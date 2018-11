Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy idős férfi fegyverrel vagy annak utánzatával akarta feltartóztatni az autókat egy győri üzemanyagtöltő állomásnál.","shortLead":"Egy idős férfi fegyverrel vagy annak utánzatával akarta feltartóztatni az autókat egy győri üzemanyagtöltő állomásnál.","id":"20181118_Toltopisztoly_helyett_fegyvert_fogott_egy_gyori_garazda_a_benzinkuton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73d86920-c7e2-4898-ab75-4bd3d39180a4","keywords":null,"link":"/itthon/20181118_Toltopisztoly_helyett_fegyvert_fogott_egy_gyori_garazda_a_benzinkuton","timestamp":"2018. november. 18. 10:52","title":"Töltőpisztoly helyett fegyvert fogott egy győri garázda a benzinkúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején a Leonidák meteorraj érkezett a Föld közelébe, péntek este valószínűleg ebből égett el a légkörben egy ököl nagyságú darab.","shortLead":"A légkörben elégő meteor látványos fénycsíkot húzott, ezt az Időkép több kamerája is rögzítette. November elején...","id":"20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2626061a-3889-4687-a0c8-541109464ce5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8764242-7bec-4f43-82b4-e0dcbfafa25f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181117_Tuzgomb_szaguldott_at_Magyarorszag_felett_az_egen_pentek_este","timestamp":"2018. november. 17. 21:10","title":"Tűzgömb száguldott át Magyarország felett az égen péntek este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők tájékoztatása szerint öt sérültet szállítottak kórházba.","shortLead":"Egy fiatal veresenyzőnő autója gyakorlatilag katalpultált a pályáról az F3-as sorozat makaói versenyén. A szervezők...","id":"20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc7c9244-84e5-4e8b-b46d-c6135460b8f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269e3716-14be-44ef-bad9-3c8d53e091f7","keywords":null,"link":"/cegauto/20181118_Videon_az_elmult_evek_egyik_formula_autos_versenybalesete","timestamp":"2018. november. 18. 16:10","title":"Videón az elmúlt évek egyik legdurvább formula autós versenybalesete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","shortLead":"Az új testület a miniszter szerint minden esetben konszenzussal hozza majd meg döntéseit.","id":"20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c403b224-6d09-443d-8b80-1e4ea0ceb81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"101e360a-b403-43f9-98c9-6454b9c211c0","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Gulyas_Gergely_erosodik_a_fopolgarmester_szerepe","timestamp":"2018. november. 17. 14:21","title":"Gulyás Gergely: erősödik a főpolgármester szerepe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem kétszer annyit hagynak a boltokban a budapestiek, mint az ország északi és keleti megyéiben élők. Egy fővárosi több mint 120 ezer, egy észak-alföldi viszont alig 70 ezer forintot költ átlagosan havonta. Ezt a Blokkk.com szakportál számolta ki a KSH adatai alapján. Az RTL Klub híradójának nyilatkozó elemző szerint ez is hozzájárul ahhoz, hogy az elmaradott régiók még inkább leszakadnak. ","shortLead":"Majdnem kétszer annyit hagynak a boltokban a budapestiek, mint az ország északi és keleti megyéiben élők. Egy fővárosi...","id":"20181117_Vasarlas_egyre_nagyobb_a_leszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02f119f2-903f-45a2-97ed-36cad250328f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f22d178-48b7-4f3b-bb04-47fb1bbe9660","keywords":null,"link":"/itthon/20181117_Vasarlas_egyre_nagyobb_a_leszakadas","timestamp":"2018. november. 17. 20:58","title":"Vásárlás: egyre nagyobb a leszakadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","shortLead":"A volt pártelnök gyakorlati tudást ígér.","id":"20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baaf83c8-0f0b-4c47-8237-290959c8b59f","keywords":null,"link":"/kkv/20181118_Vona_Gabor_politikai_workshopot_szervez_7_ezer_forintert","timestamp":"2018. november. 18. 22:01","title":"Vona Gábor politikai workshopot szervez, 7 ezer forintért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A kiemelkedő vezető megszállottan ragaszkodik a céljához, átlátja a rá bízott szervezetet, nem fél a népszerűtlen döntésektől és mások tanácsaitól, valamint képes kihozni a legjobbat a beosztottjaiból – amíg elegánsan át nem adja helyét utódjának. A HVG Extra Business cikke Alex Ferguson, a Manchester United egykori legendás edzőjének Vezetés című üzleti könyvéből válogat néhány tanácsot.","shortLead":"A kiemelkedő vezető megszállottan ragaszkodik a céljához, átlátja a rá bízott szervezetet, nem fél a népszerűtlen...","id":"20181118_Mi_a_siker_titka_Alex_Ferguson_segit_megerteni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03d7afc5-53a2-4327-9723-1662efa743a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cdede6f-3258-42f0-b412-3921ab0c0724","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181118_Mi_a_siker_titka_Alex_Ferguson_segit_megerteni","timestamp":"2018. november. 18. 19:15","title":"Mi a siker titka? Alex Ferguson segít megérteni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában Orbán Viktor egy lapra került Putyinnal, Trumppal és Erdogannal is.","shortLead":"Az autoriter rendszerek volt a Last Week Tonight amerikai talkshow legutóbbi adásának témája. John Oliver műsorában...","id":"20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ccffdcc-e6e9-408e-95aa-8d0987496f56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa32cf87-243b-4d14-8abf-e1fda3412ce9","keywords":null,"link":"/itthon/20181119_Autoriter_vezetokent_beszelt_Orbanrol_John_Oliver","timestamp":"2018. november. 19. 09:44","title":"Autoriter vezetőként beszélt Orbánról John Oliver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]