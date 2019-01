Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"afce867d-a21d-40de-ba1f-a5238207916e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelek szerint nemcsak a Galaxy S10-et mutathatja be februárban a Samsung, hanem a gyártó első okoscipőit is.","shortLead":"A jelek szerint nemcsak a Galaxy S10-et mutathatja be februárban a Samsung, hanem a gyártó első okoscipőit is.","id":"20190114_samsung_galaxy_smartshoes_okoscipo_galaxy_s10_unpacked_esemeny_februar_20","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afce867d-a21d-40de-ba1f-a5238207916e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ba4e638-5cb9-4d3c-b99f-aaa5364a3628","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_samsung_galaxy_smartshoes_okoscipo_galaxy_s10_unpacked_esemeny_februar_20","timestamp":"2019. január. 14. 12:03","title":"Egy egészen váratlan dolgot is bejelenthet a Samsung februárban – egy cipőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról szól, hanem Ázsiáról, és ott is a legnépesebb országokról.","shortLead":"Európa nyugati felén bezárták a szénbányákat. Lengyelországban még működnek, de a lényeg: a szén jövője nem Európáról...","id":"20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99da3b61-01b2-428b-9f24-338815130191&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e5342bd-f2fd-4d09-aba9-816ee76ea77a","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Nyugaton_kiszorulo_forrasbol_kaszalhatnak_dollarmilliardokat_az_oroszok","timestamp":"2019. január. 14. 06:45","title":"Nyugaton kiszoruló forrásból kaszálhatnak dollármilliárdokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","shortLead":"Felvételeket küldött a Csang'o-4 kínai űrszonda, mely a világon elsőként landolt a Hold \"sötét\" oldalán.","id":"20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68b6c0d5-142a-4487-b004-e3837f73c39c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13c1191d-8d3c-4d9b-b86f-005182be8805","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_hold_sotet_oldala_csango_4_urszonda_kina","timestamp":"2019. január. 13. 18:03","title":"Íme a képek a Hold azon oldaláról, amit a Földről sosem látunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték a különleges keleti gerlét a Békés megyei Mezőberényben – írja a ma.hu, az agraroldal.hu alapján.","shortLead":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték...","id":"20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e16a6-13cd-4eee-9327-9447448d09f1","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 13. 18:11","title":"Ritka és szép madár tűnt fel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó...","id":"20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85c02f86-ab93-4e9e-8e3b-1b84cdc261d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed759d67-a992-4819-8f6e-00502bd0d0d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Uszoda_epul_az_52_emeleten_teriszonyosoknak_nem_ajanlott","timestamp":"2019. január. 14. 11:24","title":"Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan, kiszivárgott felvétel. A képeken láthatóan hideg van, a háttérben hó. Ez lehet a magyarázat Lomnici szerint.","shortLead":"Ifj. Lomnici Zoltánnak az M1 riportere mondta, mit kellene még szakértőként hangoztatnia, erről árulkodik egy vágatlan...","id":"20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b80b1b75-82db-46dc-bbf9-e1d2e6045ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f79e111-28a9-41b4-b717-9220be349b8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_A_mostoha_korulmenyekkel_magyarazza_a_kozmedia_szakertoje_azt_hogy_emlekeztetni_kellett_mit_mondjon","timestamp":"2019. január. 14. 10:24","title":"A mostoha körülményekkel magyarázza a közmédia szakértője azt, hogy emlékeztetni kellett, mit mondjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","shortLead":"A belgyógyászati osztály vezető orvosa szerint a vírus gyors lefolyású, hamar \"lemegy\".","id":"20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41b10351-a1f9-4b3b-a93e-6b1a0c72742f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba06ea0c-25b8-46fb-8029-d6eece1576ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Hasmeneses_jarvany_miatt_latogatasi_tilalom_van_a_BalcsyZsilinszky_Korhaz_ket_osztalyan","timestamp":"2019. január. 14. 11:33","title":"Hasmenéses járvány miatt látogatási tilalom van a Bajcsy-Zsilinszky Kórház két osztályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ne próbálják ki otthon!","shortLead":"Ne próbálják ki otthon!","id":"20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79350d32-8785-4b38-92f4-366caeabfeef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"798ca2d0-4a63-41a4-87b0-a2cdf188834a","keywords":null,"link":"/elet/20190112_Horrorfilm_miatt_letakart_szemmel_vezetett_egy_amerikai_kamasz","timestamp":"2019. január. 12. 18:02","title":"A Sandra Bullock-film miatt letakart szemmel vezetett egy amerikai kamasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]