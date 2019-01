Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","shortLead":"Délelőtt tízkor indult a székfoglaló. ","id":"20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ac64f88-ed1e-4049-9f57-7485a869cc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa05d6e-28f1-4851-b9e7-11027b77c949","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Sor_Corvin_mozi_moziszek_ezer_forint","timestamp":"2019. január. 18. 10:01","title":"Brutális sor áll a Corvin Mozi előtt, mindenki széket akar venni – fotó!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be többen is.","shortLead":"Nemzetközi kapcsolatok építésére írt ki pályázatot az EU, Hadházy Ákos szerint pontosan ugyanazt a szöveget adták be...","id":"20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9326807-ba3d-41b4-8f7d-7f2eaf848c53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13cbd860-4bc2-4d5c-b3e9-80e36e7d115d","keywords":null,"link":"/kkv/20190117_Szorol_szora_megegyezo_palyazatokkal_nyertek_unios_penzt","timestamp":"2019. január. 17. 19:57","title":"Hadházy: Szóról szóra megegyező pályázatokkal nyertek uniós pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2378b4-4c49-4a3b-ad58-c8cfa675edd3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A férfit járókelők oltották el, egyelőre nem tudni, hogy mi motiválta. ","shortLead":"A férfit járókelők oltották el, egyelőre nem tudni, hogy mi motiválta. ","id":"20190118_Felgyujtotta_magat_egy_ferfi_a_pragai_Vencel_teren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2378b4-4c49-4a3b-ad58-c8cfa675edd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fdde48f-3195-46b3-bfd7-323dde66e932","keywords":null,"link":"/vilag/20190118_Felgyujtotta_magat_egy_ferfi_a_pragai_Vencel_teren","timestamp":"2019. január. 18. 17:28","title":"Felgyújtotta magát egy férfi a prágai Vencel téren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett az intézkedő mentősökkel, le is fotózta őket. Azért, mert úgy álltak meg, hogy ő csak tolatással tudott továbbmenni. A közlekedési központ azonnali hatállyal kirúgta a tomboló sofőrt.","shortLead":"A Csongrád megyei Óföldeákon vesztette el a menetrend szerinti járat vezetője a fejét, és üvöltözni kezdett...","id":"20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4e9521c-6707-4cfc-a228-91b5a78282fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b262b4c-9acd-4930-a09e-b257e5f4795b","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Egy_beteg_eleteert_kuzdo_mentosokkel_ordibalt_a_buszsofor_kirugtak","timestamp":"2019. január. 18. 15:40","title":"Beteg életéért küzdő mentősökkel ordibált a buszsofőr, kirúgták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","shortLead":"Ferihegyen is lesz drónfelderítő rendszer.","id":"20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a31bac0a-9b8e-44bb-830e-ad819d966398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eac0e14-563e-47ed-8e5a-424ca0c87703","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_A_hazai_legiforgalmat_is_egyre_jobban_zavarjak_a_dronok","timestamp":"2019. január. 18. 10:47","title":"A hazai légi forgalmat is egyre jobban zavarják a drónok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Emelni fogják a védelmi kiadásokat - ígérte az amerikai elnök.","shortLead":"Emelni fogják a védelmi kiadásokat - ígérte az amerikai elnök.","id":"20190117_A_kinai_vagy_az_orosz_fenyegetes_helyett_a_mexikoi_hatarvedelemrol_beszelt_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13a58a38-6401-4a71-96af-729112977054","keywords":null,"link":"/vilag/20190117_A_kinai_vagy_az_orosz_fenyegetes_helyett_a_mexikoi_hatarvedelemrol_beszelt_Trump","timestamp":"2019. január. 17. 21:58","title":"A kínai vagy az orosz fenyegetés helyett a mexikói határvédelemről beszélt Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","shortLead":"Megjött a John Wick harmadik részének előzetese.","id":"20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ca9779c-d848-4872-b858-aef4bff793a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25be8e8e-e1ce-44f6-814c-bc63fc406199","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Keanu_Reeves_megint_halomra_oli_az_embereket","timestamp":"2019. január. 18. 05:30","title":"Keanu Reeves megint halomra öli az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]