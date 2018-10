Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"757340fc-5aa4-4ec6-94d5-9fa9be605b21","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Itt az ünnepi program.","shortLead":"Itt az ünnepi program.","id":"20181012_A_Terror_Hazanal_mond_beszedet_oktober_23an_Orban_Viktor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=757340fc-5aa4-4ec6-94d5-9fa9be605b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eba8a26-1024-4b7a-9cf4-7ad6ccb3f8aa","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_A_Terror_Hazanal_mond_beszedet_oktober_23an_Orban_Viktor","timestamp":"2018. október. 12. 17:33","title":"A Terror Házánál mond beszédet október 23-án Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és igyekeztek tartani a lépést a nagyokkal, bár ez időnként a burleszk határát súrolta. ","shortLead":"A San-Diegó-i szafariparkban szeptemberben született elefántkölykök most mehettek ki először a szabadba a csordával, és...","id":"20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9efac19a-308a-4b88-900c-602666f5daff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e640192-9952-45fd-9344-a0aa04509e72","keywords":null,"link":"/elet/20181012_Meg_alig_tudnak_jarni_az_elefantbebik_nem_maradnanak_le_a_csordatol","timestamp":"2018. október. 12. 16:58","title":"Még alig tudnak járni az elefántbébik, de nem maradnának le a csordától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e külsősöknek a fiókunkhoz.","shortLead":"Szigorít vonatkozó szabályain a Google, így a jövőben egyértelműbben kérdez rá a rendszer, hogy hozzáférést adunk-e...","id":"20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6118d410-1048-427d-affd-2a2a44f83006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"618405b2-f1bc-40c7-b09c-a2c9a3ab68b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181012_google_gmail_email_alkalmazasfejlesztes_szemelyes_adat_adatbiztonsag_google_plusz","timestamp":"2018. október. 12. 11:03","title":"Figyeljen, mire nyom rá, ha ezt feldobja a Google – a válaszától függ, hogy beleláthat-e más a Gmailjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","shortLead":"Már most drágulásról beszélnek, pedig csak augusztusban kezdődött az építkezés. ","id":"20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3576010-89eb-4bc5-aabb-ab0bdd8c4659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10705bea-76dc-449c-8823-6cf30b2007bf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181012_Dragul_Meszaros_Lorinc_eszeki_csapatanak_stadionja","timestamp":"2018. október. 12. 10:14","title":"Drágul Mészáros Lőrinc eszéki csapatának stadionja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A Mirotvorec azt állítja, hogy az orosz titkosszolgálatoktól lopták el az ukrán-magyar kettős állampolgárok adatait, és még dolgoznak a lista bővítésén.","shortLead":"A Mirotvorec azt állítja, hogy az orosz titkosszolgálatoktól lopták el az ukrán-magyar kettős állampolgárok adatait, és...","id":"20181011_A_kettos_allampolgarokat_listazo_ukran_weboldal_szerint_Szijjarto_orosz_kem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e01e3ed4-a701-4ec3-b6b6-f894a8fc7849&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b90bcc2d-5823-434f-84e1-ec6eadb25779","keywords":null,"link":"/vilag/20181011_A_kettos_allampolgarokat_listazo_ukran_weboldal_szerint_Szijjarto_orosz_kem","timestamp":"2018. október. 11. 20:19","title":"A kettős állampolgárokat listázó ukrán weboldal szerint Szijjártó Péter orosz kém","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem a szívsebész elbocsátása miatt halt meg a betege. ","shortLead":"A Magyar Idők azt írja, Kásler miniszter egy érsebészt kért fel az ügy kivizsgálására, ő pedig arra jutott, hogy nem...","id":"20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0afdccd-5994-4999-a9d5-1d839ba0bb13","keywords":null,"link":"/itthon/20181012_Kasler_emberenek_vizsgalata_Nem_Szekely_kirugasa_miatt_halt_meg_a_betege","timestamp":"2018. október. 12. 07:51","title":"Egy vizsgálat szerint nem Székely kirúgása miatt halt meg a betege","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","shortLead":"Megalakult a Fidesz bevándorlásellenes kabinetje, első lépésben nekimennek a Migration Aidnek.","id":"20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=84479a18-6dfd-4189-9bcd-5505bb1b80e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328a09e2-1efe-4e0c-8848-ed94a41c9bd8","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Az_ugyeszsegen_tamadjak_meg_Nemeth_Szilardek_a_Migration_Aid_partta_alakulasat","timestamp":"2018. október. 11. 17:10","title":"Az ügyészségen támadják meg Németh Szilárdék a Migration Aid párttá alakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hernádi megjelent egy, az intézmény sorsáról folyó beszélgetésen is, egy diák úgy látta, nagyon otthonosan mozog a vezetők között. ","shortLead":"Hernádi megjelent egy, az intézmény sorsáról folyó beszélgetésen is, egy diák úgy látta, nagyon otthonosan mozog...","id":"20181013_A_Corvinus_cimzetes_egyetemi_tanara_lett_Hernadi_Zsolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9124014a-5d61-4796-8c5f-4232274d40d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33cfc44e-c9d6-415b-9f32-abcca51b6265","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181013_A_Corvinus_cimzetes_egyetemi_tanara_lett_Hernadi_Zsolt","timestamp":"2018. október. 13. 14:48","title":"A Corvinus címzetes egyetemi tanára lett Hernádi Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]