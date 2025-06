Egy rúgásnál, ütésnél több kellett a Duna-parti szobor lefejezéséhez – állítja az installáció készítője

„Mély megdöbbenéssel vettük tudomásul, hogy a társadalmi érzékenyítő, figyelemfelhívó kampányunk részeként a Duna-partra kihelyezett szobrunkat szerda reggelre ismeretlen tettesek megrongálták” – írta megkeresésünkre a Magyar Lelki Elsősegély Telefonszolgálatok Szövetsége (LESZ).

A LESZ még májusban helyezte ki Az elfojtott könnyek szobra nevű installációját: egy életnagyságú, ültében összegörnyedő férfialakot, hogy ezzel hívja fel a figyelmet egy súlyos társadalmi és lélektani problémára: hogy a férfiak között túl gyakori az érzelmek elfojtása, ami súlyos következményekhez, akár öngyilkossághoz is vezethet. Bár az installációt eredetileg csak egy hónapra tervezték kirakni, hogy azzal a „ha elfojtod, belefulladsz”-szlogenű plakátkampányukat erősítsék, a kedvező fogadtatást tapasztalva úgy döntöttek, inkább egy egész évre kint hagyják a Duna-parton.

A LESZ által posztolt kép Az elfojott könnyek szobráról Facebook

A szobor szimbolikájának középpontjában az a tény áll, hogy a férfiak 92 százalékkal kevesebbet sírnak a nőknél, pedig az ilyenkor kiadható érzelmi feszültségek elfojtása szorongáshoz és depresszióhoz vezethet. A műanyag figura teteje (nagyjából a szegycsont vonalától) fehér, míg nagyobbik alsó része kék; ez a férfiakban felgyűlő, ki nem adott könnyeket jeleníti meg, ami „ha túlcsordul, bárkit elnyelhet, úgy, mint az áradó Duna vize a szobrot” – fogalmazott a LESZ.

Csakhogy nemsokára maga a szobor esett támadás áldozatául. Múlt szerdán tűntek fel a közösségi médiában azok a képek, amelyeken a szobor már fej nélkül látható. Az elkövető(k) motivációi ugyan nem ismertek, de mint a szervezet írja: „a szobor megrongálása is egyértelmű tünete annak, milyen sokan választják az agressziót az őket felkavaró érzelmek békés kicsatornázása helyett. Ez a vandalizmus újabb szomorú tanúsága az elfojtott érzelmek, kezeletlen agresszió eredményének.”

Bár a szobor 3D-nyomtatással készült egy PETG nevű anyagból, törékeny megjelenése ellenére a fejet nem lehetett „csak úgy”, ütéssel vagy rúgással leszedni, mivel azt belülről két acélrúd is a testhez rögzítette – árulta el lapunknak a figurát megalkotó Biroworks Mérnöki Iroda. Az üreges nyomtatott testet belülről gipsszel töltötték ki, amiben fél méter hosszú menetes szárak szolgáltak merevítésül. A fej eltávolításához ezért a nyakban futó fémrudakat is ki kellett mozgatni a megkötött gipszből, ami komoly „munka” lehetett, néhány indulatos ütésnél biztos, hogy többről volt szó – állítja a konstruktőr, hozzátéve, hogy a szobor azt is sérülés nélkül bírta, amikor a kihelyezéskor a fejnél fogva mozgatták, emelték. Ráadásul a fej el is tűnt, így még az is lehet, hogy az elkövetők inkább lopásra utaztak, mint vandalizmusra.

Az elfojtott könnyek szobra lefejezve Facebook

A LESZ egyébként arra a kérdésünkre, hogy fordultak-e a hatóságokhoz az eset miatt, azt írta, nem céljuk, hogy bűnbakot találjanak, inkább eredeti üzenetük alátámasztására használnák fel a történteket. Mivel szerintük a rongálás önmagában erőteljesen illusztrálja mondanivalójukat, szeretnének a szobrot úgy kijavítani, hogy az a támadás nyomát is mementóként őrizze. „Ez a károkozás gyakorlatilag még egy indok arra, hogy a szobor a Duna-parton maradjon, és még egy tanúbizonysággal erősítse a kampány üzenetét” – írják.

Mellesleg a kivitelező szerint a szobor javítható, a fejet is szívesen újranyomtatnák, de a sérülés nyomait egészen eltüntetni akkor is kimondottan nehéz lenne, ha direkt az eredeti állapotra törekednének.