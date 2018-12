Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk. De nem ez lesz az egyetlen változás.","shortLead":"A Facebook megvariálja az Életesemények nevű funkciót, így hamarosan fotókat, videókat is csatolhatunk majd hozzájuk...","id":"20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d9df921-d9d8-450d-9890-15da56187b6c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_facebook_eletesemeny_megadasa_emlekezteto","timestamp":"2018. december. 12. 19:03","title":"Látványos újdonság jön a Facebookra, most már biztosan nem felejti el a fontos évfordulókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és a frankfurti leves. Sokakat érdekelt még a Való Világ, továbbá Meghan Markle menyegzője is. ","shortLead":"Kiadta az idei évre vonatkozó magyar és külföldi keresési toplistáját a Google. Élen a választások, Avicii halála és...","id":"20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a46e1420-abe9-40af-bb2a-a95e7f55b2c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_kereses_trendek_toplista_2018_orszaggyulesi_valasztasok_avicii_halala_frankfurti_leves_recept","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Választások, Avicii, frankfurti leves – ezekre kerestek a magyarok idén a Google-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lukácsi Katalin felháborodott Facebook-posztban kéri ki magának, hogy a kormánypártiak az élettelen karácsonyfa miatt aggódnak, miközben a segítségre szorulókat megalázzák.","shortLead":"Lukácsi Katalin felháborodott Facebook-posztban kéri ki magának, hogy a kormánypártiak az élettelen karácsonyfa miatt...","id":"20181213_Ki_a_nagyobb_kereszteny_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_korul_a_kormany_vagy_a_tuntetok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530ba602-2f0a-4200-afbb-5915518b669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86b1a5b-92ea-4aa1-9189-fd2ce6033d4c","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Ki_a_nagyobb_kereszteny_a_Kossuth_teri_karacsonyfa_korul_a_kormany_vagy_a_tuntetok","timestamp":"2018. december. 13. 11:51","title":"Ki a nagyobb keresztény a Kossuth téri karácsonyfa körül: a kormány vagy a tüntetők?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","shortLead":"A nemzetközi kapcsolatokért felelős államtitkár korábban a lap magyar származású újságíróját kritizálta.","id":"20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d97ef8-f60c-48f8-a7eb-e3d03ff31bd9","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Politico_Kovacs_Zoltannak_fogalma_sincs_a_sajtoszabadsagrol","timestamp":"2018. december. 13. 19:07","title":"Politico: Kovács Zoltánnak fogalma sincs a sajtószabadságról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer betegségei, sőt a halál kockázatát is – állapította meg egy kínai tanulmány. A tudósok azt mondják, rosszabb, mintha keveset aludnánk.","shortLead":"A túl sok alvás is káros az egészségre; a napi több mint nyolc óra alvás is megnöveli a szív és az érrendszer...","id":"20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=750e6add-61a1-46b5-9b0a-cba6834bce79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"184f732d-a6b8-45db-8ce2-82436aeae3d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_sok_alvas_hatasai_tulalvas_egeszsegugyi_kockazatok","timestamp":"2018. december. 13. 08:03","title":"Azt hiszi, abból lesz baj, ha túl keveset alszik? Akkor most mutatunk valamit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578","c_author":"Microsoft","category":"brandcontent","description":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online megrendelt árut és csetbotokkal beszélgetve is lehet pizzát rendelni? Nagy lendülettel hódítja meg a világot a mesterséges intelligencia, az értelmes gépek által végzett munka – amit az ember csak felügyel és irányít – jóval kellemesebb, a „robotolás” kifejezés pedig mára inkább pozitív értelmet nyert.","shortLead":"Ki gondolta volna 25 évvel ezelőtt, hogy 2018-ban önvezető autókat tesztelünk, drónok szállítják házhoz az online...","id":"20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f614debd-1aea-4218-a22f-718918ae1578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08167c24-3019-44f7-81f4-d18eb0c67d83","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181113_Embersegre_is_nevelheto_a_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2018. december. 13. 13:25","title":"Néhány másodperc alatt eljut egy 3 éves gyerek szintjére a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak a rajtvonalnál. Most kiderült, hogy miként képzel el az LG egy ilyen készüléket.","shortLead":"Abban már biztosak lehetünk, hogy 2019 az összehajtható telefonok éve lesz. A nagy gyártók már ott állnak...","id":"20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c9f2c28-7fea-4c2e-989b-9e4dbcd15eef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b204837-00b8-4f26-9702-4d5139a93ee5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_lg_szabadalom_osszehajthato_telefon","timestamp":"2018. december. 12. 14:03","title":"Más, mint a Samsungé: ilyen lehet az LG összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","shortLead":"A lap forrásai szerint a szállodavendégekén kívül még több millió amerikai állampolgár adatait lophatták el.","id":"20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e84b6fc1-e026-4ad7-8d62-78bc766ea4db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"608afef5-d6e5-4e60-95dc-c0a463ea88b0","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_NYT_Marriott_hackertamadas_Kina_adatlopas","timestamp":"2018. december. 12. 16:33","title":"NYT: Kínai hackerek lopták el a Marriott vendégeinek adatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]