanak_a_medveveszely_miatt_EszakMagyarorszagon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 19:05","title":"Lakossági fórumokat tartanak a medveveszély miatt Észak-Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás, amit kiutalhatnának nekik. ","shortLead":"Elárverezték a lakásukat, így hamarosan menniük kell. A kerület polgármestere szerint jelenleg nincsen szabad lakás...","id":"20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea9540e5-cb8f-4ff3-a973-59519e5b6803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c601ef8a-f368-4e0b-a2cc-260c89719a87","keywords":null,"link":"/elet/20180919_Kispest_szocialis_lakas_onkormanyzat_autista_rakos_fiu","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:02","title":"Két hét múlva költözniük kell, de nem kap szociális lakást az autista, rákos fiú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","shortLead":"A Fővárosi Ítélőtábla szerint szándékosan állítottak valótlant a Jobbikról.","id":"20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d9dca9bc-df09-4667-a367-fbe9d3c8d906&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1205c99a-1fe0-420d-b2ad-d598df2b767c","keywords":null,"link":"/itthon/20180919_jogeros_itelet_jobbik_lokal_magyar_idok","timestamp":"2018. szeptember. 19. 14:45","title":"Fizethet a Jobbiknak a Lokál és a Magyar Idők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","shortLead":"Az ATV úgy tudja, az épületet borító lapok egy része meglazult, félő, hogy a burkolat darabjai lezuhanhatnak.","id":"20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7852fb84-2703-45bb-bf62-b9e3c6a30e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2696e045-c8cd-432c-be0f-e9d1ba7dc58b","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_pecsi_egyetem_klinikai_tomb_burkolat_hibak","timestamp":"2018. szeptember. 20. 06:16","title":"Három éve újították fel, máris veszélyes lehet a pécsi egyetemi klinika burkolata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]