Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább a Sargentini-jelentés miatt nem kell most magyarázkodnia.","shortLead":"A kormányfő elismételte múlt heti állításait az informális EU-csúcs előtt is. Szerencséje van, mert legalább...","id":"20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=28d9b8ff-19b7-48e4-b784-a2197c4176c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7694f64-55fd-4e12-bb18-e46ba4b28889","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Orban_Salzburgban_a_Fidesz_az_EPP_legsikeresebb_partja","timestamp":"2018. szeptember. 19. 18:13","title":"Orbán Salzburgban: a Fidesz az EPP legsikeresebb pártja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","shortLead":"A főszezonban 1,2 millióan váltottak jegyet valamelyik budapesti fürdőbe, ami kimagaslónak számít.","id":"20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55da5b5d-5cb9-406f-83d4-015f2f0e771c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"855beba4-4041-423c-8f82-18936c6c29e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180919_Az_esos_hideg_junius_seellenere_is_hatalmas_volt_a_forgalom_a_fovarosi_strandokon","timestamp":"2018. szeptember. 19. 05:40","title":"Az esős, hideg június ellenére is hatalmas volt a forgalom a fővárosi strandokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset után a civilek és egy kormányzati szervezet is megszólaltak, mivel a hasonló munkahelyi balesetek miatt évente több száz ember hal meg Indiában.","shortLead":"A kisfiú apja a helyi szennyvízcsatorna-hálózat egyik karbantartója volt, egy elszakadt kötél miatt halt meg. Az eset...","id":"20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f05c385e-f822-4118-9375-0606018f1bc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ed60794-1ab1-4a1f-b03a-8e6420ef2ae1","keywords":null,"link":"/vilag/20180919_43_ezer_dollart_gyujtottek_egyetlen_nap_alatt_az_edesapjat_gyaszolo_indiai_kisfiunak_aki_a_Twitteren_lett_hires","timestamp":"2018. szeptember. 19. 12:44","title":"43 ezer dollárt gyűjtöttek egyetlen nap alatt az édesapját gyászoló indiai kisfiúnak, aki a Twitteren lett híres","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült: csak a lényeg nem igaz belőle. A leleplezést egyúttal figyelmeztetésnek szánták: baj lehet a tudományos közlemények minőség-ellenőrzésével.","shortLead":"A vibrátor feltalálásáról is szó van benne, nem csoda, hogy sokat idéztek egy orvostörténeti könyvet. Most kiderült...","id":"20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=db55443b-4280-4601-8f09-b5bb17dfba1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe992bea-425f-4acd-9167-46b53996fc27","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_az_orgazmus_technologiaja_vibrator_labjegyzetek","timestamp":"2018. szeptember. 19. 20:03","title":"Egy vibrátoros könyv bizonyítja: a tudományba is beférkőzhet a kamuzás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek, hogy félreálljon, és átadja a helyet olyanoknak, akik többet tudnak hozzátenni a magyar teniszhez.","shortLead":"Pákay Péter ugyan nem ért mindenben egyet a szervezetet kritizáló Fucsovics Mártonékkal, de úgy tartja tisztességesnek...","id":"20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7365762-33f5-407d-ba0e-bc205c566f35","keywords":null,"link":"/sport/20180919_teniszszovetseg_ujabb_elnoksegi_tag_tavozott","timestamp":"2018. szeptember. 19. 15:59","title":"Újabb elnökségi tag távozott a teniszszövetségtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Karambol kis extrával.","shortLead":"Karambol kis extrával.","id":"20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a42945d5-2d07-4e46-9de9-ae0e113aee6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7565a4ea-21e9-4568-bf80-72a2b6801e4d","keywords":null,"link":"/cegauto/20180920_aluljaro_autos_video_baleset_lepcso","timestamp":"2018. szeptember. 20. 09:25","title":"Nyílegyenesen ment le az autó a metrólépcsőn, miután karambolozott – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","shortLead":"Sikeresen teszteltek egy űrszemetet összeszedő hálót a világűrben, a Föld felett több mint 300 kilométerre.","id":"20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e9a8f8-b507-4371-a1d5-b92cd82913ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16e422dc-655b-4183-9898-8402331833d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20180919_urszemetet_osszefogdoso_halot_teszteltek_removedebris","timestamp":"2018. szeptember. 19. 21:33","title":"Tesztelték a hálót, amellyel összefogdosnák a szemetet az űrben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett a kalauzzal, mert az le akarta szállítani.","shortLead":"A férfi ittasan szállt fel a Nagykereki–Debrecen-vonatra áprilisban, inzultálta utastársait, majd dulakodni kezdett...","id":"20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dfeac434-e80b-4f81-ae51-eecc3b924008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e973637-c655-404c-92c1-c8f17fa395e7","keywords":null,"link":"/itthon/20180920_Bicskaval_borotvaval_fenyegette_a_kalauzt_es_az_utasokat__eliteltek","timestamp":"2018. szeptember. 20. 17:35","title":"Bicskával, borotvával fenyegette a kalauzt és az utasokat – elítélték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]