[{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják rávenni a fiatalokat.","shortLead":"A YouTube úgy döntött, rendet tesz felületén, és elkezdik törölni azokat a felvételeket, amelyek őrültségekre próbálják...","id":"20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c35de36-b611-438c-9990-3e7207d131aa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190116_youtube_kivihasvideo_torlese_veszelyes_tartalmak_bird_box","timestamp":"2019. január. 16. 14:03","title":"Örülhetnek a szülők, egy rakás veszélyes videót töröl a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","shortLead":"Úgy vélik, Pawel Adamowicz a legutóbbi helyhatósági választásokon egyértelmű győzelmet aratott.","id":"20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0fe45b6b-71a1-4fbb-b6b9-bbb8e37bd242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce31eac2-5ddf-4557-84d7-70065a69c5e8","keywords":null,"link":"/vilag/20190116_A_lengyel_kormanypart_nem_allit_jeloltet_a_meggyilkolt_gdanski_fopolgarmester_helyere","timestamp":"2019. január. 16. 12:32","title":"A lengyel kormánypárt nem állít jelöltet a meggyilkolt gdanski főpolgármester helyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93c962a1-9267-459c-855c-058407456493","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","shortLead":"Ferjancsics László úgy gondolja, csak áthúzódó számlák és az áram díjának csökkenése miatt lettek kisebbek a költségek.","id":"20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=93c962a1-9267-459c-855c-058407456493&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d979d7c7-f955-43d2-bb98-100854cff35a","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_57_szazalekos_megtakaritast_vart_Vac_az_Elioslampaktol_de_egy_onkormanyzati_kepviselo_szerint_hiaba","timestamp":"2019. január. 17. 10:57","title":"57 százalékos megtakarítást várt Vác az Elios-lámpáktól, de egy önkormányzati képviselő szerint hiába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon a tárgyaláson, amelyet a Miniszterelnöki Kabinetiroda ellen indított jó hírnevének megsértése miatt. Kiderült, teljesen soha nem fordították le neki azt a pontot a Nemzeti Konzultációban, ami miatt perel - ez megtörtént a bíróságon. Ahmed H. szerint a konzultációs szerepeltetése azért volt szükséges, hogy a nem jogerős 10 éves börtönbüntetést jogerőre emeljék később, erre nem került sor.","shortLead":"Maga a terrorcselekményért öt évre elítélt, de nemsokára Magyarországról kiutasítandó Ahmed H. is megjelent azon...","id":"20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d508903e-1ccd-4493-9430-1e319aeec2ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ad88e52-e8b6-445e-b8c2-25ebc08ed4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20190117_Ahmed_H_szemelyesen_jelent_meg_a_karteritesi_peren","timestamp":"2019. január. 17. 09:32","title":"Ahmed H.: \"Egy államgépezet akart eltaposni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","shortLead":"Ancsin Gábor és Jamali Iman helyére is új embert hívnak be a szakvezetők.","id":"20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=52db3b61-4358-47a8-a257-86178364d717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af692471-78ac-4774-a8fe-9366821ed62d","keywords":null,"link":"/sport/20190117_kezilabda_vb_serules_csere_magyar_valogatott","timestamp":"2019. január. 17. 10:40","title":"Kézilabda-vb: súlyosak a sérülések, cserére kényszerül a válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Gyakorlatilag teljhatalmat kap a török elnök a gazdasági életben.","shortLead":"Gyakorlatilag teljhatalmat kap a török elnök a gazdasági életben.","id":"20190117_Megengedte_a_torok_parlament_Erdogannak_hogy_barmit_megtegyen_a_gazdasaggal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d0bbb30-5131-4b07-bb81-ac57bd24e6f0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Megengedte_a_torok_parlament_Erdogannak_hogy_barmit_megtegyen_a_gazdasaggal","timestamp":"2019. január. 17. 15:47","title":"Megengedte a török parlament Erdogannak, hogy bármit megtegyen a gazdasággal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","shortLead":"Európa-szerte kb. 2500 károsultja van a magyar webáruháznak.","id":"20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf73ac27-123d-47cb-b43d-814b1341083d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"442d7527-5297-4435-8017-0f9c13d3c209","keywords":null,"link":"/kkv/20190116_Tobb_tizmillios_kart_okozo_csalo_magyar_webaruhaz_utan_nyomoz_a_rendorseg","timestamp":"2019. január. 16. 12:57","title":"Több tízmilliós kárt okozó csaló magyar webáruház után nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európai Bizottság által javasolt összeg háromszorosát adná az Európai Parlament az uniós civileknek, főleg, ha hazájukban nem támogatják őket.","shortLead":"Az Európai Bizottság által javasolt összeg háromszorosát adná az Európai Parlament az uniós civileknek, főleg, ha...","id":"20190117_Tobb_penzt_adna_az_EU_a_civil_szervezeteknek_a_Fidesz_szerint_Soros_diktal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2cf6314-d353-4b29-8c33-fd20ab395270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dec449-2826-46e4-8f17-785fe97ee945","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190117_Tobb_penzt_adna_az_EU_a_civil_szervezeteknek_a_Fidesz_szerint_Soros_diktal","timestamp":"2019. január. 17. 14:13","title":"Több pénzt adna az EU a civil szervezeteknek, a Fidesz szerint Soros diktál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]