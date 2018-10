Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor a Szabadság térből egykoron irredenta skanzent fabrikáló, leginkább a mai CÖF-öz hasonlítható „civil” szervezet elnökének emlékpadját avatták. A skandalumot fokozta, hogy mindez a friss Urmánczy-díjas Kövér László házelnök hathatós támogatásával történt. Az akkori és a minapi csepeli – egész alakos – szoboravató ceremónián egyaránt főszerepet kapott Németh Szilárd. 2003-ban Tarlós István főpolgármester árnyékában, csepeli polgármesterként, a hét elején honvédelmi államtitkárként nevezte „megrendítően aktuálisnak” Urmánczy gondolatait. A gyűlöletbeszéd egyik nagymesterének portréját a HVG öt évvel ezelőtt, egy ma is aktuális cikkben rajzolta meg. ","shortLead":"A „magyaroknál magyarabb” Urmánczy Nándor megszobrozása már fél évtizeddel korábban is botrányt kavart, amikor...","id":"20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fd92de35-94bc-4519-b14a-6a32f707109f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6df2a3e-bdd0-4b19-b274-efc1785bf0d6","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Az_orszagzaszlovivo__ki_volt_az_irredenta_vezeto_akiert_ennyire_rajong_Nemeth_Szilard","timestamp":"2018. október. 03. 17:28","title":"Az országzászlóvivő – ki volt az irredenta vezető, akiért ennyire rajong Németh Szilárd?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a29137-a25d-46d2-b3b1-4bec577ccf6d","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Buddy Holly slágerének ihletője 78 éves volt, egy 1958-as slágert köszönhetünk neki.","shortLead":"Buddy Holly slágerének ihletője 78 éves volt, egy 1958-as slágert köszönhetünk neki.","id":"20181003_Meghalt_Peggy_Sue","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a4a29137-a25d-46d2-b3b1-4bec577ccf6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00955368-3e87-4a21-9040-9c6dc6bcb503","keywords":null,"link":"/kultura/20181003_Meghalt_Peggy_Sue","timestamp":"2018. október. 03. 09:24","title":"Meghalt Peggy Sue","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","shortLead":"Az adatvédelmi szabályok változtak meg.","id":"20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10c9583a-66b5-4637-8750-c8f276f51234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c10e1f0-e12e-49c6-89dd-9e6e9837098a","keywords":null,"link":"/kkv/20181003_200_ezer_panaszkonyvet_dobhatnak_ki_a_boltosok","timestamp":"2018. október. 03. 05:45","title":"200 ezer panaszkönyvet dobhatnak ki a boltosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","shortLead":"Heti kétszer Sevillába fognak repülni. ","id":"20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43ac9c5d-033c-43bc-9086-26b9985451d7","keywords":null,"link":"/kkv/20181002_Uj_jaratot_indit_Spanyolorszagba_Budapestrol_a_Ryanair","timestamp":"2018. október. 02. 15:49","title":"Új járatot indít Spanyolországba Budapestről a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók, akiknek munkája a jövőben segítheti a múltban elkövetett bűnök felderítését.","shortLead":"Felnőttként is sejtjeikben hordozzák a trauma nyomait a bántalmazott gyerekek – állapították meg kanadai kutatók...","id":"20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec6a201f-cc3f-4b8e-9693-2e1dcabdbea4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d55e5d05-9ba4-4070-b7c0-8992cbaa0cd7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181002_atirja_a_gyerekek_genjeit_a_lelki_es_testi_bantalmazas","timestamp":"2018. október. 02. 18:20","title":"Átírja a gyerekek génjeit a lelki és testi bántalmazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Először beszél a déli kormány erről.","shortLead":"Először beszél a déli kormány erről.","id":"20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=181730f0-967b-4863-a95e-b6dbb7d308ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac60c46-1e69-4bdd-b0f0-bea931c035fd","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Huszhatvan_atombombaja_lehet_EszakKoreanak","timestamp":"2018. október. 02. 09:08","title":"Húsz-hatvan atombombája lehet Észak-Koreának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","shortLead":"Már több gyártó is megelőzte az ötlettel azóta, hogy Kanadában legalizálták a kannabiszt.","id":"20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9639c109-f374-4a3e-86ae-a83a828e1cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d4100fd-41c4-4b98-a7f6-7e6e759a668c","keywords":null,"link":"/elet/20181003_Vegul_a_Pepsi_is_bejelentette_hogy_piacra_dobna_a_marihuanas_kolat","timestamp":"2018. október. 03. 17:41","title":"Végül a Pepsi is bejelentette, hogy piacra dobná a marihuánás kólát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","shortLead":"Egy német férfi 24 darab, egyenként 1000 literes tartályt akart megtölteni az Adriai-tenger vizével. ","id":"20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b998548-25cb-4901-a64b-d862d162a91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f575dbc-73f9-4010-b5de-cdd5850d8e02","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Tengervizet_akart_loipni_hogy_eladja","timestamp":"2018. október. 02. 18:02","title":"Tengervizet akart lopni, hogy eladja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]