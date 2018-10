Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem telhet el úgy hét, hogy az ország legsikeresebb vállalkozója nyertes tender nélkül maradjon. ","shortLead":"Nem telhet el úgy hét, hogy az ország legsikeresebb vállalkozója nyertes tender nélkül maradjon. ","id":"20181017_meszaros_lorinc_vizminoseg_javitasa_meszaros_es_meszaros_kft_euroaszfalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a0cd703-bc8f-4971-a17f-de0f7403c29f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e46dd12-06d5-4d10-8911-294ffce04ae7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181017_meszaros_lorinc_vizminoseg_javitasa_meszaros_es_meszaros_kft_euroaszfalt","timestamp":"2018. október. 17. 14:23","title":"Mészáros Lőrincék 2,3 milliárdért fogják javítani a vízminőséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez talán még azokat is motiválja, akik lusták szelektív gyűjteni a palackokat. ","shortLead":"Ez talán még azokat is motiválja, akik lusták szelektív gyűjteni a palackokat. ","id":"20181017_parkolas_ingyen_pet_palac","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26991ceb-b5c1-4eb1-b937-824d01d9cc7a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_parkolas_ingyen_pet_palac","timestamp":"2018. október. 17. 10:20","title":"Szuper ötlet: ingyenparkolás jár a műanyag palackokért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","shortLead":"Sérülést okozhat az Aldi fészekhintája, visszahívja a cég az összeset.","id":"20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e8b3a67-26b6-45a6-ae2b-2c2ba83bccfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a816bfd3-cd5a-409b-82a3-9a545de79adf","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Balesetveszelyes_termeket_hiv_vissza_az_Aldi","timestamp":"2018. október. 18. 09:39","title":"Balesetveszélyes terméket hív vissza az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","shortLead":"A kislány könnyebben megsérült, a rendőrség eljárást indított.","id":"20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89e1d9d7-0405-439a-84df-892685b6636e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22b1e01e-0b36-4961-8b96-ace0d3b93351","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Elsodort_egy_kislanyt_majd_segitsegnyujtas_nelkul_tovabbhajtott_egy_biciklis_Tamasiban","timestamp":"2018. október. 17. 12:08","title":"Elsodort egy kislányt, majd segítségnyújtás nélkül továbbhajtott egy biciklis Tamásiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig fájóan hiányzott az elektromos autózást támogató funkció a Google Térképből, mostantól azonban könnyebb lesz töltőpontot keresni.","shortLead":"Eddig fájóan hiányzott az elektromos autózást támogató funkció a Google Térképből, mostantól azonban könnyebb lesz...","id":"20181017_google_terkep_elektromos_auto_toltopont","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e151cb09-8868-4608-903d-2013d414d569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e295607e-1c02-43f7-b91b-24d86fcaf833","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_google_terkep_elektromos_auto_toltopont","timestamp":"2018. október. 17. 14:03","title":"Nincs többé hatótávpara: nagyon hasznos új funkciót kapott a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program (RSZTOP) sikerét kommunikálják majd. A nyolc szervező cég közül több ismert nevekhez kötődik.","shortLead":"Nettó 11 milliárd forintba kerülnek majd azok a konferenciák és workshopok, melyeken két uniós program, az Emberi...","id":"20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54a0e66c-10e2-40fa-899e-335586eb6ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78e1e753-6f5d-4a7b-99e5-7c9d73f97b3f","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Vajna_Timea_baratnoje_es_Rogan_Antal_korei_is_az_unios_programokat_dicserik_egy_11_milliardos_projektben","timestamp":"2018. október. 17. 11:12","title":"Vajna Tímea barátnője és Rogán Antal körei is az uniós programokat dicsérik egy 11 milliárdos projektben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott képekkel, videókkal ékeskedve próbál meg kitűnni a sorból.","shortLead":"Ezentúl ritkábban futunk majd bele olyan weboldalba facebookos hírfolyamunkban, amely egy másik oldalról lelopott...","id":"20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12950fca-dbdd-440a-9971-f2311749c57a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5c1eb30-1887-4d9d-8e91-64157aeccd26","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_facebook_hirfolyam_lopott_tartalom_kep_video_weboldal_alhir_kattintasvadaszat_facebook_bejegyzes","timestamp":"2018. október. 17. 19:58","title":"Odacsap a weboldalaknak a Facebook, amelyek lopott képekkel, videókkal próbálják behúzni a netezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus Portfólió Kft. engedély nélküli pénzkölcsönnyújtása miatt, írja a Magyar Idők.","shortLead":"Nyomozás indulhat a DK-elnök Gyurcsány Ferenc felesége tulajdonában álló és felesége, Dobrev Klára vezette Altus...","id":"20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed277f10-c05c-4410-8485-2756c0a75f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"367655fa-a931-421f-b248-08d1621fa1a1","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Elrendeltek_a_nyomozast_az_Altusnal_Gyurcsanek_cegenel","timestamp":"2018. október. 18. 10:54","title":"Rászólt az ügyészség a rendőrségre, nyomozni kell Gyurcsány cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]