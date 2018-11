Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában hétfőn késő este – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-vel.","shortLead":"Csaknem ezer embernek kellett elhagynia tűz miatt egy kollégiumot Budapest XI. kerületében, az Irinyi József utcában...","id":"20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37d5920-f4ba-4b9f-8c92-e98e96a1a779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b9d889-907b-47db-8fb1-024725e23f07","keywords":null,"link":"/itthon/20181127_Kigyulladt_a_Schonherz_kollegium_ezer_embernek_kellett_menekulnie","timestamp":"2018. november. 27. 08:20","title":"Kigyulladt a Schönherz-kollégium, ezer embernek kellett menekülnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","shortLead":"Nem szép, de hasznosnak tűnik a parkolási párna.","id":"20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73120f00-4ff7-4463-bdb0-97fec329a219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42559d26-d768-428e-9ff6-e0a3d7130b94","keywords":null,"link":"/cegauto/20181127_parkolas_vedelem_parkolasi_parna","timestamp":"2018. november. 27. 09:22","title":"Ez a BMW-s párnákkal védekezik a parkolási koccanások ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","shortLead":"A csalók pénzt kérnek az ellenőrzésért. ","id":"20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=705b6c5b-eec1-4e27-b33d-ac71400e2753&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cb4468d-2e2c-420d-8b67-a282ca66903c","keywords":null,"link":"/itthon/20181126_Alkemenyseprok_garazdalkodnak_JaszNagykunSzolnok_megyeben","timestamp":"2018. november. 26. 15:51","title":"Álkéményseprők garázdálkodnak Jász-Nagykun-Szolnok megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások életét. De miért is? Mert ennek révén olyan lehetőségekhez juthatnak a cégek, melyekkel hatékonyabbá tehetik a működésüket, ezáltal pedig versenyképesebbé válhatnak.","shortLead":"PSD2 – a GDPR mellett ez is gyakran elhangzó rövidítés manapság, ami jelentősen megváltoztathatja a vállalkozások...","id":"20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9cc27783-02c0-49ad-995e-1cf87409324a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e34c3ec-143a-41bb-a38c-628139ac8d73","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181126_PSD2_PISP_AISP_Fintech_szotar_kkvknak","timestamp":"2018. november. 27. 13:23","title":"PSD2, PISP, AISP? Fintech szótár kkv-knak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sofőr szerint ezért vezette fának az utasokkal teli buszt, a rendőrség szakértővel nézeti meg, hogy tényleg így volt-e. ","shortLead":"A sofőr szerint ezért vezette fának az utasokkal teli buszt, a rendőrség szakértővel nézeti meg, hogy tényleg...","id":"20181126_Buszbaleset_a_Matraban_vizsgalja_a_rendorseg_hogy_tenyleg_nem_mukodotte_a_fek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45a2e95b-d502-455f-b3bb-613bccb3eab7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77f96987-5592-41ae-8f19-be598b7456fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20181126_Buszbaleset_a_Matraban_vizsgalja_a_rendorseg_hogy_tenyleg_nem_mukodotte_a_fek","timestamp":"2018. november. 26. 16:22","title":"Buszbaleset a Mátrában: vizsgálja a rendőrség, hogy tényleg nem működött-e a fék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját, Gruevszki szökésében játszott szerepéről állít.","shortLead":"Az egyik macedón televízió oldalán megjelent cikk homlokegyenest szembemegy azzal, amit a magyar kormány a saját...","id":"20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88235e8d-003d-4ee2-a0c0-dd6cd04395e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4f03900-6849-4ae9-8c9f-eb5fb1070cb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181125_Gruevszkit_Szkopjeben_is_magyarok_szoktettek__meredek_verzio_jelent_meg_a_macedon_mediaban","timestamp":"2018. november. 25. 15:25","title":"Gruevszkit Szkopjéban is magyarok szöktették? - minden eddiginél meredekebb verzió jelent meg a macedón médiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72eb181d-2ad8-42a2-aab3-1e285518cb37","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi túlélte a hajmeresztő mutatványt, és valószínűleg egy életre megtanulta, hogy a hevedereket mindig ellenőrizni kell.","shortLead":"A férfi túlélte a hajmeresztő mutatványt, és valószínűleg egy életre megtanulta, hogy a hevedereket mindig ellenőrizni...","id":"20181127_Percekig_logott_a_levegoben_tarsaba_kapaszkodva_a_sikloernyos_aki_elfelejtette_rogziteni_magat__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72eb181d-2ad8-42a2-aab3-1e285518cb37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdcb9bdb-2108-4c38-9dda-8a049b3c4d64","keywords":null,"link":"/elet/20181127_Percekig_logott_a_levegoben_tarsaba_kapaszkodva_a_sikloernyos_aki_elfelejtette_rogziteni_magat__video","timestamp":"2018. november. 27. 13:17","title":"Percekig lógott a levegőben társába kapaszkodva a sárkányrepülős, aki elfelejtette rögzíteni magát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31854737-977a-4ca1-8204-66b9ba0d4c38","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Különösen nehéz helyzetben vannak a német autógyártók - állapítja meg az EY pénzügyi tanácsadó vállalat tanulmánya.","shortLead":"Különösen nehéz helyzetben vannak a német autógyártók - állapítja meg az EY pénzügyi tanácsadó vállalat tanulmánya.","id":"20181127_Globalis_valsag_elott_az_autoipar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31854737-977a-4ca1-8204-66b9ba0d4c38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49705826-ff2a-4223-801a-5dc2c50ee9eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181127_Globalis_valsag_elott_az_autoipar","timestamp":"2018. november. 27. 14:15","title":"Globális válság előtt az autóipar?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]