Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közszféra hiányszakmái felé irányítaná a kormány a bürokráciacsökkentő intézkedések keretében elbocsátottakat. A szerdai Kormányinfón minden bizonnyal Gulyás Gergely is részletesen fog beszélni a létszámleépítésről, elbocsátásokról, átszervezésről.","shortLead":"A közszféra hiányszakmái felé irányítaná a kormány a bürokráciacsökkentő intézkedések keretében elbocsátottakat...","id":"20181017_Kiszivargott_9000_embert_rug_ki_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92884616-7a78-4509-8939-6481813bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc2c530a-4950-40f4-afa6-da9af74bf63e","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Kiszivargott_9000_embert_rug_ki_a_kormany","timestamp":"2018. október. 17. 11:13","title":"Kiszivárgott: 9000 embert rúg ki a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A szakember viszont kiállt a projekt mellett.","shortLead":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt...","id":"20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd62b3-9217-46cb-9616-072b2cbb0712","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. október. 16. 14:03","title":"Beismerte a Google: tényleg cenzúrázott keresőt épít Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c275aa37-7430-4787-8524-95495aacf836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"151d4db2-4184-4382-bb1a-143b4584949e","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Ilyen_magasan_meg_nemigen_enekelt_Eminem_video","timestamp":"2018. október. 16. 11:05","title":"Ilyen magasan még nemigen énekelt Eminem (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A munkavállalóknak Sopronban kínál álláslehetőséget a vállalat. Martfűn már korábban leállt a sörgyártás.","shortLead":"A munkavállalóknak Sopronban kínál álláslehetőséget a vállalat. Martfűn már korábban leállt a sörgyártás.","id":"20181016_Vegleg_bezar_a_Heineken_martfui_gyara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39308102-3185-4a8e-845f-4a72ccb0d2c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9eef048d-c209-4478-bba7-052d377fb1fc","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Vegleg_bezar_a_Heineken_martfui_gyara","timestamp":"2018. október. 16. 11:57","title":"Végleg bezár a Heineken martfűi gyára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","shortLead":"Nem engedték, hogy Amerika számon kérje a kommunistákon az emberi jogok helyzetét.","id":"20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=090152e6-9747-4396-b8aa-0995bb3c519f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"052fd5d2-998b-4b30-aa3f-eadce412bb0b","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_A_kubai_rezsim_tamogatoi_szabotaltak_az_ENSZ_munkajat","timestamp":"2018. október. 17. 07:35","title":"A kubai rezsim támogatói szabotálták az ENSZ munkáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rijád ugyan a várakozással ellentétben nem ismerte be az eltűnt újságíró meggyilkolását, de a hatóságok a főkonzulátus átkutatása során olyan bizonyítékokat találtak, amelyek megoldhatják az ügyet.","shortLead":"Rijád ugyan a várakozással ellentétben nem ismerte be az eltűnt újságíró meggyilkolását, de a hatóságok a főkonzulátus...","id":"20181016_Hiaba_vartak_Rijad_nem_ismerte_be_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d72642ab-b325-4c18-9f0f-07a9cf5d6606","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Hiaba_vartak_Rijad_nem_ismerte_be_az_eltunt_szaudi_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2018. október. 16. 17:12","title":"Hasogdzsi-ügy: bizonyítékokat találtak, a szaúdi főkonzul elhagyta Törökországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel kapcsolatos teendőiről.","shortLead":"Hab, locsolás, folyamatos levegőmérés – részletesen beszámolt a bontó cég a volt KISZ-székház bontásának azbeszttel...","id":"20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3494c385-a15f-42e0-b775-5a389e11fabc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8be5c4f-ddd0-4476-94cb-60000aa7de81","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Habbal_es_locsolassal_az_azbeszttartalmu_tormelek_ellen_az_ujlipotvarosi_volt_KISZszekhaz_bontasanal","timestamp":"2018. október. 17. 15:24","title":"Habbal és locsolással az azbeszttartalmú törmelék ellen az újlipótvárosi volt KISZ-székház bontásánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]