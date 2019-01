Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság női páros versenyének második fordulójában.","shortLead":"Babos Tímea és francia partnere, Kristina Mladenovic címvédőként győzött a melbourne-i ausztrál nyílt teniszbajnokság...","id":"20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"652dcbb2-53de-4372-9c72-2e48ef9b2bf2","keywords":null,"link":"/sport/20190119_Ijeszto_kezdes_utan_taroltak_a_cimvedo_Babosek_Ausztraliaban","timestamp":"2019. január. 19. 08:14","title":"Ijesztő kezdés után taroltak a címvédő Babosék Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal jár, máról holnapra le kell fújni vagy el kell halasztani közbeszerzéseket. Legutóbb a székesfehérvári polgármester kérte ki magának a Facebookon, hogy nincs, aki dolgozzon a városban, így nem tudni, mikor bővülhet tovább a megyei kórház és lehet kész az új jégkorongcsarnok. A vesztesek között van Veszprém és Szekszárd is. ","shortLead":"Az elszabadult építőipari árak miatt sorra dobja vissza a kormány a megyei jogú városok támogatási kérelmeit, ami azzal...","id":"20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d64c48f2-9539-4b4c-8da6-d1d70e82a01d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84cdb92c-464e-46e5-8110-6e0971e6c0f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190118_modern_varosok_program_cser_palkovics","timestamp":"2019. január. 18. 11:00","title":"Most szembesülnek a magyar városok a fideszes világ hátrányaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem féltik a huszita keresztény örökséget meg az identitásukat.","shortLead":"Nem féltik a huszita keresztény örökséget meg az identitásukat.","id":"20190118_A_csehek_ketharmada_a_meleghazassag_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ea5a0b3-fa75-4d3a-8469-17bf0643be8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8898661-178b-42ee-8675-ad8a7b13e3c2","keywords":null,"link":"/elet/20190118_A_csehek_ketharmada_a_meleghazassag_mellett","timestamp":"2019. január. 18. 10:27","title":"A csehek kétharmada a melegházasság mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és csak 1 millió darabot gyártanak majd belőle. A témában most megszólalt a Samsung egyik fontos embere.","shortLead":"Komoly várakozás előzi meg a Samsung hajlítható kijelzős mobilját, még úgy is, hogy a készülék rendkívül drága lesz, és...","id":"20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b5caf0-797c-4ff4-84ff-23c1a55f7c9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be3b9d7e-5467-4ce3-98ce-4bdb33ebc083","keywords":null,"link":"/tudomany/20190118_samsung_galaxy_f_hajlithato_kijelzos_okostelefon_hajlithato_mobil","timestamp":"2019. január. 18. 09:03","title":"A Samsung üzeni mindenkinek: forradalmi újítást hoz az összehajtható kijelzős telefonjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket. A Magyar Liberális Párt és az LMP a Médiahatósághoz fordul a műsor miatt. ","shortLead":"A Háttér Társaság is reagált a köztévé adására, amelyben azzal foglalkoztak, hogyan lehet meggyógyítani a melegeket...","id":"20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=328d2d2e-c80b-47f7-bc2b-3c86b3ebaae0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2d79885-4b19-4ab0-b13d-859b2fc528ab","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hatter_tarsasag_kozteve","timestamp":"2019. január. 18. 16:18","title":"A Háttér Társaság a köztévének: a homoszexualitás nem betegség, nem lehet gyógyítani, és nem is kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","shortLead":"Iszonyatosan fájt neki, és azonnal elzavarták a hajóról. ","id":"20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3d2c0b4-2f75-4fb3-8594-ca13179fff23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef248862-0e9c-488d-865b-379979635daf","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Hajo_leugrott_tizenegyedik_emelet_Nick_Naydev","timestamp":"2019. január. 18. 14:35","title":"Tizenöt perc hírnevet akart, kiugrott egy luxushajó tizenegyedik emeletéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon gyorsan törölte is a tweetet. De vajon miért?","shortLead":"Egy megbízhatónak mondott tipster posztolta ki a Xiaomi 5G telefonjának megjelenési idejét, majd tőle szokatlan módon...","id":"20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fd7cce3-2043-477d-ba1e-49e01472f053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d0da6f4-2642-4d16-9fa6-2b2c1fb3452c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190119_xiaomi_mi_mix_3_5g_bemutatasa","timestamp":"2019. január. 19. 08:03","title":"Töröltek egy posztot, megy is a találgatás a Xiaomi 5G-s telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább az üzleti ügyfeleket érinti, de a lakosság által leggyakrabban használt levéltermékeknél is lesz módosítás. ","shortLead":"Február elsejétől egyszerűsíti levéltermék-portfólióját a Magyar Posta, és a díjait is változtatja. Ez leginkább...","id":"20190118_arat_emel_a_posta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=411b9c2f-2d85-4596-8cbe-26702c5a410e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3df63bf6-7965-4caf-93ca-935275e81ed4","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_arat_emel_a_posta","timestamp":"2019. január. 18. 12:42","title":"Újra árat emel a posta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]