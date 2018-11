Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25b0a050-0169-45af-b1be-663a59c3c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olasz kutatók megnézték, hogy a filmiparban mely alkotásokra hivatkoztak a legtöbbet a világon. Felállítottak egy sorrendet, és a lista élére bizony nem a Csillagok háborúja került, hanem az 1939-ben bemutatott Óz, a csodák csodája című musical Judy Garland főszereplésével. ","shortLead":"Olasz kutatók megnézték, hogy a filmiparban mely alkotásokra hivatkoztak a legtöbbet a világon. Felállítottak...","id":"20181130_Egy_80_eves_alkotas_a_vilag_legfontosabb_filmje__kitalalja_melyik_az","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25b0a050-0169-45af-b1be-663a59c3c7cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63cea7a6-0410-4c02-80ef-fcaade72dc41","keywords":null,"link":"/kultura/20181130_Egy_80_eves_alkotas_a_vilag_legfontosabb_filmje__kitalalja_melyik_az","timestamp":"2018. november. 30. 10:25","title":"A mai napig nem született nagyobb hatású film a 80 éves musicalnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","shortLead":"Ezzel vágnak vissza Guy Verhofstadtnak.","id":"20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ab00a1e-75f0-47d3-8105-3805cc14a58d","keywords":null,"link":"/itthon/20181129_parizsi_tuntetes_guy_verhofstadt_kovacs_zoltan_terrorizmus_bevandorlas","timestamp":"2018. november. 29. 14:16","title":"Párizsi tüntetés fotóját tette terrorral rémisztgető plakátjára a komány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc tulajdonában álló Mediaworks szeretné megvenni.","shortLead":"A hvg.hu értesülése szerint az MSZP vezetésének egy része tudott arról, hogy a Szabad Földet a Mészáros Lőrinc...","id":"20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6e5d9577-10c6-4029-af9f-da0b8c102321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e9f1bdf-6616-4581-8d3d-55e647790881","keywords":null,"link":"/itthon/20181128_Elore_szoltak_nehany_szocinak_hogy_eladjak_a_Szabd_Foldet","timestamp":"2018. november. 28. 21:44","title":"Előre szóltak néhány szocinak, hogy eladják a Szabd Földet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","shortLead":"Az erről szóló kormányhatározat a Magyar Közlönyben is megjelent.","id":"20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=60a0491d-9010-45a4-984e-3270564a5aff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1886bcba-942d-46d2-9e64-197efdb3c751","keywords":null,"link":"/itthon/20181130_Evi_500_milliobol_tamogatja_a_kormany_az_antiszemitizmus_elleni_kuzdelmet","timestamp":"2018. november. 30. 05:13","title":"Évi 500 millióból támogatja a kormány az antiszemitizmus elleni küzdelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt a legjobb formájában. Mielőtt a magyar sakkolimpikon nagymester a londoni világeseményre érkezett volna, New Yorkban átadott egy fontos elismerést Yoko Onónak.","shortLead":"Polgár Judit volt a 2018-as sakkvilágbajnoki döntő szakkommentátora, szerinte Magnus Carlsen hiába győzött, nem volt...","id":"20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3e34158-912c-4bfd-8ce6-a1b33f0d95a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71435ca7-b843-48e9-8ab1-fa8d5d9313c6","keywords":null,"link":"/elet/20181129_Igy_mutat_Yoko_Ono_Polgar_Judit_mellett","timestamp":"2018. november. 29. 13:05","title":"Polgár Judit szakkommentálta a sakkvilágbajnoki döntőt, és kitüntette Yoko Onót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szerda délután ismét hiba jelentkezett a közösségi oldal üzenetküldőjében. ","shortLead":"Szerda délután ismét hiba jelentkezett a közösségi oldal üzenetküldőjében. ","id":"20181129_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba_nem_lehet_uzenetet_kuldeni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=767d6a53-00c2-4b91-80a2-4341b467f360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"908d61c6-0c68-493b-a2e2-caf92594db0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181129_facebook_messenger_nem_mukodik_hiba_nem_lehet_uzenetet_kuldeni","timestamp":"2018. november. 29. 15:33","title":"Ön is tapasztalja? Megint vacakol a Facebook Messenger","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ki kötelezett az árva, illetve az idős ember tartására? Milyen bankszámlára utalható a nyugdíj? Hogyan fizetteti vissza a nyugdíjbiztosító a jogalap nélkül juttatott összegeket? Ezt is megváltoztatja a kormány törvényjavaslata, amely már a parlament előtt van.","shortLead":"Ki kötelezett az árva, illetve az idős ember tartására? Milyen bankszámlára utalható a nyugdíj? Hogyan fizetteti vissza...","id":"20181128_Igy_irnak_at_a_csaladtamogatas_es_a_nyugdijbiztositas_szabalyait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f92bbe2-7ed6-449b-8bd3-b15712ad433d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06a9b01-c72f-4769-bdb6-16fb2f268422","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181128_Igy_irnak_at_a_csaladtamogatas_es_a_nyugdijbiztositas_szabalyait","timestamp":"2018. november. 28. 14:29","title":"Így írnák át a családtámogatás és a nyugdíjbiztosítás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201848_loni_fog_ha_loni_kell","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=edc962a3-2b94-49d8-96a9-221d0359035a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"169da518-cd97-46e7-a5a1-83959de681b4","keywords":null,"link":"/itthon/201848_loni_fog_ha_loni_kell","timestamp":"2018. november. 29. 11:15","title":"Jakus Ibolya: Lőni fog, ha lőni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]