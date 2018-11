Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer. Ezeket szedtük sorba.","shortLead":"Számos ponton tartalmaz Európában furcsának tűnő vagy ismeretlen szabályozásokat az amerikai választási rendszer...","id":"20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=116b8492-5c35-44f3-aa5d-d40dba7849b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72ec54f4-dcc0-4f46-9976-d2f9a8fab82b","keywords":null,"link":"/vilag/20181105_Az_amerikai_valasztasi_szabalyok_amin_Europaban_csak_neznenek","timestamp":"2018. november. 05. 17:10","title":"Az amerikai választási szabályok, amiken nálunk nagyot néznének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte az Európai Bizottság.","shortLead":"Athén nyerte el idén az Európai Unió leginnovatívabb városának járó egymillió eurós díjazású kitüntetést – közölte...","id":"20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0d69c5c5-cefd-4fe2-91af-e59afd33f31d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57c46ac9-c83c-46c4-be5c-68aa0efd93f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181107_europai_unio_leginnovativabb_varosa_2018_athen","timestamp":"2018. november. 07. 14:03","title":"Ha azt hitte, hogy Budapest vagy Pusztaottlaka az EU leginnovatívabb városa, akkor tévedett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","shortLead":"Ez a legmagasabb összegű emberminiszteri támogatás az NKA-n keresztül októberben.","id":"20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9767681a-6477-48cd-9ee7-06d25ed7662c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db7a015b-0a9d-495b-8231-e8ffa73c7c4e","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_kasler_miklos_emmi_demjen_ferenc_budapest_arena_szuperkoncert_tamogatas","timestamp":"2018. november. 05. 20:22","title":"Kásler 25 milliót ad Demjén szuperkoncertjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","shortLead":"Mondhatni, hogy a csehek legérdekesebb újdonsága idén ez a kompakt méretű autó. ","id":"20181107_Skoda_Scala_belso_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5e5e3725-58ae-4ec3-9eb4-3f1335246ee9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"703106c3-1d26-4d8a-966c-f1a41f9f753c","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_Skoda_Scala_belso_ter","timestamp":"2018. november. 07. 12:19","title":"Közeledik a Skoda Scala bemutatója, ilyen lesz a műszerfala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt. Ugyanakkor a kulturális belépők is a kedvezményes körben maradnak.","shortLead":"Magyar focimeccsre például olyan nagyon sokan nem szoktak járni, de ők 2019-ben is adómentesen tehetik majd ezt...","id":"20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e4a0d722-5874-4f3c-9230-c733423694dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb51b31f-11e3-449c-b1aa-bfe63dea4437","keywords":null,"link":"/sport/20181106_Jovore_is_adomentesen_lehet_meccsre_menni","timestamp":"2018. november. 06. 16:14","title":"Jövőre is adómentesen lehet meccsre menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne keresse az okokat. ","shortLead":"Ne keresse az okokat. ","id":"20181106_Unikornis_torna_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30639355-3805-408a-8d9d-9c088bd0f8f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba324f6e-0502-47c4-9788-2867e0ab56fc","keywords":null,"link":"/elet/20181106_Unikornis_torna_video","timestamp":"2018. november. 07. 08:11","title":"Szintet lépett az őrület, unikornist így parádézni még biztosan nem látott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","shortLead":"A vatikáni recept: \"befogadni, védelmezni, előmozdítani és integrálni\".","id":"20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a469cd4-6170-43a1-a88d-30f3457b06bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bea6123-c8c0-4a55-97fc-cc71c91e3413","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Ferenc_papa_menekultek_befogadasara_buzditott","timestamp":"2018. november. 05. 19:16","title":"Ferenc pápa menekültek befogadására buzdított","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen repülőjáratot indít a két város között – közölte a külgazdasági és külügyminiszter hétfői sanghaji megbeszélései után.","shortLead":"Jövő nyártól a világ hetedik legnagyobb légitársasága, a China Eastern várhatóan heti négy alkalommal közvetlen...","id":"20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b23d1940-0754-4d93-8eb4-6924ea100114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9a9c0a8-c7db-4e53-8e39-2ca0187b1726","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_kozvetlen_repulojarat_indul_budapest_es_sanghaj_kozott","timestamp":"2018. november. 05. 15:01","title":"Közvetlen repülőjárat indul Budapest és Sanghaj között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]