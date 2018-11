Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy baleset miatt áll a forgalom több kilométeren keresztül.","shortLead":"Egy baleset miatt áll a forgalom több kilométeren keresztül.","id":"20181101_Nagy_torlodasra_szamithat_aki_most_megy_el_Budapestrol_az_M7es_autopalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2c41ca2-0d0f-471f-96d0-c5d1761d5af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4af30d5f-0c75-4308-81a4-e23bd90fa2d9","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Nagy_torlodasra_szamithat_aki_most_megy_el_Budapestrol_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. november. 01. 10:57","title":"Nagy torlódásra számíthat, aki most megy el Budapestről az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0535f74f-40ef-4d01-b138-4ca7abc6448c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olaszországban járt a buszsofőr és az egyik áldozat apja szerint olasz ügyvédet fogadott, az ügy halasztását kérte.","shortLead":"Olaszországban járt a buszsofőr és az egyik áldozat apja szerint olasz ügyvédet fogadott, az ügy halasztását kérte.","id":"20181031_Olasz_ugyvedet_fogadott_a_veronai_balesetet_okozo_buszsofor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0535f74f-40ef-4d01-b138-4ca7abc6448c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d2664b8-9e18-42aa-851b-9181cabdd391","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_Olasz_ugyvedet_fogadott_a_veronai_balesetet_okozo_buszsofor","timestamp":"2018. október. 31. 21:30","title":"Olasz ügyvédet fogadhatott a veronai balesetet okozó buszsofőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","shortLead":"Haifa, Izrael harmadik legnagyobb városa, gondolt egy nagyot és történelmet írt.","id":"20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=878a3967-75cf-4174-bb26-7a59077adc3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"945cbb83-5bd7-4643-8efd-cacd9f64065d","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Tortenelmet_irtak_Izraelben_most_eloszor_lett_no_egy_nagyvaros_polgarmestere","timestamp":"2018. november. 01. 18:16","title":"Történelmet írtak Izraelben: most először lett nő egy nagyváros polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író rokonának szabadon engedéséért, akit még augusztus 23-án raboltak el - jelentette be a rendőrség.","shortLead":"Ötmillió dollár váltságdíjat követel egy kolumbiai bűnbanda a néhai Gabriel García Márquez Nobel-díjas kolumbiai író...","id":"20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2563fa68-f56c-4d5f-a96d-aa60630e23ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1d536a6-a35d-44b2-bef8-8367d4e4eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Otmillio_dollart_kernek_az_emberrablok_a_nehai_Garcia_Marquez_iro_rokonaert","timestamp":"2018. november. 02. 14:32","title":"Ötmillió dollárt kérnek az emberrablók a néhai García Márquez író rokonáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc","c_author":"","category":"vilag","description":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal előmegvalósíthatósági tanulmányának elkészítésére – írta meg a maszol.ro.","shortLead":"A kolozsvári polgármesteri hivatal tíz napon belül versenytárgyalást hirdet a várost átszelő metróvonal...","id":"20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e56920cb-94ac-4ef9-9efa-bcedb7e2cbcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26d888d4-638c-45a7-804a-1a9b42fb069f","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Metro_epul_Kolozsvaron","timestamp":"2018. november. 01. 14:06","title":"Metró épül Kolozsváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4234cc77-7197-417c-bcf2-047071e4fc50","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire büszkék az elmúlt időszakból? Ezt szerettük volna megtudni az adott szervezetek vezetőitől. Elsőként az összefogás/koordinálás pártjai kerülnek sorra.","shortLead":"Hogyan állnak az ellenzéki pártok ifjúsági szervezetei? Hányan vannak, milyen lehetőséget kapnak párton belül, és mire...","id":"20181101_Baloldali_utanpotlasneveles_Gyurcsany_mindenkinek_kuld_egy_szmajlit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4234cc77-7197-417c-bcf2-047071e4fc50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cbc4b21-ade6-470d-aa92-a835732d32be","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Baloldali_utanpotlasneveles_Gyurcsany_mindenkinek_kuld_egy_szmajlit","timestamp":"2018. november. 01. 12:30","title":"Baloldali utánpótlás-nevelés: Gyurcsány mindenkinek küld egy szmájlit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kiejtette a román labdarúgókupa negyeddöntőjében a Dinamo Bucuresti csapatát csütörtök este a harmadosztályban játszó AFK Csíkszereda.","shortLead":"Kiejtette a román labdarúgókupa negyeddöntőjében a Dinamo Bucuresti csapatát csütörtök este a harmadosztályban játszó...","id":"20181101_Szekely_gyozelem_a_tobbszoros_roman_bajnok_ellen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01373035-758b-4347-b7b4-5fa00962b066&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d3233b-afa1-4d1a-8163-3e30dd0e37f9","keywords":null,"link":"/sport/20181101_Szekely_gyozelem_a_tobbszoros_roman_bajnok_ellen","timestamp":"2018. november. 01. 22:33","title":"Székely győzelem a többszörös román bajnok ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","shortLead":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","id":"20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3808d9-8d9f-4ebf-ba49-3b4dff420bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","timestamp":"2018. november. 02. 10:02","title":"Semmit sem ért a lezuhant indonéz gép megtalált fekete doboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]