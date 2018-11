Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","shortLead":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","id":"20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2f83e9-e6d8-4c9e-a795-38e54f512241","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. november. 03. 09:06","title":"Lövöldözés volt egy floridai jógastúdióban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","shortLead":"A robbanás a belvárosi ügyészség székházánál történt, de a hatóságok szerint nem terrorcselekményről van szó.","id":"20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9d6c86-81aa-4d69-9576-ab6bf3dd1756&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63f5b213-8a21-4c3c-b31c-b46b0947a5d8","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Bizonyitekok_robbantak_fel_egy_kolumbiai_kormanyzati_negyedben__video","timestamp":"2018. november. 03. 10:36","title":"Bizonyítékok robbantak fel egy kolumbiai kormányzati negyedben - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik, hogy a megelőzés vagy a védekezés jó néhány technikája vagy drága, vagy vitatható.","shortLead":"Iskolai lövöldözés bárhol történhet – legutóbb a Krím félszigeten fordult elő. Amerikai és német példák azt jelzik...","id":"201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01c4059c-81e1-4735-b1fd-dc6c608b7f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738da71d-2aa2-4a7f-9d93-a6f096790401","keywords":null,"link":"/tudomany/201844__technikak_amokfutok_ellen__iskolai_arcfelismeres__nincs_kilincs__de_nehez_az_iskolataska","timestamp":"2018. november. 03. 18:00","title":"Kamerák az osztályban, golyóálló táska - meddig lehet elmenni a gyerekek védelménél?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","shortLead":"Születésének 110. évfordulója alkalmából felavatták Wass Albert erdélyi születésű író mellszobrát szombaton Aszódon.","id":"20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fb9603f1-abc4-4b39-a1a6-badae51c40a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37874893-b080-4511-8bf7-323c54bdfcef","keywords":null,"link":"/kultura/20181103_Felavattak_Wass_Albert_mellszobrat_a_Pest_megyei_Aszodon","timestamp":"2018. november. 03. 18:40","title":"Wass Albert-szobra lett a Pest megyei Aszódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag a bétatesztelők már megkapták az egyik legnépszerűbb alkalmazás „Apple-okosórásított” változatát.","shortLead":"Még a legjobb eszköznek is szüksége van népszerű appokra a sikerhez, és ez alól az Apple Watch sem kivétel. Állítólag...","id":"20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=41301696-bfb5-4ead-9595-0a0f281bb023&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9594cb-6900-4809-a676-6f1c7bbcf461","keywords":null,"link":"/tudomany/20181104_spotify_apple_watch_alkalmazas","timestamp":"2018. november. 04. 10:03","title":"Lehet, hogy végre megkapja az Apple Watch a nagyon áhított zeneappot?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér megyei hegyi és barlangi mentők.","shortLead":"Balesetet szenvedett magyar barlangászt mentettek ki szombaton az erdélyi Szolcsvai Búvópatak barlangjából a Fehér...","id":"20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b31e9fa9-fee4-40f8-9de2-3f2f46c2c3dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc9aeb1a-901c-4422-b27e-8f0d91763b46","keywords":null,"link":"/itthon/20181103_Magyar_barlangasz_szenvedett_balesetet_Erdelyben","timestamp":"2018. november. 03. 21:48","title":"Magyar barlangász szenvedett balesetet Erdélyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207","c_author":"Murányi Gábor","category":"kultura","description":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele annak, hogy Gergely Ágnes felkavaró könyve 1972-ben megjelenhessen Magyarországon. Interjú a szerzővel.","shortLead":"Bulgária helyett Görögországban raboskodhatott csak A tolmács című regény hőse – ez a helyszínváltás volt a feltétele...","id":"201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=132fe773-1c80-4699-ac48-b3b0e00ee207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad0f8639-8ff9-4bcc-84d2-3f527aa4f1e9","keywords":null,"link":"/kultura/201841__gergely_agnes__atolmacs_kalvariajarol_regenymentesrol__helyszini_export","timestamp":"2018. november. 04. 14:30","title":"Egy regénymentés története, avagy így (is) működött a cenzúra a szocializmusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést elsősorban már nem az eladott darabszám emelkedése hajtja, hanem az egyre magasabb darabár. Alighanem ennek köszönhető, hogy többé nem közöl értékesítési darabszámokat az Apple.","shortLead":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést...","id":"20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283766e-444e-4ae4-9bb3-5ee6d2752103","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","timestamp":"2018. november. 03. 12:03","title":"Egy korszak vége: utoljára árulta el az Apple, hogy mennyi iPhone-t adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]