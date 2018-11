Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést elsősorban már nem az eladott darabszám emelkedése hajtja, hanem az egyre magasabb darabár. Alighanem ennek köszönhető, hogy többé nem közöl értékesítési darabszámokat az Apple.","shortLead":"Az Apple az elmúlt három hónapban ismét növelte a bevételeit, továbbra is ömlik a pénz a vállalathoz, ám a növekedést...","id":"20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c283766e-444e-4ae4-9bb3-5ee6d2752103","keywords":null,"link":"/tudomany/20181103_apple_2018_q3_negyedeves_piaci_jelentes_bevetel_profit_iphone_eladasok_ipad_mac_apple_music_pay_app_store","timestamp":"2018. november. 03. 12:03","title":"Egy korszak vége: utoljára árulta el az Apple, hogy mennyi iPhone-t adott el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év alatt fokozatosan visszavonul; több száz település szemétszállítása került bajba, amíg a kormány nem adott gyorssegélyt. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Attól félnek a soproniak, hogy titokban kiárusítják a Fertő tó környékét; Angela Merkel bejelentette, hogy három év...","id":"20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19ebc3c7-12e6-489f-ab00-a98ae866421d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc6bd98c-21cf-47bc-a71f-90483218f2d9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181104_Es_akkor_a_NER_ranezett_a_terkepre_nicsak_ott_a_Ferto_to","timestamp":"2018. november. 04. 10:00","title":"És akkor a NER ránézett a térképre: nicsak, ott a Fertő tó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Tüdőrákban halt meg a transzplantáció után másfél évvel egy francia nő, akibe egy hajdan erős dohányos nő tüdejét ültették át.","shortLead":"Tüdőrákban halt meg a transzplantáció után másfél évvel egy francia nő, akibe egy hajdan erős dohányos nő tüdejét...","id":"20181104_Megkapta_egy_eros_dohanyos_tudejet_egy_szervatultetett_masfel_ev_mulva_tudorakban_meghalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8e9ec7-a113-4f28-a100-874f352250d8","keywords":null,"link":"/elet/20181104_Megkapta_egy_eros_dohanyos_tudejet_egy_szervatultetett_masfel_ev_mulva_tudorakban_meghalt","timestamp":"2018. november. 04. 14:27","title":"Megkapta egy erős dohányos tüdejét egy szervátültetett, másfél év múlva tüdőrákban meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","shortLead":"Az éhező, csonstovány Amal Husseinről a New York Times fotóriportere készített képet, rá egy hétre meghalt.","id":"20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=68af79ae-c8da-409b-bb23-08f858af43fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e3692f2-caba-43ae-8891-b5101548a750","keywords":null,"link":"/vilag/20181104_A_haboru_ertelmetlen_pusztitasa_meghalt_a_heteves_jemeni_kislany","timestamp":"2018. november. 04. 11:37","title":"A háború értelmetlen pusztítása: meghalt a hétéves jemeni kislány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","shortLead":"Még azt is vállalná, hogy a neje morog emiatt. Utána pedig a baráti köre átvenné.","id":"20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe13121e-ea4e-4636-afac-98a6d9dc1c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1e9fc8-465a-4d8d-be55-8cbb471a08a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nogradi_Gyorgy_befogadna_egy_menekultet_ha_az_eleg_jol_nez_ki","timestamp":"2018. november. 04. 09:36","title":"Nógrádi György befogadna egy menekültet, ha az elég jól néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03","c_author":"","category":"itthon","description":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott egy harci járműveket szállító tehervonatra – értesült az ATV.","shortLead":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona, akit áramütés ért a ferencvárosi pályaudvaron, amikor felmászott...","id":"20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f6bb41d2-0f19-4b6d-bb9a-5aab6cd2bf03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4b1d3c1-0d63-4872-a0c7-ec15903607d5","keywords":null,"link":"/itthon/20181102_Eletveszelyesen_megserult_egy_amerikai_katona_a_ferencvarosi_palyaudvaron","timestamp":"2018. november. 02. 21:17","title":"Életveszélyesen megsérült egy amerikai katona a ferencvárosi pályaudvaron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71","c_author":"Emőd Péter","category":"kultura","description":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor kultúrpolitikában is érzékelhető irányváltás döntő szerepet játszott.","shortLead":"A nemzetközi művészeti életben magasan jegyzett Okwui Enwezor önként távozott, de elhatározásában a bajor...","id":"201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59c24ebe-8ffb-4ee9-a0e2-5720241a8b71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb1bf0d8-7538-4b90-a7f6-42f27d1a7d73","keywords":null,"link":"/kultura/201841__munchen__haus_der_kunst__okwui_enwezor__elfogyott_levego","timestamp":"2018. november. 04. 07:30","title":"Kiutálták a bajor politikusok a müncheni Haus der Kunst első afrikai származású igazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","id":"20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeeddf4-345e-4562-b406-304a1b9ae410","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","timestamp":"2018. november. 04. 17:52","title":"\"Nem a hajléktalanság bűn, hanem amit a kormány művel\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]