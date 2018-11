Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni a legfontosabb megemlékezési helyszíneket, ezért egy törvénnyel egyszerűen megtiltaná ezt. Erről szól Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kedd este benyújtott törvényjavaslata. A nemzeti ünnepekhez méltatlan a kormány szerint, hogy a pártok és más szervezetek egymás elől próbálják lefoglalni... 2018. november. 06. 22:07 Fontos helyeken csak az állam ünnepelhet

A hazai piac új szereplője nyilvános és otthoni villanyautó-töltőket is üzembe kíván helyezni. 2018. november. 06. 11:21 Újabb villám elektromosautó-töltőkkel árasztanák el Magyarországot

A németek és a lengyelek viszont még nagyobb hazafiak, ha e-kereskedelemről van szó. 2018. november. 06. 14:43 A magyarok majdnem fele csak belföldről mer neten rendelni

Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos, miből lett milliomos a nő, de most kiderült, három nagy értékű BMW-t is lízingelnek. Néhány éve megvásárolta egy sertéstenyésztéssel foglalkozó társaság felét Kósa Lajos 82 éves anyja. Az nem világos... 2018. november. 06. 08:15 BMW-ket lízingel Kósa 82 éves anyjának sertéstenyésztője

Vásárlóerő-paritáson számolva is 60 százalékkal jobb ott a fizetés. 2018. november. 07. 12:11 Félmilliós fizetésért várják a magyarokat az osztrák Mekiben

Ez a nyerges vontató a Tesla elektromos kamionjától eltérően nem akkumulátorból, hanem hidrogénből nyeri az energiát. 2018. november. 06. 13:21 Íme az Európának szánt villanykamion, ami már teljesen önvezető

Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító cég Franciaországban. Novemberben kell megvenni a karácsonyi ajándékot. Legalábbis ezt tanácsolja az Idealo nevű internetes ár-összehasonlító... 2018. november. 06. 12:08 Pénz, Macron, muszlimok: mi mozgatja a milliárdos karácsonyi játékpiacot a franciáknál?

Nagyjából úgy is mehet. 2018. november. 06. 16:21 Mint egy kisebb víkendház, olyan ez az új orosz terepjáró