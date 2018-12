Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","shortLead":"A miniszterelnököt maga Jair Bolsonaro hívta meg az ünnepségre még novemberben, egy telefonbeszélgetés során.","id":"20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a326555-e711-4685-8796-c020d0c12844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e6f21-d525-4159-b0b7-48c3726cd8f1","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Orban_Viktor_Jair_Bolsonaro_beiktatas_brazil_elnok","timestamp":"2018. december. 27. 15:42","title":"Orbán ott lesz az új szélsőjobboldali brazil elnök beiktatásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon? Meg lehet-e akadályozni, hogy a „felszabadított” áldozat ne kerüljön ismét csapdahelyzetbe? És mit kockáztat az, aki megtöri a hallgatást, és beszélni kezd?","shortLead":"Van-e esély megmenteni azokat, akiket zsarolással, átveréssel, fenyegetésekkel rabszolgává tesznek ma Magyarországon...","id":"20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9624027-531a-4a9f-a161-8671c156764d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a874af7-84f5-4923-a1ba-1a6fd4e7a828","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_Levettem_a_szemuvegem_hogy_ha_kapok_egy_pofont_ne_torjon_ossze","timestamp":"2018. december. 27. 21:00","title":"Azt ígérik neki, családja lesz, aztán rádöbben, hogy átverték, és már rabszolga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk is múlik” – szűri le a közelmúlt tapasztalatait Kornai János, a Harvard és a Budapesti Corvinus Egyetem professor emeritusa.","shortLead":"„Az autonómia százszázalékos likvidálása lehetetlen, az, hogy a lehetőségekből mennyit használnak ki az emberek, rajtuk...","id":"201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a52032a5-14fc-4271-a03f-9b667fda76d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30175287-612e-4397-b981-17d6e237e599","keywords":null,"link":"/gazdasag/201851__kornai_janos__atudomany_elleni_tamadasrol_kinai_veszelyrol_egyszemelyu_hatalmakrol__hatasvizsgalatok","timestamp":"2018. december. 27. 10:15","title":"Kornai János: Bátran állítható, hogy igenis van ellenállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MTVA közleménye szerint ők és más sértettek „példátlan támadássorozatot” éltek át, ezért a sok feljelentés.","shortLead":"Az MTVA közleménye szerint ők és más sértettek „példátlan támadássorozatot” éltek át, ezért a sok feljelentés.","id":"20181227_mtva_bejelentes_feljelentes_ellenzeki_politikusok_tuntetes_kovetelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a33d28e2-fb30-4507-8db6-6207780641af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"457d3373-35fc-452e-855a-fc6ce8672b2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181227_mtva_bejelentes_feljelentes_ellenzeki_politikusok_tuntetes_kovetelesek","timestamp":"2018. december. 27. 14:37","title":"Ellenzéki képviselők az MTVA-ban: már 94 be- és feljelentést tettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44420166-60f2-49d8-adb1-51d2ff14457e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Serena Williamset választották év női sportolójának az AP amerikai hírügynökség hagyományos szavazásán.\r

